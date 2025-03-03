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Архитектор построил стильный дом на хуторе под Минском, а теперь продает. Показываем изнутри

03.03.2025 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Тихая деревня рядом с Минском, лес и поле, хутор с просторным стильным домом – так вкратце можно описать свежий объект в продаже на Realt. Строил его для себя супружеский тандем архитектора и дизайнера, что не могло не отразиться на внешнем виде, планировке и дизайн-проекте. Архитектурный образ строения современный, с лаконичным фасадом, четкими линиями и огромными окнами – даже удивительно, как органично он вписался в местный деревенский антураж. Сегодня мы расскажем из чего он построен, как устроен, почему и за сколько продается.


Супругам повезло найти особенное место: уединенное, без соседей, практически хутор. С одной стороны — открытый простор полей с живописными холмами, с другой – лес. Деревня называется Ольховец, но вы вряд ли о ней слышали – здесь нет производств и ферм, тут всего с десяток домов и вокруг леса. Не сразу и на карте найдешь.

– Место для нашего будущего загородного дома мы с супругой выбирали долго, наверное, года два, – говорит архитектор и владелец в одном лице Андрей Соловьев. – В приоритете были мядельское и логойское направления – у нас до этого была дача на Логойщине и эти места нам понравились. 


Но это не глухомань – связь с цивилизацией поддерживает асфальтированная дорога, по которой можно за полчаса добраться до Минска или до горнолыжного комплекса в Силичах с его развлечениями и ресторанами. 

– Каким будет дом подсказало само место, – говорит архитектор. – Было желание найти новый образ для деревни – традиционный, но современный. Хотелось, чтобы он органично встроился в местное окружение как недостающий пазл.



Во внешнем виде строения и в самом деле читаются классические черты. Правда, не простой  деревянной хаты, а скорее усадьбы из прошлого века – этакий панский дом в современном формате: высокий, солидный, с колоннами у входа, с лаконичным деревянным фасадом, панорамными окнами и фальцевой кровлей.



Крыша имеет особенность – она не имеет свесов. Водосточных желобов не рассмотреть, но это не значит, что их нет – они спрятаны под фасадом. Благодаря такому решению дом имеет четко очерченный контур.


Входная зона ориентирована на юг, утоплена в тело здания и совмещает функцию передней террасы. Со второй, северной стороны, находится еще одна терраса. Для настила использована лиственница.




Благодаря панорамным окнам, выходящим на обе террасы, дом просматривается насквозь. В привычной застройке это было бы спорным решением, но здесь мы имеем дело с простором без дачных заборов и соседей – любопытство проявят разве что косули и зайцы. 




– Панорамные окна задумывались как интерактивные картины, которые меняются в течение дня и года, – говорит Андрей. – В одном можно наблюдать, как поле меняет краски в зависимости от времени года, в противоположное можно наблюдать рассветы.

Строился дом по современным канонам (по всем этапам имеются фотоотчеты). Основанием является ленточный фундамент с монолитной железобетонной плитой пола. Цоколь утеплен, отмостка гидроизолирована. Стены первого этажа сложены из керамических блоков, с утеплением каменной ватой (100 мм). Керамоблоки создают комфортный микроклимат внутри дома: зимой сухо и тепло, летом не жарко.




Второй этаж собран по классической каркасной технологии: деревянный каркас, минераловатный утеплитель, пароизоляция изнутри, ветрозащитная мембрана снаружи. Внутри стены и потолки второго этажа подшиты плитным материалом. 

Для отделки фасада использовали деревянный скошенный планкен. От модных нынче расцветок черно-серой гаммы отказались – дерево покрыли защитным составом, который подчеркивает природный цвет древесины. 



Площадь дома – 167,4 м2, плюс террасы (это еще 60,2 м2).

– Планировку мы делали под себя, поэтому некоторые решения покажутся нестандартными, – говорит Андрей. – Например, над пространством гостиной со встроенной кухней нет перекрытия – потолком являются скаты крыши. Благодаря такому решению и панорамным окнам высотой два метра мы получили практически безграничное, наполненное светом пространство. За стеной, у которой по дизайн-проекту моей супруги будет размещаться кухня , запланирована домашняя СПА-зона, с парилкой, комнатой отдыха, душевой и санузлом.



Здесь пока нет перегородок – просто помещение 9 на 4 метра с дверью на террасу. 

– Так как решение о продаже мы приняли до того, как начали работы в этой части дома, то решили оставить здесь свободную планировку, – объясняет Андрей. – Новый владелец волен распорядится этим пространством иначе. Например, сделать здесь спальню с гардеробной, или тренажерный зал – все, что сочтет необходимым.


Альтернативная планировка без сауны

Кстати, над этой частью дома расположена спальная зона с тремя спальнями и санузлом. С открытой части второго этажа открывается вид на двусветное пространство гостиной.







Каким задумывался интерьер, можно судить по дизайн-проекту Аллы Соловьевой, супруги архитектора. Он разрабатывался совместно с архитектурно-строительным проектом, так что на руки покупатель получит полный комплект документации. 




Сейчас в доме выполнены лишь черновые отделочные работы. Однако в плане обеспечения  инженерными сетями все хорошо: сделана разводка электрики, пробурена скважина, водопровод заведен в дом. Канализация местная ( система из нескольких колодцев). 

Отопление запроектировано комбинированное – электрокотел, котел на дровах и камин. 

– На дом нам выдели 12 Квт, – говорит Андрей. – Электроэнергия для отопления будет считаться по льготному тарифу. Все оборудование уже закуплено, осталось его смонтировать.  Система отопления спроектирована с возможностью дистанционного управления. 

Взглянув еще раз на дом и оценив масштаб завершающих работ, у нас вопрос – зачем продавать его в трех шагах от финиша?




– Когда архитектор строит один дом, в голове его рождается идея второго, – говорит Андрей Соловьев. – Сейчас мои мысли заняты новым проектом. Этот же новому владельцу закончить будет несложно.

Стоимость же этой современной усадьбы под чистовую внутреннюю отделку на 11 сотках без соседей – 150 000 долларов. Дорого это или нет – решать вам, но мы можем констатировать, что подобные объекты в продаже попадаются редко и обычно стоят дороже. 

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Теги: Минск
 
 
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Тихая деревня рядом с Минском, лес и поле, хутор с просторным стильным домом – так вкратце можно описать свежий объект в продаже на Realt. Строил его для себя...
 
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