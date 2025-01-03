Этот новый жилой квартал изменил Ангарскую. А почем тут продают квартиры?

Источник материала: realt.by

Перемены в этом уголке Минска начались три года назад, когда на месте бывшей исправительно-трудовой колонии стали строить жилые дома. Сейчас на улице Ангарской обживается целый квартал высоток от УКСа Заводского района. Мы посмотрели, как движется стройка для очередников и узнали, почем тут продают жилье на вторичке.

Напомним, что стройка в районе улиц Ангарской и Магнитной в Минске идет с конца 2021 года. В советское время в этих местах располагалась исправительно-трудовая колония (в конце 80-х в ней еще случился бунт). Позже спецучреждение расформировали, а тюремные постройки использовали по другому назначению. Затем здесь решили возводить жилье: от старых зданий избавились, а площадку отдали УКСу Заводского района.

Всего в новом квартале с неплохим соседством (в пешей доступности − станция метро «Могилевская» и большой торговый центр «МОМО») будет 8 домов. Это − 5 односекционных столбиков и 3 многоподъездных дома.

Первыми еще в 2023 году были введены в строй дом на 237 квартир, а также – высотка на 132 квартиры. Чуть позже, в 2024-м сдали еще два столбика.

Фасады многоэтажек от госзастройщика получились весьма современными и стильными: отделка «под кирпич», сдержанные цвета, сквозные подъезды. Единственный момент – из-за стройки вокруг комплексу пока еще не хватает ухоженности.

Сейчас первые дома квартала уже обживают новоселы. Отметим, что квартиры в высотках сдавались как с полной отделкой, так и без нее. Так что, кто-то переехал раньше, а кто-то еще делает ремонт.

Кроме того, в минувшем году в комплексе завершилось строительство первого инфраструктурного объекта – в этом административно-торговом здании должен открыться магазин, а также кафе и аптека.

Ближе к улице Магнитной выглядят готовыми еще два высотных дома – это также панельные столбики от МАПИД. Рядом уже ведется благоустройство, оборудуются детские площадки.

Надо сказать, что жилье в новостройках предлагали исключительно очередникам. Квартиры распределили среди нуждающихся в улучшении жилищных условий работников таких предприятий, как «Минсктранс», «Минский автомобильный завод», «Минский тракторный завод», «Минский механический завод имени С. И. Вавилова». Также жилье здесь предлагали очередникам из числа сотрудников Министерства внутренних дел и Управления делами Президента. Много квартир отдали и гражданам, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в администрациях районов Минска, в том числе – многодетным семьям.

Кстати, первоначально жилье предлагалось с обязательным паркингом за 29 тысяч рублей, но после вступления в силу постановления Совмина это условие отменили. Сами же паркинги (их тут два) уже практически возведены.

На сегодняшний день в квартале осталось построить два панельных дома, каждый из которых будет рассчитан на 3 секции. Здесь запроектированы дома серий М 464-М и М 464-У1. К их возведению приступят в этом году, а полностью завершить квартал планируется уже в 2026-м. Всего здесь смогут проживать 1200 семей.

Что тут продается?

Сейчас в комплексе к продаже (от собственников) предлагаются 3 квартиры. Все варианты – это жилье без какой-либо отделки.