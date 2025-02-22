Холодильник дешевле на полторы тысячи. Сходили в магазин уцененной техники, который вас удивит

Помещение магазина большое. Скорее всего, это самый просторный из магазинов уцененной техники, о которых мы рассказывали. Здесь есть и крупная бытовая техника, и мелкая. Продавцы говорят, что есть и новые товары, и бывшие в употреблении. Правда, понять, что именно новое, а что «бэушное», можно только по внешнему виду. Никаких уточнений об этом на ценниках нет.

— В основном, это новые товары — что-то стояло на витринах, где-то мятая упаковка или царапины. Если мы не заметили что-то явно «бэушное», нам можно сказать — и мы сразу убираем это с продажи. Или можем предложить цену ниже, — рассказывают продавцы.

На проверку товара покупателю дается две недели.