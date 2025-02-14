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Минчанин построил дом в деревне по-фински: теплый, с сауной и печкой. Побывали у него в гостях
14.02.2025 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
К проекту «свой домик в деревне» каждый горожанин идет своей дорогой: кому-то повезло и ему досталась старая дедова хата по наследству, кто-то купил такую недорого. И в первом, и втором случае владельца ожидает долгий и трудоемкий процесс реставрации. Наш герой решил строить с нуля и по современному: из дерева, но по финской технологии, с высокими потолками, сауной, печкой с лежанкой и электроотоплением. Получилась не просто дача с деревенской пропиской, а полноценный загородный дом. Сегодня мы у него в гостях, смотрим, что получилось.
Дом по-фински
Этот новый дом на краю тихой деревни у самого леса появился в прошлом году. В деревенской застройке масштабами он не выделяется – деревянный, одноэтажный. Но мы сразу отметили цветовое оформление, не свойственное белорусским хатам: графитовая металлическая кровля, серые стены, бордовый профиль больших окон и дверей. Скандинавские мотивы? Вполне вероятно, учитывая, что дом построен по финской технологии.
– О технологии я узнал из статьи о доме, построенном в Беларуси, – рассказывает Илья. – По ссылке нашел компанию, которая его строила, а потом съездил к владельцу того дома из статьи.
Увиденное и услышанное помогло определиться, какой дом строить. Участок уже имелся – лет 30 назад, в деревне недалеко от Минска, сельсовет выделил маме Ильи землю возле леса. Сюда перевезли сруб купленного дома, сделали ремонт – вполне обычная история для дачи в деревне. Его сохранили, теперь он считается гостевым.
Если коротко, то технологию придумали финны, у нас ее применяют лет 20. Основное ее отличие от привычного домостроения из цельного массивного бруса в том, что стены собираются из профилированных брусьев технической сушки толщиной 44 мм, с утеплителем в полости между ними. Причем энергоэффективность строения зависит от ширины этой полости. В доме Ильи – 150 мм утеплителя, что соответствует срубу из бревна диаметром 500 мм.
В отличие от каркасной технологии в пироге стены нет никаких пленок пароизоляции и мембран. Предвидя извечный вопрос читателей о точке росы, мы адресовали его Сергею Рыблову, директору компании Woods, которая строила этот дом.
– Точка росы есть в любом стеновом материале, где имеется перепад температур, – объясняет он. – Вопрос стоит о возможности выпадения конденсата. В каркасной стене точка росы известна, возможность выпадения конденсата ограничена мембраной и есть вентиляционный зазор, через который конденсат убирается. Здесь стены из дерева, а это паропроницаемый или «дышащий» материал. Соответственно, пар изнутри дома может попадать внутрь стен, в эковату. При больших отрицательных температурах снаружи внутри стены может появиться та самая точка росы. Но в случае с эковатой в точке росы конденсат не образуется из-за способности материала впитывать излишек влаги и отдавать ее, то есть ведет себя как дерево – внутри бревна конденсат не образуется. По крайней мере за 15 лет в нашей практике ни с чем подобным мы не сталкивались.
Все детали согласно проекту изготавливаются на заводе и имеют систему шип-паз. Поэтому на сройплощадке их нужно лишь собрать. Внутренние перегородки также изготавливаются из двойного бруса. Стены возводятся очень быстро – опытная бригада справится за неделю.
В собранном виде стена не выгибается и не трескается. Конопатить швы не нужно — у бруса есть шип-паз, а в углах и перерубах — специальный ветровой замок.
Последовательность сборки такая: сначала собираются стены из бруса, внутри заводится электрика в металлических рукавах, после этого внутрь полых стен специальным оборудованием загоняется эковата под давлением, что практически исключает пустые полости. Таким образом добиваются бесшовного слоя утеплителя с высокой плотностью, поэтому со временем она внутри стен не дает усадку.
Эковата является продуктом переработки макулатуры с пропиткой бором (поэтому этот материал не любят грызуны и насекомые). Такой утеплитель не горит – при воздействии высоких температур только обугливается. В этом Илье пришлось убедиться на практике, но об обстоятельствах и последствиях этого опыта расскажем позже.
Один из главных плюсов деревянного дома открылся на этапе отделки — все деревянные поверхности просто покрасили.
Если вы придирчиво присмотритесь к стенам, то обязательно заметите небольшие не прокрашенные щели. Можно предположить, что это "косяк" строителей, но их вины в этом нет. Это один из нюансов деревянных домов.
– Когда в доме сухо – щели раскрываются, влажность увеличивается – становятся меньше, – говорит Илья. – Меня сразу предупредили, что такое будет, так что это не сюрприз для меня.
Владелец отказался от плитки по всему периметру пола – она уложена островками лишь там, где это диктует функциональность: в прихожей, санузлах, сауне, у печки и вдоль больших окон в гостиной. Большую же часть занимают обычные деревянные полы.
– Меня отговаривали от половой доски, мол, лучше паркет, но я хотел именно обычный деревянный пол, хоть и знал, что щели будут. Зато это живой материал, природный.
В санузлах стены облицованы плиткой. Этот вид отделки в деревянном доме имеет особенности. Сначала стены обшивают листовым материалом (гипсокартоном, ЦСП) по каркасу, который крепится на так называемые скользящие опоры. Получается независимая фальшстена и уже на нее клеится плитка.
Внутренний мир
Общая площадь дома без учета террасы и крыльца составляет 136 квадратов и, если честно, снаружи он кажется меньше. Однако это обманчиво – внутреннего пространства хватило для трех спален, антресольной комнаты, гостиной с зоной кухни, санузла, прихожей, топочной и сауны с туалетом и душевой.
– Дизайн мы с Олей, моей женой, придумали,– говорит Илья. – Мы знали и представляли, что нам нужно. Вообще дом начинался с этой раковины в санузле. Такую мы увидели в Турции и подумали, что когда построим дом, то у нас будет такая же. Поэтому санузел мы называем "турецким" – раковину с росписью купили, дополнили панно из красочной мозаики в душевой и светильниками с ручной росписью.
В интерьер органично вписались вещи с историей – французский комод в прихожей, шкаф для посуды в гостиной.
Вся остальная мебель белорусская: диван гомельской фабрики «Прогресс», кресло, столовая группа – «Поставский мебельный центр». Межкомнатные двери тоже белорусские и ими владелец доволен – хорошее сочетание цены и качества.
Плясать от печки
В современных домах мы уже привыкли видеть дизайнерские камины. Но Илья захотел печь-голландку, а Ольга скорректировала техзадание – с лежанкой, непременно в облицовке изразцами (печным кафелем). Последнее условие сильно усложняло задачу: по словам Ильи, из десяти печников только один за такие берется. В итоге на нужного специалиста вышел через производство изразца в Радошковичах – у них был контакт печника, работающего с их продукцией.
– Знаете, как говорят: остерегайтесь, если печник выставляет малую цену и сразу берется за ваш заказ – хороший печник расписан на пару месяцев вперед, знает себе цену и может предъявить портфолио. Но ничего не вызывало сомнений в компетентности рекомендованного человека: запись к нему за три месяца, цена – будь здоров, ведет свои каналы на YouTube и в TikTok, говорит складно. То есть по все критериям – хороший специалист.
И к сложенной им печке по завершении работ вопросов не было: ровная, красивая, не дымит. Однако долго она не прослужила. Более того, едва не стала причиной большого пожара.
Когда еще велись отделочные работы, строители печь протапливали в режиме просушки. Однажды они зашли в дом и увидели, что все в дыму – тлела деревянная стена, примыкающая к печи. Повезло, что дом был закрыт, доступа кислорода не было, что не дало огню разгореться. От большого пожара также спасла эковата в стенах – она обугливалась, но не горела. Так на опыте убедились, что она пожаробезопасная.
Печник возвращать деньги за свою неудачную печь отказался. И до суда дело не дошло, потому что РОЧС (пожарники) вынес официальное заключение, что виноват владелец. В том, что допустил эксплуатацию неисправной печи.
– Выходит, у нас печи может класть любой человек с улицы, а вся ответственность ложится на домовладельца, – говорит он. – А как ему определить исправность, если печь новая, белая, красивая, работает?
Печку полностью разрушили, но, как видите, Илья от идеи не отказался. Правда, работал уже другой печник, Андрей Будько.
– Некоторые спецы по работе с изразцом отказываются работать с белорусским кафелем, говорят, что он кривой-косой, – продолжает печную тему Илья. – Такие предпочитают работать с российским, который стоит в разы дороже. Андрею же было без разницы с каким работать, а меня устраивает и белорусский изразец.
Итоговый вариант Илье нравится – печка получилась классная, хорошо греет, дров нужно мало, можно любоваться пламенем через стеклянную дверцу. Небольшая доработка и можно готовить шашлык, пиццу, хлеб.
– Топлю ее каждый раз, когда приезжаю, – говорит он. – Из гостиной мы видим только ее часть. За стенкой, в комнате отдыха при сауне, находится лежанка. Она имеет технологическую особенность – печник проложил под кафель теплый электропол. Очень счастлив такому совету, потому что от печи лежанка прогревается довольно долго, а так включаешь теплый пол и лежанка быстро прогревается.
Кстати, сколько стоит сложить печь? Печники свою работу оценивают так: один доллар за кирпич. Вот и считайте: 3 тысячи кирпичей – 3 тысячи долларов. Арифметика понятная. Отдельная такса за облицовку изразцом.
Основное отопление в доме – от электрокотла. Установлено два счетчика: один считает электроэнергию только на отопление по 5 копеек за киловатт, второй – все остальное энергопотребление по обычному тарифу.
– Я посчитал, что если бы все платил по общему тарифу, то выходило бы 700 рублей в месяц. А так получается рублей 150.
Как видим, финская технология работает – дом получился весьма энергоэффективным, с адекватными затратами на отопление.
Ложка дегтя
К сборщикам дома у владельца нареканий нет, однако в процессе эксплуатации появились вопросы к архитектору и подрядчикам-оконщикам. Первый мог бы получше проработать проект. К примеру, Илья хотел большие окна в спальне – такие и сделали. Но в процессе жизни выяснилось, что расстояние от углов до оконных проемов не позволяет установить мебель стандартных размеров. По мнению владельца, архитектор должен держать это в голове, понимать, как его решения будут работать.
– Дом можно было сделать на 40 сантиметров длиннее и это ни на что не повлияло бы, – говорит он. – Зато в санузле было бы больше пространства, чтобы поставить корзину для белья, полки повесить. Тоже самое и с помещением сауны – там мне не хватает места для шкафчика или полок для полотенец.
К оконщикам претензия такая: для столь тяжелых конструкций окон в пол и дверей со стеклопакетами нужна усиленная фурнитура, чтобы они не проседали и без проблем закрывались.
Впрочем, все это мелочи, которые для душевного равновесия лучше и не вспоминать. Общее же впечатление позитивное – владельцы получили полноценный загородный дом, в котором комфортно и приятно жить.
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К проекту «свой домик в деревне» каждый горожанин идет своей дорогой: кому-то повезло и ему досталась старая дедова хата по наследству, кто-то купил такую недорого....
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