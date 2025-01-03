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Модный дом-шалаш своими руками: как спонтанная идея превратилась в реальность меньше чем за год
03.01.2025 11:25 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
А смогли бы вы построить необычный дом своими руками? Наш герой Михаил принял этот вызов: вооружился видеоуроками c Youtube, консультациями специалистов и собственным опытом в строительстве. Спойлер: без ошибок, сложностей и поддержки жены не обошлось. Партнер нашего проекта
Загородный дом Михаила расположен в деревне Стайки Логойского района, всего в 50 км от Минска. Удивительно, но ещё недавно Михаил и не думал, что когда-нибудь станет владельцем загородного участка. Вся его юность прошла в частном секторе, и казалось, эта глава закрыта навсегда. Однако осенью 2023 года идея о собственном доме пришла неожиданно, а жена с удовольствием поддержала.
Требований к месту было немного: недалеко от Минска, тишина и спокойствие, хорошие соседи, удобные подъездные пути, живописная природа и лес поблизости. Возможно, именно поэтому герои нашли свое место силы так быстро. Уже в октябре того же года они увидели свой будущий участок, сразу заключили сделку и стали счастливыми владельцами земли площадью 25 соток. На момент покупки он стоил в районе 4 тысяч долларов США.
- У нас деревня небольшая, одна улица и дружелюбные соседи. Не в сезон тут 3-4 жилых дома. Летом людей побольше будет, дачники приезжают.
Работы стартовали в конце декабря, и уже к 1 октября Михаил с супругой отпраздновали сразу два события: день рождения хозяина и долгожданное новоселье. Всего на полное обустройство ушло 10 месяцев.
- При покупке участка здсь был старый дом. Сносить его не стали — он отлично справился с ролью временного штаба и склада на время строительства. Там даже печь сохранилась в рабочем состоянии, — рассказывает Михаил. — Построено было на совесть, на века. Однако восстанавливать не хотелось, скорее стремились создать уже свое — новое, современное и тоже на века.
Почему все-таки А-фрейм?
Михаил и его жена мечтали о нетипичном современном доме, который при этом не требует долгих затрат по времени и финансам. Незадолго до покупки участка они праздновали день рождения в доме-треугольнике и вдохновились его архитектурой.
- Нам хотелось создать место, куда приятно приехать на выходные и просто насладиться тишиной, — улыбается Михаил. — Дача с огородами была точно не про нас. — Нам понравилась сама идея А-фрейм дома, но доработали её, увеличив площадь. С одной стороны, дом напоминает шалаш из детства, а с другой — панорамные окна и практичная каркасная технология, которая позволяет надолго сохранить тепло, делает его одновременно стильным, уютным и надежным.
- Проектировалось по большей части в голове. В качестве основания дома использовались винтовые сваи. Их тут около 26. Для фундаментам нанимал бригаду — вот уже не все сам делал, — смеется герой. — Делали свайный фундамент, чтобы нивелировать небольшие перепады высот на участке. Это показалось оптимально и по бюджету.
«Пришлось дополнительно поработать над конструкцией» и другие сложности
Михаил построил неклассический А-фрейм дом площадью 6х8 м², дополнив его частично закрытой террасой площадью 6х3 м². Высота потолков составляет около 5 метров. При этом ему удалось избежать «мертвых зон». В классическом варианте они формируются за счет наклона крыши, которая заканчивается у фундамента. Михаил усложнил конструкцию, добавив вертикальные стены, что сделало пространство более функциональным. Сама конструкция стандартная — из дерева. Благодаря этому дом получается хорошо утепленным и более простым в строительстве.
- Главное было разобраться в конструкции, — признаётся Михаил. — Именно каркас и стал основной сложностью. Здесь два этажа, но при этом на втором этаже можно стать в полный рост и не боятся удариться головой о потолок. Пришлось дополнительно поработать над конструкцией, перечитать тонну материала и пересмотреть сотни видео на Youtube. — Крышу тоже укладывал и утеплял сам. Для покрытия выбрал металлопрофиль — металлочерепица, как мне показалось, сюда не подходила.
Дом оптимален для семьи из 4-х человек. На первом этаже разместились спальня, санузел с
Конвектор, кондиционер и
Общая стоимость строительства составила около 50 тысяч долларов США, при этом свою работу в эту сумму не включаем.
Внутренняя отделка
- Мы точно знали, что внутри не будет обоев и штукатурки. В интерьере всё выполнено в стиле дерева — отделка стен выполнена под имитацию бруса.
Поскольку все технические моменты взял на себя Михаил, за стилистические решения отвечала его супруга. В интерьере они стремились сохранить ощущение воздуха и света. Мягкая зона стала их любимым местом: здесь есть телевизор, камин и диван напротив. Была проблема, ведь хотелось расположиться как можно ближе к камину, но постоянное передвижение дивана оказалось неудобным.
- Теперь у нас есть настоящий уголок гедониста. Мы можем удобно разместить всех наших друзей и провести вечер за бокалом вина и настольными играми.
Кухня компактная, но благодаря грамотному планированию здесь удачно разместились все необходимые элементы. Помимо стола на 4 человека, есть варочная панель, СВЧ, кофеварка и достаточно места для кулинарных экспериментов. Здесь даже варили суп, хотя Михаил и не думал, что кто-то будет готовить такие сложные блюда.
В доме нет межэтажного перекрытия, что добавляет пространству дополнительный свет. Потолком для первого этажа служит крыша дома, а свет, проникающий через панорамные окна, равномерно распределяется по всей комнате.
В будущем наш герой хочет все межэтажное перекрытие сделать в формате гамаков. Получится своеобразная интерактивная зона, где можно будто плавать над первым этажом.
Сейчас, помимо семейного отдыха с супругой, Михаил также пробует сдавать дом в аренду через
В планах у нашего героя — улучшить участок, добавить зелени и поставить второй дом. Тесть советует ему построить сруб. Пока Михаил размышляет над этой смелой идеей, но все же готовится к новому подвигу.
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А смогли бы вы построить необычный дом своими руками? Наш герой Михаил принял этот вызов: вооружился видеоуроками c Youtube, консультациями специалистов и собственным...
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