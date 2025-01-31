Топ среди запросов — двушки в хрущевках. Эксперты рассказали, что сейчас происходит с квартирами

Источник материала: realt.by

По данным Национального кадастрового агентства в январе на сегодняшний день зарегистрировано около 900 сделок купли-продажи квартир. Эксперты говорят, что этот показатель будет выше тысячи, но не перегонит рекордный прошлогодний январь. Агентства заметили активность покупателей и 31 декабря, и в первые дни января. Они связывают это с тем, что белорусы боятся повышения кредитных ставок и курса доллара, ведь они и так находятся на своем пике покупательской способности. Делимся аналитикой от экспертов, которая прояснит ситуацию на рынке квартир.



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«Даже 1 и 2 января были звонки и заявки на продажу»

В январе на рынке недвижимости всегда была просадка спроса. Единственный раз, когда количество сделок превысило 1000 – январь 2024 – 1140 сделок. Окончательных цифр по нынешнему месяцу еще нет, но Андрей Чернышев, заместитель начальника отдела консалтинга и аналитики агентства недвижимости «Твоя столица» предполагает, что сделок будет около 1050. Этот средний показатель говорит о том, что рынок живой. Покупатели настроены на приобретение жилья, но осторожничают. - Довольно неожиданно заканчивался прошлый год и начинался 2025-й. Дело в том, что обращения от покупателей и продавцов поступали к нам и заключались сделки вплоть до 31 декабря. Даже 1 и 2 января были звонки и заявки на продажу недвижимости. За первые пять дней нового года поступило 5% от всех заявок за месяц по продаже квартир. Мы вынуждены были даже перевести дежурство на круглосуточный график. Проанализировав подобные заявки, мы видим что это те продавцы, кто не успел продать в прошлом году, и в этом решили уже подстраховаться и ускорить продажу обратившись к нам.



Фото носит иллюстративный характер

В новый год перешли тренды из прошлого года: Первый, это повышенный интерес к квартирам с ремонтом. Тем самым покупатели включают стоимость ремонта в кредит, который берется под покупку квартиры, а выплаты по нему растягивают на годы. Это можно назвать лайфхаком прошедшего года. Именно поэтому, по оперативным данным, рост цен по сделкам января отмечен только по ухоженным квартирам с ремонтом. В то время как «уставшие» квартиры наоборот просели на пару процентов в цене. Кроме того, значительная часть жилья сегодня приобретается для молодежи, в том числе и молодыми семьями. А они смотрят дома не старше 2000 года. - Для этой категории покупателей важно не только состояние квартиры, но и ухоженный вид мест общего пользования. Иногда, несмотря на хорошую квартиру, грязный подъезд заставляет покупателя отказаться от покупки. Некоторые могут попросить скидку, и продавцы идут на это. Конечно, все хотят новостройку. Но это жилье сильно подорожало, да и выбора стало меньше. При этом не все готовы ждать, когда дом построится. Поэтому большинство в итоге рассматривают вторичку.

Фото носит иллюстративный характер

Второй тренд – постепенно сходит на «нет» спрос на комнаты. Так как доступны кредиты, люди предпочитают взять деньги у банка и приобрести квартиру, пусть и маленькую. - 10 лет назад комната была возможностью закрепиться в Минске. Потом люди собирали деньги и выкупали остальную часть. Сейчас комнаты покупаются редко. Они нужны, чтобы отселить кого-то, либо для очень срочного разъезда.

Фото носит иллюстративный характер

Опираясь на данные агентства, Андрей рассказал про топ-3 запросов квартир в Минске. На первом месте идут двушки в хрущевках и брежневках. К ним особые требования. Дома должны быть после капремонта и сама квартира продаваться с хорошим ремонтом, сделанным как для себя. Комнаты – изолированные и небольшие по площади. По стоимости также есть потолок - до 65 тысяч долларов. Из минусов: в таких домах не будет лифта, что для жильцов пятого этажа и мам не совсем удобно, но некоторые оставляют коляски на первом этаже.



На втором месте - однушки в свежих домах не старше 2020 года постройки. В 2010-м и позже начали строить панельки, где площадь студии или однушки достигала 50 квадратных метров. Такие варианты покупателям неинтересны. Им нужно компактное жилье порядка 35 квадратов. - На третьем месте - трехкомнатные квартиры, причем без разницы, в каком доме и каком состоянии они находятся. Важно лишь чтобы они были с изолированными комнатами и очень желательно, чтобы площадь кухни была больше 7 квадратных метров. А вообще всего по Минску доля продаж трехкомнатных квартир составляет 25% от всего количества сделок.



- Единичек и двушек продается примерно одинаковое количество – 36% и 37% соответственно. По цене эксперт отмечает небольшой плюс, хотя в декабре по общим сделкам стоимость квартир снизилась на 1%. Большого потенциала в росте цен в дальнейшем агенты не видят. Большинство заявок на покупку тех же однушек приходят с лимитом до 50 тысяч долларов. - Важным индикатором активных январских сделок был доллар, который сильно не вырос, а порой даже шел вниз. Несмотря на то, что в целом страна больше финансово зависит от экономики России, на нашем финансовом рынке идет привязка к доллару. Цены на недвижимость формируются в долларах и белорусских рублях, а не в российских рублях.

«До весны и не ожидалось каких-то сдвигов. Так что пока наблюдаем»

Независимый эксперт по жилой недвижимости Наталья Литовская, автор телеграм-канала «Литовская о жилье» называет январь традиционным: в месяце много праздников, покупатели берут паузу, что отражается на количестве сделок. Их, по ее мнению, будет около тысячи. Обычно в январе завершаются сделки, начатые в декабре - Самый главный фактор активности на рынке – наличие кредитования. Пока у нас относительно доступны кредиты, а очередникам на покупку квартиры в их населенном пункте выдают их под 12,5%. Собственно, опасения, что условия по кредитам могут ухудшаться, и были определяющими для тех, кто покупал или искал квартиру в январе. В феврале будет тоже самое. Еще одним важным фактором развития рынка жилья является стабильность доллара. В январе он то рос, то падал, но глобально не взлетел.



Фото носит иллюстративный характер - Колебания курса, конечно, нервируют покупателей, но прежде всего покупателей с кредитами. Цены на квартиры у нас в долларах, накопления у большинства тоже, а на «валютную» часть сделки курс не влияет. А вот кредитных денег, когда доллар дорожает, может не хватать. Так что сейчас людям приходится вести переговоры не только по цене квартиры, но и о том, как делить курсовую разницу, когда дойдут кредитные деньги, - делится Наталья. - Кажется, все уже поняли – курс у нас рыночный и зависит от курса российского рубля к доллару. Поэтому нужно смотреть туда и прикидывать, что будет у нас. В декабре Наталья рассказала про возможные сценарии развития рынка в 2025 году. Судя по всему, сейчас все двигается по позитивному сценарию: кредиты есть, для нуждающихся по 12,5% в том числе. РВСР Нацбанк оставил неизменным. - До весны и не ожидалось каких-то сдвигов. Так что пока наблюдаем. Напомню, что при позитивном сценарии рынок жив, но без прошлогодних рекордов, есть доступные кредиты, цены держатся на стабильном уровне с незначительной коррекцией вниз в реальных сделках только к концу года.



При этом эксперт отмечает, что стабильность не самая устойчивая, и по-прежнему стоит иметь в виду другие сценарии. - Если в России курс доллара взлетит, у нас он вырастет следом, и будут другие вводные. При резкой девальвации мы уже наблюдали сворачивание некоторых видов ипотечного кредитования, либо взлет процентов по ипотечным кредитам. Так что может сработать «комбо».



Фото носит иллюстративный характер С другой стороны, жилье у нас по-прежнему единственный способ пристроить сбережения, так что даже при долларе по 4 рубля продавцы не дадут рухнуть ценам, считает Наталья. Рынок вторички ведь инертный, он на все перипетии в экономике реагирует с опозданием в несколько месяцев. - В принципе мы находимся в новых реалиях. Теперь ценник на минские квартиры зависит не столько от оптимизма и зарплат граждан – тут как раз все должно быть стабильно хорошо, сколько от того, что происходит с российским рублем.

«После выборов рынок постепенно оживает»

- Начало года – традиционно спокойное время для рынка недвижимости. Январь 2025-го не стал исключением: активность покупателей была ниже, чем в предыдущие месяцы, а цены на отдельные объекты, особенно старый жилой фонд, начали понемногу снижаться, – описывает ситуацию в январе Дмитрий Дьяченко, директор АН «Групп компаний Мариэлт». Однако, если сравнивать с январем 2024 года, то общий рост цен составил около 10%. Впрочем, это скорее инерция прошлого года, чем новая тенденция. Пока люди отходят от праздников и ждут, чем обернется экономическая ситуация после выборов, рынок находится в легкой спячке. Покупательская активность в январе была заметно ниже. Кто-то ждал выборов, кого-то смущал курс доллара, а кто-то просто не был готов к возросшим процентным ставкам по кредитам. Но, несмотря на это, интерес к компактным квартирам в современных домах остается высоким.

- Что касается новостроек, то тут ситуация непростая. Ощущение, что новостроек стало меньше, не обманчиво. После завершения крупных проектов выбор стал скромнее. Если в ближайшее время не начнутся новые стройки, желающих купить квартиру в новостройке будет больше, чем самих квартир. Кстати, найти недорогие квартиры в новых жилых комплексах поможет наш обзор по новостройкам Минска . Этот продукт подготовлен аналитиками Realt и регулярно обновляется. Он точно пригодится тем, кто сейчас изучает рынок новостроек столицы. Этот факт толкает людей к вторичному жилью, особенно, если оно либо очень хорошо конкурирует ценой, либо имеет ликвидное расположение. Если честно, вряд ли рынок повторит цифры прошлого января, но пока резких обвалов тоже не видно.



Дмитрий говорит, что политические события всегда накладывают свой отпечаток на рынок. В этот раз многие инвесторы решили взять паузу, чтобы посмотреть, что будет дальше. - История показывает, что после выборов рынок постепенно оживает, если не случается чего-то экстраординарного. Так что февраль и март дадут более четкое понимание, какими будут ближайшие месяцы. При этом, январский эффект, думаю, растянется до конца марта. По прогнозам, количество сделок в месяц вряд ли превысит 1 400–1 500, если только банки не сделают ипотеку доступнее.



Что касается доллара, то прогнозы звучат довольно оптимистично. - Среднегодовой курс доллара, по мнению Евразийского банка развития, не должен превысить 3,4 рубля. Но, честно говоря, этот вопрос – вечная лотерея. Все зависит от внешних факторов: геополитики, торгового баланса и политики нового президента США. Если санкционное давление усилится, курс, скорее всего, поползет вверх. В любом случае, если не произойдет чего-то критичного, резких скачков ждать не стоит. Кстати, история с устаревшими долларовыми купюрами наделала много шума, но в реальности на рынок недвижимости почти не повлияла. - Белорусские банки продолжают спокойно принимать и старые, и новые купюры, так что никаких глобальных проблем нет. Покупатели и продавцы, как и раньше, используют белорусские рубли, а при банковских расчетах все проходит без сюрпризов. Так что здесь можно выдохнуть – волноваться не о чем, - успокаивает директор агентства.

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По итогам 2024 года около 30% сделок прошло с привлечением кредитов или лизинга. В конце года ходили разговоры, что в 2025-м банки хотят расширять кредитные программы. Если это произойдет, рынок может взбодриться. Плюс, если улучшатся условия по ипотеке (например, снизят ставки), это тоже может сыграть на руку покупателям. Пока, правда, банки ведут себя осторожно. - В начале года некоторые банки пересмотрели коэффициенты кредитоспособности, и теперь при том же уровне дохода можно взять ощутимо больше денег. Это может немного подогреть спрос, но массового ажиотажа пока не ожидается.

Фото носит иллюстративный характер