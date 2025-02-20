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3,5 тысячи долларов за участок в 40 км от Минска. Итоги земельного аукциона

20.02.2025 13:07 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Сегодня состоялся аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан Беларуси для строительства жилых домов в деревнях, расположенных на территории Усяжского сельсовета Смолевичского района Минской области.  Рассказываем об итогах торгов.


На аукцион были выставлены три лота — земельных участка в деревнях Каменка, Сарнацкое и Тадулино.

Лот № 1 — участок с кадастровым номером 624885603101000185 расположен в д. Каменка. Населенный пункт находится в 41 км от Минска и 8 км от Смолевичей. Земельный надел насчитывает 15 соток и был оценен в 6 000 рублей. 

Купить участок пожелали 2 человека. Лот реализован за 11 693 рубля, или 3 586 долларов.

Напомним, что в январе этого года участок в д. Каменка на ул. Дачной продали за 24 000 рублей, или 6 913 долларов. За лот боролись 3 человека. Земельный надел в этой деревне на ул. Дачной, 25, реализован единственному заявителю за 15 750 рублей, или 4 536 долларов.

Лот № 2 – участок с кадастровым номером 624885606101000027 расположен в д. Сарнацкое. Земельный надел насчитывает 8,19 сотки.

Начальная цена на лот составила 5 000 рублей. Заявок на него не поступило.

Лот № 3 — участок с кадастровым номером 624885605501000138 расположен в д. Тадулино на ул. Садовой, 46 А. Есть возможность подведения к дому электричества. Земельный надел насчитывает 15 соток и был оценен в 12 000 рублей. 

Желающих купить лот не нашлось.

Усяжский сельсовет расположен в 30 километрах от Минска. Граничит с Озерицко-Слободским, Жодинским сельсоветами и Логойским районом.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня состоялся аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан Беларуси для строительства жилых домов в деревнях, расположенных на...
 
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