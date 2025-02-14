Минчанин построил дом в деревне по-фински: теплый, с сауной и печкой. Побывали у него в гостях

Если вы придирчиво присмотритесь к стенам, то обязательно заметите небольшие не прокрашенные щели. Можно предположить, что это "косяк" строителей, но их вины в этом нет. Это один из нюансов деревянных домов.

– Когда в доме сухо – щели раскрываются, влажность увеличивается – становятся меньше, – говорит Илья. – Меня сразу предупредили, что такое будет, так что это не сюрприз для меня.