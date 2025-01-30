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Сколько стоит однушка в Минске? Большой обзор строящихся ЖК с ценами от застройщиков
30.01.2025 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Для многих людей покупка собственной квартиры означает старт настоящей самостоятельной жизни. И большинство минчан (и не минчан – тоже) начинают с самого простого – с однушки. Мы решили посмотреть, а сколько сегодня стоят однокомнатные квартиры в новостройках Минска. В первой части обзора мы собрали 7 жилых комплексов столицы. Первоначально нас интересовали исключительно студии-однушки, но так как в некоторых ЖК таковых уже не осталось, мы рассматривали и небольшие двушки. К слову, по сравнению с аналогичной прошлогодней
«Квартал на Грушевке»
Сегодня рядом со станцией метро «Грушевка» (где еще пару лет назад стоял частный сектор) возводится большой жилой комплекс на 6 домов. Первые три высотки ЖК «Квартал на Грушевке» уже сданы в эксплуатацию, еще три находятся в процессе стройки.
Застройщиком этого участка проспекта Дзержинского выступает «ГрандХаузИнжениринг». Земельный надел от улицы Щорса и до кольцевой развязки с проспектом Жукова компания купила с аукциона в 2019 году. Весь «Квартал на Грушевке» будет состоять из шести многоэтажных домов и двух паркингов. Внутри высоток организованы небольшие дворы, расположенные на стилобатах, а первые этажи со стороны проспекта отданы под коммерческие помещения.
Возведение последних трех новостроек стартовало в июле прошлого года. Сдать две высотки по 19 этажей и 126 квартир собираются в этом году. Последний дом на 4 подъезда и 355 квартир введут в эксплуатацию в 2026-м году.
На сегодняшний момент однокомнатные квартиры (стандартной планировки – с двумя окнами) остались, в основном, на верхних этажах. Также в продаже есть несколько однушек, расположенных на нижних и средних уровнях. Квадрат в однокомнатных квартирах считают по 1500-1650 долларов. При этом жилье можно приобрести только вместе с машино-местом в одном из двух паркингов – строящемся или готовом. Место под авто, в зависимости от расположения, будет стоить от 6200 до 9000 долларов. На оплату предоставляется рассрочка.
Итого:
− однокомнатная квартира (46,5 квадратного метра) на первом этаже в ЖК «Квартал на Грушевке» − 69,8 тысячи долларов + оплата места в паркинге.
ЖК «Дубравинский»
В районе улицы Железнодорожной в Минске растет жилой комплекс «Дубравинский». Осваивает этот участок застройщик «БелБизнесРесурс». Первые два дома ЖК сдали в эксплуатацию еще в 2023-м году, а сейчас тут возводится еще одна высотка на 493 квартиры.
Напомним, что участок площадью 6 гектаров на пересечении улиц Железнодорожной и Минина компания «БелБизнесРесурс», связанная с застройщиком «Айрон», приобрела на аукционе в 2018 году. Новый жилой комплекс, обустраивающийся на месте, где ранее стояли послевоенные двухэтажки, административные здания и склады, получил название «Дубравинский». Рядом проходит небольшая улочка с таким же названием. Новый квартал будет состоять из нескольких жилых домов и паркингов.
В строящемся сейчас монолитном доме запроектирован 21 этаж и 3 подъезда. Закончить третью многоэтажку должны во втором квартале 2026 года, но возможно, это произойдет и раньше (такая практика у застройщика есть).
Продажи в третьем доме стартовали прошлым летом. Сперва цены в однушках и двушках начинались от 1300 долларов за квадрат. Потом метр в небольших квартирах подорожал до 1450 долларов.
Как таковых однокомнатных квартир в «Дубравинском» сейчас не осталось. Самые компактные (и соответственно недорогие) варианты – это евродвушки площадью 50-51 квадрат. Цена квартиры с общей кухней-гостиной и небольшой отдельной спальней стартует от 72 тысяч долларов.
Итого:
− евродвушка площадью 50,2 квадратного метра на первом этаже в ЖК «Дубравинский» − 72,7 тысяч долларов.
«Левада»
Этот живописный уголок на берегу Свислочи – сегодня одно из самых привлекательных мест для минчан, мечтающих о собственном жилье. С 2018 года площадку на месте снесенной птицефабрики застраивает компания «Айрон».
Сейчас в комплексе сданы больше 15 домов, а строители уже заканчивают девятую и десятую очереди каркасников на Нововиленской. Как таковых однокомнатных квартир в строящихся домах уже не осталось. Тем более, что в двух домах из четырех запроектированы только трешки и четырешки (речь о малоэтажках с видом на Свислочь). При этом в девятиэтажных домах под номерами 9.1 и 9.2 еще есть компактные евродвушки по стоимости 1700-1900 долларов за метр. Площадь таких квартир составляет 49-62 квадратных метра.
Итак, самое бюджетное предложение на сегодня – это двухкомнатная квартира площадью 53 квадратных метра, расположенная на втором этаже строящегося дома 9.1 на Нововиленской. Метр в ней посчитают по 1700 долларов. Квартира состоит из общей кухни-гостиной и просторной комнаты с лоджией. Покупателю дополнительно придется приобрести и машино-место за 5500 долларов. Официальный срок сдачи многоэтажки – 2026-й, но возможно, по сложившейся традиции застройщик введет дом раньше.
Также в продаже есть 49-метровая квартира (евродвушка) на третьем этаже готовой части дома 9.2. Стоимость этой квартиры при 100%-й оплате составит 94,6 тысячи долларов. При этом дополнительно также придется оплатить и машино-место за 5500 долларов.
Полностью завершить строительство и благоустройство всего комплекса планируется до 2030 года. Всего тут планируется возвести 25 жилых домов и несколько бизнес-центров.
Итого:
− евродвушка (53,3 квадратных метра) в ЖК «Левада» − 90,6 тысячи долларов + оплата парковочного места.
ЖК «Северный Берег»
Неподалеку от Цнянского водохранилища быстрыми темпами подрастают кварталы Северного берега. Проект, стартовавший в 2023-м году, уже плотно обосновался на столичном рынке новостроек. В новый квартал в прошлом году пустили общественный транспорт, здесь начали строить детский сад и супермаркет, а осенью тут открылся первый в стране клуб жильцов. Сейчас неподалеку от берегов Цнянки сданы 5 новостроек, еще несколько домов находится на разных этапах строительства.
Как рассказали в отделе продаж, сейчас в жилом комплексе можно приобрести однокомнатные квартиры площадью 46-60 квадратных метров. В среднем, стоимость квадрата составит 1622 евро.
К примеру, в доме Wellton, продажи в котором стартовали в январе этого года, представлены однокомнатные квартиры площадью 43-53 квадратных метра. Средняя стоимость квадратного метра в таких квартирах составляет 1555 евро. Напомним, что в этом монолитном каркаснике будет переменная этажность (от 7 до 10 уровней), 7 подъездов и 279 квартир. Внутри многоэтажки появится двор-парк. Сейчас тут еще можно приобрести однокомнатную квартиру площадью 46 квадратных метров на девятом этаже по цене 79,8 тысячи евро.
Также в наличии есть однокомнатная квартира площадью 63 квадратных метра в доме Lara – монолитной десятиэтажке на 6 секций и 183 квартиры. Как и в других домах проекта, в новостройке планируется дизайнерское лобби и закрытый двор. Lara вырастет между паркингом и первым детским садом, а из окон будет открываться вид на Форест-парк. Однушка с черновой отделкой на первом этаже этого строящегося дома сейчас стоит 89,8 тысячи евро.
Итого:
− однокомнатная квартира (46,8 квадратного метра) на девятом этаже дома Wellton Северного берега – 79,8 тысячи евро.
«Новая Боровая»
Этот микрорайон появился на карте Минщины в 2014 году. Тогда квартал представлял собой всего несколько домов на бывшем поле. За 10 лет Новая Боровая из малоизвестного пригорода превратилась в популярное место для жизни с модными дворовыми пространствами, большим количеством магазинов и кафешек, новым детскими садами и школами. В данный момент комплекс от «А-100 Девелопмент» продолжает строиться и прирастать инфраструктурой и жилыми домами. В перспективе тут будет жить около 60 тысяч человек.
В отделе продаж на запрос о самой недорогой квартире мне предложили обратить внимание на дом № 1.10. Эта новостройка будет располагаться в группе домов «минимализм» строящегося АРТ-квартала. Сдача дома намечена на 3-й квартал 2026 года. В новостройке будет 7-9 этажей, закрытый двор, детская площадка, мини-огородики, зоны тихого отдыха.
В этом доме есть интересный вариант для тех, кто хочет заселиться в жилье с готовой чистовой отделкой в стиле лофт – тут предлагают полностью укомплектованную кухней и сантехникой 20-метровую студию на 2-м этаже. Ее стоимость составит 57,5 тысяч долларов.
Итого:
− студия Concrete (19,6 квадратного метра) в ЖК «Новая Боровая» − 57,4 тысячи долларов.
Зеленая гавань
За высокими соснами недалеко от МКАД продолжает расти еще один жилой квартал от «А-100 Девелопмент». Помимо коттеджей, таунхаусов и лайнхаусов в Зеленой гавани строят и обычные среднеэтажные дома с городскими квартирами. Инфраструктура в районе пока только начинает развиваться. Тут уже работают магазин, кафе, ресторан, а скоро откроется и первый детский сад. Но, конечно, главные фишки квартала – это природа, гольф-поля, множество мест для отдыха и прогулок.
Сейчас в Зеленой гавани самые недорогие квартиры-студии стоят от 46 до 50 тысяч долларов. Например, студия без отделки в строящемся ситихаусе 7.8 обойдется в 46 тысяч долларов. Этот дом будет сдан в первом квартале 2026 года, он расположен в квартале «Земляничная поляна» вблизи будущей школы и детского сада, который откроется в 2025 году. Рядом будет паркинг и первый лесной пляж с экраном для летних кинопросмотров и шезлонгами. Двор дома будет закрыт от авто и оснащен детской площадкой, зонами отдыха и местом для настолок и соседских посиделок.
Также в доме есть квартиры с отделкой от застройщика, с собственными участками на 1 этаже и с террасами на крыше. Цены зависят от форматов и площади, например, евродвушка с террасой на крыше обойдется в 68,3 тысячи долларов.
Итого:
− студия (24,7 квадратных метра) в ситихаусе в Зеленой гавани – 46,2 тысячи долларов.
«Фарфоровый»
В одном из самых спокойных уголков Минска, на месте снесенного фарфорового завода на Кропоткина, с 2019 года строится одноименный жилой комплекс. Сейчас две многоэтажки уже готовы, еще одна – в процессе отделки фасадов.
Застройщиком ЖК выступает компания «Инфореалт». По плану тут будет три жилых дома, бизнес-центры, детский сад, продуктовый магазин, кафе, тренажерный зал, а также разнообразные игровые и спортивные площадки для разных возрастов. Отдельно стоит сказать про обещанное благоустройство – по плану вся внутренняя территория комплекса должна быть пешеходной, а в центре должен появиться целый бульвар. Как мы недавно заметили, работы по созданию ландшафтной композиции, имитирующей «сухое» русло реки Переспы, уже начались.
В последней новостройке «Фарфорового» будет 2 подъезда, 136 квартир и 15 этажей. В квартирах тут запроектированы большие окна, французские балконы, высокие потолки, централизованная приточно-вытяжная вентиляция с рекуперацией. В подъездах − места для консьержей, санузлы, панорамные лифты. Жилье в доме будет сдаваться без чистовой отделки.
Строить многоэтажку начали в апреле прошлого года, а завершить планируют в сентябре 2025 года. Напротив дома появится СПА-центр с бассейном, а также детский сад на 70 мест.
Судя по информации на сайте, в строящемся доме осталась только одна свободная однушка. Зато – какая! На последнем этаже, да с панорамными видами на окрестности. Квартира площадью 58 квадратов на 15-м этаже будет стоить около 122 тысяч долларов. Также в продаже есть 66-75-метровые двушки со стоимостью квадрата 2200-3100 долларов.
Итого:
− однокомнатная квартира (58,3 квадратного метра) в ЖК «Фарфоровый» − 122 тысячи долларов.
Про цены на однокомнатные квартиры в других ЖК Минска мы расскажем во второй части подборки, которая будет опубликована в ближайшее время.
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Для многих людей покупка собственной квартиры означает старт настоящей самостоятельной жизни. И большинство минчан (и не минчан – тоже) начинают с самого простого...
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