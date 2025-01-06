«Этот район — островок спокойствия». Как живется на улице Кузьмы Чорного за проспектом

Девушка отмечает, что по улице живет много семейных людей. Она часто видит, как здесь гуляют с детьми. Также выгуливают собак.

- Для жизни он очень удобный. Вот говорят, что современные районы сейчас строят по принципу «город в городе», но на самом деле, здесь то же самое. Все необходимое есть для людей разного возраста. Для детей – рядом школы и сады, также недалеко корпусы БНТУ и их общежития. Прямо на улице Кузьмы Чорного расположена библиотека, где устраиваются творческие вечера. Если немного пройти, можно зайти на «Лучшую улицу», в Парк Челюскинцев или Ботанический сад. В шаговой доступности – Дом кино и музыкальные школы. Относительно недавно открыли фитнес-центр с панорамными окнами. В общем, занятия для досуга здесь может найти любой. Это все находится в центре города. Но при этом район все еще остается каким-то островком спокойствия – это его отличительная черта, как по мне.