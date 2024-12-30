В Минске купили квартир на 1,7 млрд долларов. Что творилось на вторичке в 2024 году и что будет дальше

Источник материала: realt.by

2024 год стал рекордным для рынка недвижимости Минска: всего за 11 месяцев число сделок превысило уровень 2023 года, а общая сумма купленных квартир составила почти 1,7 миллиарда долларов. Этот рекорд был установлен в условиях роста цен, который составил в среднем 17%. Кстати, каждая седьмая купленная квартира стоила больше 100 тысяч долларов. Сегодня мы проанализировали, что происходило со вторичным рынком последние 11 месяцев и прикинули, что нас может ждать в следующем году. Подробности — в аналитике Realt.

Успех 2024 года подтверждается и следующими фактами: общая сумма продаж на вторичном рынке и в сегменте готовых новостроек в Минске достигла 1,69 миллиарда долларов , побив прошлогодний рекорд: за аналогичный период 2023 года эта цифра составляла 1,24 миллиарда долларов.

В среднем каждый месяц на вторичном рынке столицы заключали по 1700—1900 сделок, устанавливая новые рекорды ежемесячно. Пиковый спрос в 2100 сделок пришелся на апрель, а минимум был зафиксирован в январе (1215 сделок), что также является рекордным значением для этого месяца.

Безусловно, 2024 год стал выдающимся для рынка недвижимости Минска, демонстрируя еще большую активность покупателей, чем в прошлом году. Только за 11 месяцев 2024 года заключено больше сделок купли-продажи в Минске, чем за весь 2023 год и больше, чем когда-либо.

Наибольшее подорожание произошло в части 2-комнатных квартир, за год которые подорожали в среднем на 18% (или 241 $/м²), однушки прибавили в цене 14% (или 210 долларов).

Что касается цен, то за последний год по данным Национального кадастрового агентства рост средней стоимости квадратного метра в сделках составил в среднем 17%. В абсолютном выражении 1 квадратный метр подорожал в среднем на 233 доллара. По состоянию на ноябрь 2024 года цена в сделках - 1615 долларов за метр.

Так как в среднем стоимость однушек, которые занимают в среднем 42% от всех сделок, увеличилась за последний год в среднем на 10 тысяч долларов и уже превышает 60 тысяч. Также на 8 процентных пунктов выросла доля квартир стоимостью от 50 до 100 тысяч долларов - она составляет почти 70%, что является максимальным значением с 2014 года.

Если в предшествующие года доля сделок с бюджетными квартирами стоимостью до 50 тысяч долларов составляла примерно треть, то в результате высокого спроса и существенного роста цен за неполный 2024 год она сократилась на 12 процентных пунктов. Сейчас эта доля равна 16% — это самое низкое значение за 10 лет.

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При этом, согласно данным Национального банка, общая сумма кредитов также увеличивалась. Только за 10 месяцев 2024 года общая сумма выданных кредитов на жилье по всей стране составила более 3 миллиардов рублей (или примерно 900 миллионов долларов), что уже больше, чем за весь 2023 год.

В 2024 году ситуация практически не изменилась. За счет доступных кредитов количество сделок с их привлечением продолжало расти. По данным АСБ Беларусбанк за неполный 2024 год было заключено более 33 тысяч договоров по всей стране (без учета льготных кредитов), а за аналогичный период прошлого года количество таких было порядка 28 тысяч. При этом выросла и средняя сумма кредитного договора по стране – 85 тысяч рублей против 68 тысяч в 2023 году.

Это объясняется не только ростом цен, но и бо́льшим количеством купленных 3-комнатных квартир (за 11 месяцев 2024 года их купили на 7% больше, чем за полный 2023 год) и более просторных квартир с 4+ комнатами.

При этом увеличилась доля (+4 пункта) и дорогих квартир от 100 тысяч долларов. Их доля составила 15% от всех сделок, что является самым высоким значением за 10 лет. То есть каждая седьмая купленная квартира обходилась покупателю в сумму, превышающую 100 тысяч долларов.

Каким будет рынок жилья в первой половине 2025 года?

Под конец 2024 года мы уже видим, что банки ужесточают требования к кредитополучателям, повышаются ставки как для вторичного рынка, так и для партнерских программ для новостроек. Плюс - введены территориальные ограничения для тех, кто стоит на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. Это все в конечном итоге повлияло на спрос – количество сделок в ноябре минимальное в этом году, за исключением январского результата. Также мы заметили быстрое реагирование рынка на скачок курса доллара, который пришелся на конец ноября – рекордное количество продавцов начали снижать цены в объявлениях о продаже квартиры примерно на 1000-3500 долларов. А рост средней стоимости квадратного метра предложения, который мы наблюдали на протяжении всего года, замедлялся или вовсе цена выходила на своеобразное плато.

Поэтому можно сделать следующие выводы:

Пока курс доллара будет относительно стабилен, а рост ставок по кредитам будет плавным и медленным - спрос будет оставаться повышенным, но из-за причин, описанных выше, он будет снижаться относительно 2024 года. Значит, новых рекордов по количеству сделок мы уже не увидим. При этом за счет дефицита более бюджетных квартир, рост средней стоимости квадратного метра еще продолжится, но темп роста явно замедлится. В таком случае к середине 2025 года рост может составить порядка 3-4%.

Однако, если курс доллара будет расти в 2025 году, как условно в конце ноября, то конечно же рост цен и вовсе остановится. Но говорить про резкое снижение цен на квартиры еще рано. В таком случае покупательская активность сильно просядет, а вместе с ней плавно начнут снижаться и цены. Тогда можем наблюдать к середине 2025 года минус в среднем 1-3%.

Но опять же, рынок недвижимости зависит от многих факторов и точно предсказать, что нас ждет в новом году, мы не можем. Но уже видим, что рекордный хапун квартир, вероятнее всего, закончен.