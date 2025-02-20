3,5 тысячи долларов за участок в 40 км от Минска. Итоги земельного аукциона

Напомним, что в январе этого года участок в д. Каменка на ул. Дачной продали за 24 000 рублей, или 6 913 долларов. За лот боролись 3 человека. Земельный надел в этой деревне на ул. Дачной, 25, реализован единственному заявителю за 15 750 рублей, или 4 536 долларов.