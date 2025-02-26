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Доллар падает, а что будет с ценами квартиры? Спросили у эксперта
26.02.2025 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Доллар преподносит сюрпризы. Сейчас американская валюта продается за 3,17 рубля, а ведь еще в конце ноября доллар стоил 3,59 рубля, и пессимисты всерьез говорили, что придется «делить» зарплату на 4. Но нет! На сегодняшний момент белорусский рубль отыграл уже 42 копейки (12%). А как отражается поведение доллара на рынке недвижимости? Понятно, что радует покупателей, но как ведут себя продавцы? Не поднимают ли цены? Разбираемся.
Падение курса доллара наблюдалось еще на прошлой неделе. И за этот период на Realt
Но вот за понедельник-вторник раскладка немного изменилась. Снизились цены в 163 квартирах. Выросли - в 79 квартирах. Что же происходит и резонно ли сейчас повышать цены? Ведь доходы покупателей в пересчете на доллары ведь как бы выросли.
Как отмечает замначальника отдела консалтинга и аналитики агентства недвижимости «Твоя столица»
– Ведь не секрет, что для многих людей курс доллара был и остается индикатором цен на рынке. То есть, рублевые зарплаты многие люди все равно в уме переводят в доллары, и именно в долларах считают стоимость квадратного метра. Получается, что чем меньше курс доллара, тем доступнее становится жилье – ведь на зарплату можно приобрести больше квадратных метров.
Да, подорожание кредитов вроде бы должно было охладить спрос на недвижимость. Но рост процентной ставки тут же был уравновешен откатом доллара. В результате, мы видим, что и у нас в ипотечном центре, и в ипотечных центрах банков, сейчас наблюдается настоящий ажиотаж. Люди пытаются успеть взять кредиты по старым ставкам, пока они не выросли до заградительных 18-19%. В результате этих двух факторов (роста кредитной ставки и отката курса доллара) мы получаем не отложенный, а наоборот – авансовый спрос.
То есть, сейчас и покупатели, и продавцы начинают ускоряться. Даже если до этого они ждали, выбирали, определялись, то сейчас решили во что бы то ни стало докредитоваться (продать машину, взять взаймы у родственников) и все-таки решить вопрос с жильем.
Но нужно понимать, что за этим авансовым спросом может последовать ощутимый спад. И уже весной, в самый активный период, мы можем получить снижение количества сделок - если в этот момент ставки по кредитам пойдут вверх, а доллар начнет укрепляться, то на рынке может случиться существенная просадка. Да, сейчас доллар идет вниз и покупательская способность растет. Но продажи в недвижимости держатся не только на долларе. Квартиры в Минске покупали активно и в то время, когда доллар был по 3,5. Основным двигателем рынка в последние годы были доступные кредиты.
Тем не менее, момент отката доллара – отличное время и для продавца, и для покупателя. При этом продавцам я бы ни в коем случае не советовал поднимать цены – мол, доллар упал, значит надо увеличивать стоимость. Сегодня это – провальная стратегия, ведь авансовый спрос себя исчерпает и человек просто останется с квартирой на руках, которую уже не получается продать по желаемой стоимости. Поэтому пока у покупателей есть кредиты и желание улучшить свои жилищные условия, этим лучше воспользоваться. Но я бы не советовал затягивать, чтобы наверняка успеть до начала лета.
Если же говорить о
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Доллар преподносит сюрпризы. Сейчас американская валюта продается за 3,17 рубля, а ведь еще в конце ноября доллар стоил 3,59 рубля, и пессимисты всерьез говорили, что...
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