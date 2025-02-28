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«Сейчас это тихий центр». Как живется в недорогих хрущевках у метро «Пушкинская»
28.02.2025 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Застраивать район у станции метро «Пушкинская» начали еще в 60-х годах. Первыми тут появились хрущевки и брежневки. По сей день здешние квартиры пользуются спросом. Честно говоря, их местоположение вполне удачное — до метро рукой подать, от дорожного шума они спрятаны за домами повыше. Мы прошлись по дворам и познакомились с местными. Вот что они говорят про атмосферу, удобства и нюансы жизни здесь.
«Сейчас у нас санаторий»
Сегодня сложно назвать район у станции метро «Пушкинская» окраиной города. А ведь в начале 1960-х это был пригород Минска. Вместо кинотеатра и огромного количества домов здесь были поля, куда жители деревень выводили коров. Единственное, что не исчезло, это Кальварийское кладбище.
Первые дома начали строить в 1962 году. За несколько лет поле строчками заполонили хрущевки и брежневки. Сейчас они спрятаны за панельками повыше.
Стоит завернуть во двор — сразу бросается в глаза внешний вид зданий. Прошедших капремонт ярких домов в округе не так уж и много. Жителей этот вопрос очень беспокоит.
Лариса около 50 лет живет в доме 18/2. Квартиру когда-то получил ее отец, ее выдали от радиаторного завода. Женщина говорит, что первый и последний капремонт тут проходил еще в прошлом веке. Тогда в квартирах поменяли трубы, поклеили обои тем, кто в них нуждался, положили плитку в подъезде.
— Посмотрите, какая грязь кругом. Идешь с закрытыми глазами, чтобы ничего этого не видеть. Повезло только тем домам, что стоят у дороги. Они создают картинку. А на остальные как будто бы наплевать. Ни лавочек нормальных, ни уборки. В подъездах сами убираем. Палисадники раньше были у каждого дома. Теперь редко где встретишь красивую клумбу с цветами. Этим всем бабушки занимаются, новоселам такое неинтересно. Район хороший, можно жить, нужно лишь дома привести в порядок. Они заслужили это. Безобразие, что в наше время они такие страшные.
Илья и Карина купили квартиру в хрущевке три года назад. Они долгое время жили во Фрунзенском районе, он им очень нравится. Снимали квартиры в разных местах, но нынешняя локация запала в душу больше всего.
— Как-то арендовали жилье в соседнем доме, что стоит у проспекта Пушкина. Окна квартиры выходили на проезжую часть. Шум был адский. В этом плане сейчас у нас санаторий, — делится парень.
Однушка на пятом этаже обошлась паре в 45 тысяч долларов. Карина частенько изучает объявления и говорит, что ценник на жилье здесь подрос. Подобные квартиры сегодня продают за 55 тысяч минимум. В будущем семья думает о расширении, но рассматривают только вторичку в этом районе.
— Кстати, все предупреждали, что жить на пятом этаже неудобно. Конечно, лифта не хватает, но каждую пору году за окном красивая картина из-за деревьев.
Раньше район
— Мы вечером гулять ходим с собакой. Дворы у нас хорошо освещены, да и патрульные достаточно часто гуляют.
«Можно спать и не думать, что вскочишь от звонка ГАИ»
С Жанной (имя изменили по просьбе героини) познакомились во дворе, недалеко от 18-ого дома. Она здесь в гостях у дочери. Сама живет неподалеку, рядом с метро «Молодежная».
Дочь вместе семьей переехала в квартал осенью. Квартиру выбирали чуть больше полугода. Думали даже уехать куда-нибудь в область, но не устраивали условия: нет то транспорта, то поликлиники, то детских учреждений.
— К Пушкинской они привязаны школой. Квартиру выбирали сразу с ремонтом, не хотели кота в мешке: кто знает, сколько бы еще пришлось вложиться. Рассматривали жилье и в панельке у проспекта, но там очень шумно. Были даже в квартире, которая так застеклена, что не предусматривает проветривание. Не знаю, может там кондиционер был. Но представляете, какой дискомфорт может приносить дорога ? Хрущевкам и брежневам повезло, высотки здорово их изолируют.
Детских площадок здесь достаточно, но большинство потеряли свою актуальность. Хотя кому зимой будут интересны турники, когда вокруг столько холмов. Санки, ледянки под бок — и катайся с горок до вечера. Не повезло, конечно, с погодой в этому году: снега больше в морозильной камере, чем на улице. Правда, дети и тут не унывают — скатываются в пуховиках по траве. Родители будут в восторге.
А вот на такое количество машин во дворе в 60-х явно никто не рассчитывал. Днем тут тяжело найти место, а вечером водители ищут карманы в соседних дворах.
Александр живет в своей квартире месяц. До этого снимал жилье в Новой Боровой, на Уручье и Каменной горке. С парковками проблема есть везде, поэтому на это он не акцентировал внимание при поиске недвижимости.
— В Новой Боровой мест не хватало, а оставлять машину где-то нужно было. Там люди постоянно вызывали ГАИ. Здесь же, если поздно приехал, вряд ли станешь у подъезда. Однако место всегда находится, пусть и не рядом с домом. Зато можно спать и не думать, что вскочишь от звонка ГАИ в 6 утра.
Несмотря на то, что молодой человек жил в новостройках, его ничуть не отпугнул старый жилой фонд.
— Район полностью укомплектован инфраструктурой. В новых ЖК высокие цены при отсутствии нормальных магазинов, транспорта и т.д. Качество стройки ничем не отличается, такая же высокая слышимость в квартирах. Подъезды и фасады тут, конечно, не свежевыкрашенные, но этот факт легко перекрывает асалода от взрослых деревьев, отсутствие нескончаемого потока людей, — объясняет Александр. — Метро в 7 минутах ходьбы. Грубо говоря, это тихий центр.
«В подъезде не убирают, а во дворах — всё без нареканий»
За два часа прогулки по кварталам мы услышали гул пяти пролетающих самолетов. Летят они низко, поэтому от звука не спрячешься. Наши собеседники к такому относятся по-разному: одним самолеты мешают, другие после жизни у проспекта даже не обращают внимание. Самые бдительные — это дети. Они считают каждый полет. За день таких может быть 15.
Старожили говорят, что такого раньше не было. Самолеты начали здесь летать периодами: день-два активно, а потом на несколько месяцев затихают.
Дмитрий живет в хрущевке на Харьковской 80/3 уже два года. Самолеты преследуют его еще с прошлого места жительства. Говорит, что подобное было и на Михалово.
— В целом некритично, так как происходит нечасто. Ночью тоже летают, но меня этим не разбудить.
Молодому человеку и его супруге повезло: квартирой они обзавелись в доме, где прошел добротный капитальный ремонт: фасад утеплен, в подъезде выложена плитка, оштукатурены и окрашены стены, во всех квартирах заменены окна на стеклопакеты, стоят новые батареи и коммуникации.
Дмитрий бывал в этом районе и раньше, так как тут живут его друзья. Благоустройством он доволен: метро в пешей доступности, до центра 10 минут, рядом магазины, сады, школы и парк.
— Тучинский сквер не самое элегантнее место, но антуражное и прикольное. Что-то в нем есть.
Недоволен молодой человек только уборкой подъездов.
— Не убирают от слова совсем. Только после заявки в «115» делают уборку и присылают фото документа, что комиссия провела контроль. Такая ситуация длится уже два года. В плане дворов — всё без каких-либо нареканий. Каждый год большой группой коммунальщики убирают листья, подрезают кусты. Регулярно косят газоны, чистят снег, посыпают солью дорожки. Периодически что-то улучшают: лавки, детские площадки, освещение на улице. Недавно занимались асфальтом во дворах, а осенью поменяли непригодные дорожки из плитки.
Дмитрий отмечает, что население в районе молодеет.
— Много молодых семей с детьми покупают здесь квартиры. И в моем доме такая же ситуация. И сдается в квартале много квартир. Место привлекает студентов. Асоциальные личности, конечно же, присутствуют, но они есть в каждом старом районе Минска. Исходя из рассказов друзей, которые живут на Пушкинской с детства, в последнее время пьющих стало поменьше. Так же и в доме у нас все в основном приличные люди: молодые, благополучные, социальные. В общем, атмосфера вполне хорошая.
Что здесь продается?
В двух первых микрорайонах Харьковской продается более десяти квартир. Например, самая дешевая находится на Одоевского, 73.
По адресу ул. Берута, 24/3, в доме после капитального ремонта продается
По такой же цене продается двушка общей площадью 46 м² по адресу ул. Харьковская, 74. В 2018 году в доме был сделан капремонт. В комнатах и прихожей на полу уложен ламинат, на кухне застелен линолеум, в санузле — плитка. В спальне есть гардеробная. В
И еще одна достаточно
За 69 900 долларов выставляют
Около самого метро продаются три квартиры. Одна из них,
Еще две продаются в 12-этажном доме на проспекте Пушкина, 32.
В пятиэтажке на Ольшевского, 17 продается
Нашли
И еще два варианта в кварталах поблизости.
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Застраивать район у станции метро «Пушкинская» начали еще в 60-х годах. Первыми тут появились хрущевки и брежневки. По сей день здешние квартиры пользуются...
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