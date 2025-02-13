«‎Были дома, а сейчас – хибары». Как живет приговоренный к сносу частный сектор на Гурского

Источник материала: realt.by

В 2022 году Мингорисполком утвердил градостроительный проект детального планирования (ПДП), согласно которому в границах улиц Пономаренко, Бельского и Гурского появятся многоэтажки с социальными объектами. Для этого городу нужно снести производственные постройки и частный сектор – 50 усадеб. Реализовать проект должны до 2030 года. Завершить снос нынешних построек — в 2025-м. Недавно здания «Минскоблгаза» на этом участки начали сравнивать с землей, а вот до частного сектора очередь пока не дошла. Правда, местные жители и не верят, что большой стройке быть. Они больше 40 лет получают извещения о сносе. Последний раз — два года назад. Побывали в этом квартале и поговорили с людьми.

«Нам письма по поводу сноса приходят 40 лет»

Частный сектор окружает улицу Пономаренко с двух сторон. Проект, который город утвердил в 2022 году, затрагивал только ту часть, что соприкасается с Гурского. Речь про 50 усадеб, что разместились на трех Коротких переулках.

Что вообще за проект? В 2021 году по заказу комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома был разработан градостроительный проект детального планирования реконструкции жилой территории, что находится в районе пересечения улиц Пономаренко и Гурского. На территории в 30,4 га хотят возвести многоквартирные дома в 9-16 этажей, детские сады, школы, поликлинику, аптеки и магазины. Получается, вместо имеющейся в 4,3 тысячи квадратов жилой застройки появится 120 тысяч м².