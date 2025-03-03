Архитектор построил стильный дом на хуторе под Минском, а теперь продает. Показываем изнутри

Супругам повезло найти особенное место: уединенное, без соседей, практически хутор. С одной стороны — открытый простор полей с живописными холмами, с другой – лес. Деревня называется Ольховец, но вы вряд ли о ней слышали – здесь нет производств и ферм, тут всего с десяток домов и вокруг леса. Не сразу и на карте найдешь.

– Место для нашего будущего загородного дома мы с супругой выбирали долго, наверное, года два, – говорит архитектор и владелец в одном лице Андрей Соловьев. – В приоритете были мядельское и логойское направления – у нас до этого была дача на Логойщине и эти места нам понравились.