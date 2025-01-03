Модный дом-шалаш своими руками: как спонтанная идея превратилась в реальность меньше чем за год

Работы стартовали в конце декабря, и уже к 1 октября Михаил с супругой отпраздновали сразу два события: день рождения хозяина и долгожданное новоселье. Всего на полное обустройство ушло 10 месяцев.

- При покупке участка здсь был старый дом. Сносить его не стали — он отлично справился с ролью временного штаба и склада на время строительства. Там даже печь сохранилась в рабочем состоянии, — рассказывает Михаил. — Построено было на совесть, на века. Однако восстанавливать не хотелось, скорее стремились создать уже свое — новое, современное и тоже на века.