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Модный дом-шалаш своими руками: как спонтанная идея превратилась в реальность меньше чем за год

03.01.2025 11:25 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

А смогли бы вы построить необычный дом своими руками? Наш герой Михаил принял этот вызов: вооружился видеоуроками c Youtube, консультациями специалистов и собственным опытом в строительстве. Спойлер: без ошибок, сложностей и поддержки жены не обошлось. Партнер нашего проекта онлайн-гипермаркет 21vek.by всегда с радостью поддерживает инициативы талантливых хозяев. Теперь интерьер Михаила дополняют два стильных кресла от бренда Mio Tesoro. История о том, как спонтанная идея превращается в реальность за короткий срок и только своими руками, — уже в нашем материале.


Загородный дом Михаила расположен в деревне Стайки Логойского района, всего в 50 км от Минска. Удивительно, но ещё недавно Михаил и не думал, что когда-нибудь станет владельцем загородного участка. Вся его юность прошла в частном секторе, и казалось, эта глава закрыта навсегда. Однако осенью 2023 года идея о собственном доме пришла неожиданно, а жена с удовольствием поддержала.

Требований к месту было немного: недалеко от Минска, тишина и спокойствие, хорошие соседи, удобные подъездные пути, живописная природа и лес поблизости. Возможно, именно поэтому герои нашли свое место силы так быстро. Уже в октябре того же года они увидели свой будущий участок, сразу заключили сделку и стали счастливыми владельцами земли площадью 25 соток. На момент покупки он стоил в районе 4 тысяч долларов США.

- У нас деревня небольшая, одна улица и дружелюбные соседи. Не в сезон тут 3-4 жилых дома. Летом людей побольше будет, дачники приезжают.


Работы стартовали в конце декабря, и уже к 1 октября Михаил с супругой отпраздновали сразу два события: день рождения хозяина и долгожданное новоселье. Всего на полное обустройство ушло 10 месяцев.

- При покупке участка здсь был старый дом. Сносить его не стали — он отлично справился с ролью временного штаба и склада на время строительства. Там даже печь сохранилась в рабочем состоянии, — рассказывает Михаил. — Построено было на совесть, на века. Однако восстанавливать не хотелось, скорее стремились создать уже свое — новое, современное и тоже на века. 

Онлайн-гипермаркет 21vek.by поможет воплотить мечту о собственном доме. Всё необходимое для строительства, ремонта и обустройства — от отделочных материалов до стильного декора — вы найдёте в одном месте. А возможность оплаты частями и бонусная программа сделают покупки приятными и выгодными. 

Почему все-таки А-фрейм?


Михаил и его жена мечтали о нетипичном современном доме, который при этом не требует долгих затрат по времени и финансам. Незадолго до покупки участка они праздновали день рождения в доме-треугольнике и вдохновились его архитектурой.

- Нам хотелось создать место, куда приятно приехать на выходные и просто насладиться тишиной, — улыбается Михаил. — Дача с огородами была точно не про нас. — Нам понравилась сама идея А-фрейм дома, но доработали её, увеличив площадь. С одной стороны, дом напоминает шалаш из детства, а с другой — панорамные окна и практичная каркасная технология, которая позволяет надолго сохранить тепло, делает его одновременно стильным, уютным и надежным. 


- Проектировалось по большей части в голове. В качестве основания дома использовались винтовые сваи. Их тут около 26. Для фундаментам нанимал бригаду  — вот уже не все сам делал,  — смеется герой.  — Делали свайный фундамент, чтобы нивелировать небольшие перепады высот на участке. Это показалось оптимально и по бюджету.

«Пришлось дополнительно поработать над конструкцией» и другие сложности



Михаил построил неклассический А-фрейм дом площадью 6х8 м², дополнив его частично закрытой террасой площадью 6х3 м². Высота потолков составляет около 5 метров. При этом ему удалось избежать «мертвых зон». В классическом варианте они формируются за счет наклона крыши, которая заканчивается у фундамента. Михаил усложнил конструкцию, добавив вертикальные стены, что сделало пространство более функциональным. Сама конструкция стандартная  — из дерева. Благодаря этому дом получается хорошо утепленным и более простым в строительстве. 

- Главное было разобраться в конструкции, — признаётся Михаил. — Именно каркас и стал основной сложностью. Здесь два этажа, но при этом на втором этаже можно стать в полный рост и не боятся удариться головой о потолок. Пришлось дополнительно поработать над конструкцией, перечитать тонну материала и пересмотреть сотни видео на Youtube. — Крышу тоже укладывал и утеплял сам. Для покрытия выбрал металлопрофиль — металлочерепица, как мне показалось, сюда не подходила.



Дом оптимален для семьи из 4-х человек. На первом этаже разместились спальня, санузел с душевой кабиной, кухня, совмещенная с просторной гостиной. Вторая спальня расположена на втором этаже и буквально парит в воздухе благодаря открытому дизайну. Особое место — уютная терраса с креслами-шезлонгами. Здесь особенно приятно наслаждаться утренним кофе, даже в дождливую или снежную погоду.

В онлайн-гипермаркете 21vek.by вы найдете не только предметы для обсутройства интерьера, но и для вашей терассы или сада. Мечтаете о стильном и практичном кресле-шезлонге для утренних чаепитий? Легко! Заходите на сайт или в приложение, выбирайте идеальный вариант, а курьер доставит заказ прямо к вашему порогу — быстро и без хлопот.


Конвектор, кондиционер и печь-камин — основные источники тепла. Печь-камин способна отопить все это пространство. Здесь вместительная топка, она очень отзывчива на регулировку подачи воздуха и, конечно, древесный аромат!

Общая стоимость строительства составила около 50 тысяч долларов США, при этом свою работу в эту сумму не включаем.

Внутренняя отделка



- Мы точно знали, что внутри не будет обоев и штукатурки. В интерьере всё выполнено в стиле дерева — отделка стен выполнена под имитацию бруса. 

Поскольку все технические моменты взял на себя Михаил, за стилистические решения отвечала его супруга. В интерьере они стремились сохранить ощущение воздуха и света. Мягкая зона стала их любимым местом: здесь есть телевизор, камин и диван напротив. Была проблема, ведь хотелось расположиться как можно ближе к камину, но постоянное передвижение дивана оказалось неудобным. 



Благодаря нашему совместному проекту с онлайн-гипермаркетом 21vek.by, в доме Михаила появились два стильных кресла-мешка от бренда Mio Tesoro. Легкие и практичные, при этом идеально дополняют интерьер и расставляют нужные акценты. Несмотря на необходимость доставки в загородный дом, курьерская служба 21vek.by быстро и оперативно привезла и занесла их в дом.

- Теперь у нас есть настоящий уголок гедониста. Мы можем удобно разместить всех наших друзей и провести вечер за бокалом вина и настольными играми.

Кухня компактная, но благодаря грамотному планированию здесь удачно разместились все необходимые элементы. Помимо стола на 4 человека, есть варочная панель, СВЧ, кофеварка и достаточно места для кулинарных экспериментов. Здесь даже варили суп, хотя Михаил и не думал, что кто-то будет готовить такие сложные блюда.


- При планировке пространства стоит помнить о лестнице и заранее закладывать место для нее. В нашем случае получился относительно крутой наклон. 



В доме нет межэтажного перекрытия, что добавляет пространству дополнительный свет. Потолком для первого этажа служит крыша дома, а свет, проникающий через панорамные окна, равномерно распределяется по всей комнате. 

В будущем наш герой хочет все межэтажное перекрытие сделать в формате гамаков. Получится своеобразная интерактивная зона, где можно будто плавать над первым этажом.



Сейчас, помимо семейного отдыха с супругой, Михаил также пробует сдавать дом в аренду через Instagram. Гости обычно приезжают на 1-2 ночи: они с удовольствием отдыхают в купели и сауне, устраивают BBQ в специально оборудованной зоне, а вечером проводят время у камина или играют в приставку.

В планах у нашего героя — улучшить участок, добавить зелени и поставить второй дом. Тесть советует ему построить сруб. Пока Михаил размышляет над этой смелой идеей, но все же готовится к новому подвигу. 

Сделать свой дом комфортнее и сэкономить время поможет онлайн-гипермаркет 21vek.by. Все товары для обустройства интерьера и вашего участка можно заказать через сайт или приложение. Оплачивайте покупку частями и участвуйте в бонусной программе, получая быструю доставку в любую точку страны. 21vek.by — строим вместе!


 
Теги: Минск
 
 
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А смогли бы вы построить необычный дом своими руками? Наш герой Михаил принял этот вызов: вооружился видеоуроками c Youtube, консультациями специалистов и собственным...
 
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