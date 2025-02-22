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Холодильник дешевле на полторы тысячи. Сходили в магазин уцененной техники, который вас удивит
22.02.2025 13:07 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Мы уже успели побывать в самых разных магазинах уцененных товаров в Минске —
Если вбить название этого магазина в навигатор — вам ничего не выдаст. Большой указатель «Направо» неподалеку от магазина к нему тоже отношения не имеет — от этого знака идти нужно налево. Если ввести адрес на карте — Карвата, 88В /2 — придете в тупик. Но осмотревшись по сторонам, все же заметите большой ангар, в котором и расположен магазин.
Поездка от метро «Тракторный завод» на автобусе занимает минут 20, еще столько же нужно идти пешком. Из окна можно посмотреть на тот самый новый квартал в Степянке, о котором мы недавно
Помещение магазина большое. Скорее всего, это самый просторный из магазинов уцененной техники, о которых мы рассказывали. Здесь есть и крупная бытовая техника, и мелкая. Продавцы говорят, что есть и новые товары, и бывшие в употреблении. Правда, понять, что именно новое, а что «бэушное», можно только по внешнему виду. Никаких уточнений об этом на ценниках нет.
— В основном, это новые товары — что-то стояло на витринах, где-то мятая упаковка или царапины. Если мы не заметили что-то явно «бэушное», нам можно сказать — и мы сразу убираем это с продажи. Или можем предложить цену ниже, — рассказывают продавцы.
На проверку товара покупателю дается две недели.
— На Marta, LUMME и весь «Китай» хорошие скидки — 50%, Redmond и Kitfort — 20-30%, — уточняет продавец.
Что еще можно купить в магазине?
Например, стирально-сушильная машина Haier продается за 3 300 рублей, обычно это модель стоит около 5 300 рублей. Из минусов — есть нюансы на корпусе, как говорят продавцы. Фактически это не сильно заметные царапины. С такими же дефектами продается и холодильник за 2 800 рублей (его обычная цена выше 4 тысяч). Духовой шкаф Haier — 1 600 рублей (в других магазинах — от 2 200).
В магазине много мелкой техники для кухни — грили, плитки, кофеварки, аэрогрили. Например, кофеварка Kitfort без дефектов и с полным набором документов продается за 170 рублей, ее обычная цена — 250 рублей. Аэрогриль Redmond стоит 250 при стандартной цене от 350 рублей, хлебопечь Kitfort — 175 рублей (обычно эта модель стоит от 250). Электрогриль Redmond обойдется в 300 рублей при стандартной стоимости около 480 рублей. А мультиварка этого же бренда стоит 420 рублей. В других магазинах эта модель продается за 600-800 рублей.
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Мы уже успели побывать в самых разных магазинах уцененных товаров в Минске — на Комаровке, в районе Михалово, около Каменной Горки и не только. Сегодня...
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