|
Архитектор построил стильный дом на хуторе под Минском, а теперь продает. Показываем изнутри
03.03.2025 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Тихая деревня рядом с Минском, лес и поле, хутор с просторным стильным домом – так вкратце можно описать свежий объект в продаже на Realt. Строил его для себя супружеский тандем архитектора и дизайнера, что не могло не отразиться на внешнем виде, планировке и дизайн-проекте. Архитектурный образ строения современный, с лаконичным фасадом, четкими линиями и огромными окнами – даже удивительно, как органично он вписался в местный деревенский антураж. Сегодня мы расскажем из чего он построен, как устроен, почему и за сколько продается.
Супругам повезло найти особенное место: уединенное, без соседей, практически хутор. С одной стороны — открытый простор полей с живописными холмами, с другой – лес. Деревня называется Ольховец, но вы вряд ли о ней слышали – здесь нет производств и ферм, тут всего с десяток домов и вокруг леса. Не сразу и на карте найдешь.
– Место для нашего будущего загородного дома мы с супругой выбирали долго, наверное, года два, – говорит архитектор и владелец в одном лице Андрей Соловьев. – В приоритете были мядельское и логойское направления – у нас до этого была дача на Логойщине и эти места нам понравились.
Но это не глухомань – связь с цивилизацией поддерживает асфальтированная дорога, по которой можно за полчаса добраться до Минска или до горнолыжного комплекса в Силичах с его развлечениями и ресторанами.
– Панорамные окна задумывались как интерактивные картины, которые меняются в течение дня и года, – говорит Андрей. – В одном можно наблюдать, как поле меняет краски в зависимости от времени года, в противоположное можно наблюдать рассветы.
Строился дом по современным канонам (по всем этапам имеются фотоотчеты). Основанием является ленточный фундамент с монолитной железобетонной плитой пола. Цоколь утеплен, отмостка гидроизолирована. Стены первого этажа сложены из керамических блоков, с утеплением каменной ватой (100 мм). Керамоблоки создают комфортный микроклимат внутри дома: зимой сухо и тепло, летом не жарко.
Второй этаж собран по классической каркасной технологии: деревянный каркас, минераловатный утеплитель, пароизоляция изнутри, ветрозащитная мембрана снаружи. Внутри стены и потолки второго этажа подшиты плитным материалом.
Для отделки фасада использовали деревянный скошенный планкен. От модных нынче расцветок черно-серой гаммы отказались – дерево покрыли защитным составом, который подчеркивает природный цвет древесины.
Площадь дома – 167,4 м2, плюс террасы (это еще 60,2 м2).
– Планировку мы делали под себя, поэтому некоторые решения покажутся нестандартными, – говорит Андрей. – Например, над пространством гостиной со встроенной кухней нет перекрытия – потолком являются скаты крыши. Благодаря такому решению и панорамным окнам высотой два метра мы получили практически безграничное, наполненное светом пространство. За стеной, у которой по дизайн-проекту моей супруги будет размещаться кухня , запланирована домашняя СПА-зона, с парилкой, комнатой отдыха, душевой и санузлом.
Здесь пока нет перегородок – просто помещение 9 на 4 метра с дверью на террасу.
– Так как решение о продаже мы приняли до того, как начали работы в этой части дома, то решили оставить здесь свободную планировку, – объясняет Андрей. – Новый владелец волен распорядится этим пространством иначе. Например, сделать здесь спальню с гардеробной, или тренажерный зал – все, что сочтет необходимым.
Сейчас в доме выполнены лишь черновые отделочные работы. Однако в плане обеспечения инженерными сетями все хорошо: сделана разводка электрики, пробурена скважина, водопровод заведен в дом. Канализация местная ( система из нескольких колодцев).
Отопление запроектировано комбинированное – электрокотел, котел на дровах и камин.
– На дом нам выдели 12 Квт, – говорит Андрей. – Электроэнергия для отопления будет считаться по льготному тарифу. Все оборудование уже закуплено, осталось его смонтировать. Система отопления спроектирована с возможностью дистанционного управления.
Взглянув еще раз на дом и оценив масштаб завершающих работ, у нас вопрос – зачем продавать его в трех шагах от финиша?
– Когда архитектор строит один дом, в голове его рождается идея второго, – говорит Андрей Соловьев. – Сейчас мои мысли заняты новым проектом. Этот же новому владельцу закончить будет несложно.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тихая деревня рядом с Минском, лес и поле, хутор с просторным стильным домом – так вкратце можно описать свежий объект в продаже на Realt. Строил его для себя...
|
Архив (Новости Экономики)