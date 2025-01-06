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«Этот район — островок спокойствия». Как живется на улице Кузьмы Чорного за проспектом
06.01.2025 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
За фасадами проспекта Независимости спрятана не одна улица с домами от двух до пяти этажей, построенными в 50-х и 60-х. Во дворах таких домов белье сушится на веревках, дети оставляют свои игрушки прямо в песочницах, а все соседи знакомы друг с другом. Одна из таких улиц – Кузьмы Чорного. Realt посмотрел, чем она интересна, и узнал у местных, как им здесь живется.
Улица Кузьмы Чорного расположена как бы вдоль проспекта Независимости и растянулась от метро "Академия наук" до "Парка Челюскинцев". С одной стороны она упирается в улицу Сурганова, с другой – в бульвар Толбухина. Преимущественно улица застроена трехэтажками: они начали появляться здесь с 1953 года. Встречаются тут и двухэтажки, и пара девятиэтажек.
Кроме жилых домов, пройдясь по улице, можно увидеть общежитие филиала БНТУ «Минский государственный политехнический колледж», городскую аварийную службу, один из филиалов ОАО «Стройтрест №4». Также тут расположено около десяти студий красоты и парикмахерских, три кофейни, отель, аптека, несколько магазинов одежды и продуктовых. Для небольшой улицы на 35 зданий как будто бы и слишком много всего.
«Улица ассоциируется со спокойствием и аутентичностью»
С раннего возраста в этом районе живет Анастасия. С детства у нее сохранилось множество положительных воспоминаний об улице.
- У меня она ассоциируется с каким-то спокойствием и аутентичностью. Даже несмотря на то, что рядом находится проспект Независимости. Улицы Кузьмы Чорного, Мержинского, Калинина – все находятся рядом и отличаются какой-то размеренностью. Здесь преобладает невысокая застройка. Можно, конечно, увидеть, например, девятиэтажки, но в большинстве своем тут здания, в которых не более пяти этажей. На Кузьмы Чорного есть и старые двух- и трехэтажки. В общем, этот район можно охарактеризовать как компактный и невысокий.
Девушка отмечает, что по улице живет много семейных людей. Она часто видит, как здесь гуляют с детьми. Также выгуливают собак.
- Для жизни он очень удобный. Вот говорят, что современные районы сейчас строят по принципу «город в городе», но на самом деле, здесь то же самое. Все необходимое есть для людей разного возраста. Для детей – рядом школы и сады, также недалеко корпусы БНТУ и их общежития. Прямо на улице Кузьмы Чорного расположена библиотека, где устраиваются творческие вечера. Если немного пройти, можно зайти на «Лучшую улицу», в Парк Челюскинцев или Ботанический сад. В шаговой доступности – Дом кино и музыкальные школы. Относительно недавно открыли фитнес-центр с панорамными окнами. В общем, занятия для досуга здесь может найти любой. Это все находится в центре города. Но при этом район все еще остается каким-то островком спокойствия – это его отличительная черта, как по мне.
Вспомнила она и о еще одной достопримечательности местных – бывшем ресторане «Каменный цветок». Его открыли еще в 1970-м году. Заведение сразу стало популярно среди жителей столицы: это был первый минский ресторан, который работал даже по ночам. Располагался он в круглом здании на бульваре Толбухина, а стены в нем изначально были стеклянными. В 2014-м году здание реконструировали и в нем открыли китайский ресторан-клуб «Панда».
- В нем я была только один раз. Помню, тогда там было много китайцев, но это не удивительно – специализировалось заведение на азиатской кухне. Но в то время цены для Минска оказались выше среднего. Сейчас на месте ресторана находится «Доброном». Интересно, что он сохранил такую же планировку, которая была изначально. Там есть кулинария, где можно купить готовую еду, потом подняться на второй этаж и покушать. Этот этаж расположен по периметру здания, а в центре пустое пространство. Кстати, сейчас, возможность купить еду и съесть ее сразу в магазине как будто не удивляет, но в момент открытия этого «Добронома» лет 5-6 назад – это было прям вау.
Также девушка упоминает, что недалеко от ее дома, на бульваре Толбухина, находится братская могила и памятник 100-летию пограничной службы, возле которого в конце мая пограничники празднуют свой день.
- Кстати, могу отметить, что на улице и на бульваре рядом всегда очень чисто, плюс здесь хорошее освещение. В принципе, гуляя по этим местам, кажется как будто совершенно обычные, простые дома, но мне они очень радуют глаз. Знаю, что в начале улицы Кузьмы Чорного есть балкон, который каждую весну и лето утопает в зелени. Это очень красиво.
«Здесь бывают сильные ветра»
Возле одного из домов на улице Кузьмы Чорного встречаем Александра. Квартиру здесь он снимает уже два года.
- При выборе жилья прежде всего ориентировался на инфраструктуру. Хотелось, чтобы квартира находилась в центре города. Но также играла роль и цена. Мне повезло, что за двухкомнатную квартиру плачу всего 900 белорусских рублей. Плюс около 100 рублей выходит за коммунальные услуги и интернет. Считаю, это отличная стоимость. Кроме того, для меня важно, чтобы квартира была светлой, и, как это говорится, не с «бабушкиным» ремонтом. Думал, найти вариант, чтобы в нем сочетались все мои предпочтения, будет сложно, но все же получилось. Причем нашел его я всего за сутки.
Парень живет в пятиэтажной панельке, однако отмечает, что она находится в отличном состоянии.
- Коммунальные службы часто проводят у нас уборку. Были и ремонты в подъезде. Двор у нас тихий. А еще мне повезло с соседями, они спокойные, и владельцем квартиры. За два года он ни разу не повысил цену, а оплату принимает только в белорусских рублях, что гарантирует какую-то стабильность. Когда же я решил докупить мебель, то она была зачтена в счет оплаты квартиры.
О том, что квартира все же расположена в старом доме, Александру напоминают коричневые лакированные полы, маленькая по площади кухня и балкон, который планируют реставрировать весной.
Несмотря на это, молодому человеку нравится жизнь в этом районе.
- Большое преимущество – это отличная транспортная доступность. Здесь пешком можно дойти до метро, а также много автобусных маршрутов и трамваем. Также рядом много магазинов на любой вкус и бюджет. Относительно недалеко находится «Лучшая улица», проспект Толбухина и прекрасный парк. Неожиданный плюс для меня, о котором я даже не задумывался, – это широкий выбор тренажерных залов, а также множество разных кофеен. Но есть и несколько недостатков. Например, плохое мобильное соединение: 4G почти не работает, а 3G слабоват, но для базовых нужд этого хватает. Кроме того, во многих домах ограниченный выбор интернет-провайдеров, в основном только «Белтелеком», который меня не совсем устраивает по качеству связи. Еще один минус — здесь бывают сильные ветра. Они, конечно, не такие мощные, как на Грушевке или Петровщине, но все же неприятные.
«Планировалось, что двухэтажки будут снесены»
С 1972 года в этом районе живет Галина Александровна. Она отмечает, что раньше на улице Кузьмы Чорного был частный сектор. В 1950-х улицу начали застраивать двух-, трех- и четырехэтажками. Со временем были возведены и многоэтажки. Первая из них появилась в 1977-м году.
- Несколько лет назад планировалось, что некоторые двухэтажки на этой улице будут снесены. Вроде даже это все официально было. Но до сих пор они здесь есть. И вроде сейчас никаких таких разговоров я не слышала. Да и не видно, чтобы где-то разворачивалась какая-то стройка. Мне бы очень хотелось, чтобы район сохранил свой теперешний облик. Сейчас этих современных многоэтажек тьма, а вот тех домов, которые сохраняют в себе историю многих лет становится все меньше. Кому-то может показаться, что в плане архитектуры эта улица и район обычные, даже скучные, но я вижу в нем особую прелесть.
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Еще один вариант –
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За фасадами проспекта Независимости спрятана не одна улица с домами от двух до пяти этажей, построенными в 50-х и 60-х. Во дворах таких домов белье сушится на веревках,...
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