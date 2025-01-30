Сколько стоит однушка в Минске? Большой обзор строящихся ЖК с ценами от застройщиков

Возведение последних трех новостроек стартовало в июле прошлого года. Сдать две высотки по 19 этажей и 126 квартир собираются в этом году. Последний дом на 4 подъезда и 355 квартир введут в эксплуатацию в 2026-м году.

На сегодняшний момент однокомнатные квартиры (стандартной планировки – с двумя окнами) остались, в основном, на верхних этажах. Также в продаже есть несколько однушек, расположенных на нижних и средних уровнях. Квадрат в однокомнатных квартирах считают по 1500-1650 долларов. При этом жилье можно приобрести только вместе с машино-местом в одном из двух паркингов – строящемся или готовом. Место под авто, в зависимости от расположения, будет стоить от 6200 до 9000 долларов. На оплату предоставляется рассрочка.

Итого:

− однокомнатная квартира (46,5 квадратного метра) на первом этаже в ЖК «Квартал на Грушевке» − 69,8 тысячи долларов + оплата места в паркинге.

ЖК «Дубравинский»

В районе улицы Железнодорожной в Минске растет жилой комплекс «Дубравинский». Осваивает этот участок застройщик «БелБизнесРесурс». Первые два дома ЖК сдали в эксплуатацию еще в 2023-м году, а сейчас тут возводится еще одна высотка на 493 квартиры.

Напомним, что участок площадью 6 гектаров на пересечении улиц Железнодорожной и Минина компания «БелБизнесРесурс», связанная с застройщиком «Айрон», приобрела на аукционе в 2018 году. Новый жилой комплекс, обустраивающийся на месте, где ранее стояли послевоенные двухэтажки, административные здания и склады, получил название «Дубравинский». Рядом проходит небольшая улочка с таким же названием. Новый квартал будет состоять из нескольких жилых домов и паркингов.