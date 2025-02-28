«‎Сейчас это тихий центр». Как живется в недорогих хрущевках у метро «‎Пушкинская»

«Можно спать и не думать, что вскочишь от звонка ГАИ»

С Жанной (имя изменили по просьбе героини) познакомились во дворе, недалеко от 18-ого дома. Она здесь в гостях у дочери. Сама живет неподалеку, рядом с метро «Молодежная».

Дочь вместе семьей переехала в квартал осенью. Квартиру выбирали чуть больше полугода. Думали даже уехать куда-нибудь в область, но не устраивали условия: нет то транспорта, то поликлиники, то детских учреждений.

— К Пушкинской они привязаны школой. Квартиру выбирали сразу с ремонтом, не хотели кота в мешке: кто знает, сколько бы еще пришлось вложиться. Рассматривали жилье и в панельке у проспекта, но там очень шумно. Были даже в квартире, которая так застеклена, что не предусматривает проветривание. Не знаю, может там кондиционер был. Но представляете, какой дискомфорт может приносить дорога ? Хрущевкам и брежневам повезло, высотки здорово их изолируют.