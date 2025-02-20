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Участок в городе-спутнике продали за 21,7 тысячи долларов. Результаты земельного аукциона

20.02.2025 18:11 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Сегодня состоялся аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан Беларуси для строительства индивидуальных жилых домов в городе-спутнике Минска Смолевичах. О том, как прошли торги, читайте в нашем материале.


Участникам аукциона было предложено два лота – земельных участка, расположенных в Смолевичах в микрорайоне индивидуальной застройки «Липки».

Лот № 1 - участок с кадастровым номером 624850100008000337 находится на ул. В. Быкова, 18. Площадь земельного надела составляет 15 соток. Есть возможность подведения к будущему объекту строительства электро-, водо-, газоснабжения и водоотведения. 

Лот был оценен в 30 000 рублей. На него подали 16 заявок, но один не участвовал  в  аукционе. Участок удалось реализовать за 80 500 рублей, или 24 686 долларов по официальному курсу Нацбанка на день проведения аукциона.

Лот № 2 - участок с кадастровым номером 624850100008000882 находится на ул. Т. Костюшко, 19. Площадь земельного надела составляет 16,58 сотки. Есть возможность подведения к будущему объекту строительства электро-, водо-, газоснабжения и водоотведения. 

Лот был оценен в 33 000 рублей. На него претендовали 8 человек, однако один не участвовал в торгах. Участок продали за 70 738 рублей, или  21 693 доллара.

Организатором аукциона выступил Смолевичский райисполком.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня состоялся аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан Беларуси для строительства индивидуальных жилых домов в городе-спутнике...
 
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