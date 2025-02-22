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Холодильник дешевле на полторы тысячи. Сходили в магазин уцененной техники, который вас удивит

22.02.2025 13:07 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Мы уже успели побывать в самых разных магазинах уцененных товаров в Минскена Комаровке, в районе Михалово, около Каменной Горки и не только. Сегодня отправляемся в магазин, где точно не окажешься случайно. Поездку сюда придется запланировать заранее, ведь добраться не так и просто. «Мир Техники» расположен в пределах МКАД, но идти, если будете добираться на общественном транспорте, придется через лес. Рассказываем, где конкретно расположен магазин, что там продается и какие цены.   


Если вбить название этого магазина в навигатор — вам ничего не выдаст. Большой указатель «Направо» неподалеку от магазина к нему тоже отношения не имеет — от этого знака идти нужно налево. Если ввести адрес на карте — Карвата, 88В /2 — придете в тупик. Но осмотревшись по сторонам, все же заметите большой ангар, в котором и расположен магазин. 







Вот так выглядит вход. 



Поездка от метро «Тракторный завод» на автобусе занимает минут 20, еще столько же нужно идти пешком. Из окна можно посмотреть на тот самый новый квартал в Степянке, о котором мы недавно писали.

Помещение магазина большое. Скорее всего, это самый просторный из магазинов уцененной техники, о которых мы рассказывали. Здесь есть и крупная бытовая техника, и мелкая. Продавцы говорят, что есть и новые товары, и бывшие в употреблении. Правда, понять, что именно новое, а что «бэушное», можно только по внешнему виду. Никаких уточнений об этом на ценниках нет.

— В основном, это новые товары — что-то стояло на витринах, где-то мятая упаковка или царапины. Если мы не заметили что-то явно «бэушное», нам можно сказать — и мы сразу убираем это с продажи. Или можем предложить цену ниже, — рассказывают продавцы.

На проверку товара покупателю дается две недели.




— На Marta, LUMME и весь «Китай» хорошие скидки — 50%, Redmond и Kitfort — 20-30%, — уточняет продавец.  

На витринах достаточно большой выбор тех самых российских брендов LUMME и Marta, о которых говорит продавец. Есть электрогрили, сушилки для фруктов, увлажнители воздуха, обогреватели, блендеры, соковыжималки и микроволновки.  




Что еще можно купить в магазине?

Например, стирально-сушильная машина Haier продается за 3 300 рублей, обычно это модель стоит около 5 300 рублей. Из минусов — есть нюансы на корпусе, как говорят продавцы. Фактически это не сильно заметные царапины. С такими же дефектами продается и холодильник за 2 800 рублей (его обычная цена выше 4 тысяч). Духовой шкаф Haier — 1 600 рублей (в других магазинах — от 2 200).


В магазине много мелкой техники для кухни — грили, плитки, кофеварки, аэрогрили. Например, кофеварка Kitfort без дефектов и с полным набором документов продается за 170 рублей, ее обычная цена — 250 рублей. Аэрогриль Redmond стоит 250 при стандартной цене от 350 рублей, хлебопечь Kitfort — 175 рублей (обычно эта модель стоит от 250). Электрогриль Redmond обойдется в 300 рублей при стандартной стоимости около 480 рублей. А мультиварка этого же бренда стоит 420 рублей. В других магазинах эта модель продается за 600-800 рублей.





Ожидать в магазине конкретную модель какой-то техники не стоит. Но вот выбрать из наличия вполне можно. Магазин работает по будням и выходным дням с 10.00 до 19.00.


 
Теги: Минск
 
 
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Мы уже успели побывать в самых разных магазинах уцененных товаров в Минске — на Комаровке, в районе Михалово, около Каменной Горки и не только. Сегодня...
 
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