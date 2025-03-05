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В этом доме будет много квартир-студий. Посмотрели, как строится новый ЖК в Лебяжьем
05.03.2025 10:45 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В феврале в Минске стартовали продажи квартир в новом жилом комплексе «Гранд Кристал». Напомним, что эта новостройка на три подъезда растет на пустыре в микрорайоне Лебяжий. Мы решили посмотреть, как идет стройка, а заодно узнать, какие квартиры и почем можно приобрести в комплексе.
Монолитная многоэтажка займет местечко на пустовавшей ранее территории между домами № 16 и № 20 по улице Мястровской. Заказчиком строительства выступает компания «СМУ-87», проектной организацией – архитектурная студия «АрхНуво». Технический надзор за стройкой осуществляет компания «Датч Стар», известная минчанам по жилым комплексам Грушевки.
По планировкам в доме есть, из чего выбрать. Так, в «Гранд Кристал» запроектировано много малогабаритных студий (для тех, кто не успел попасть в Минск-Мир) площадью по 28-36 квадратных метров. Также тут построят квартиры по 40-89 квадратных метров. Жилье в многоэтажке будут сдавать с черновой отделкой, которая предусматривает штукатурку стен и перегородок, розетку для электроплиты, установку унитаза в санузле.
С верхних этажей дома будут открываться панорамные виды на окрестности. А жители высотной секции, наверняка, смогут полюбоваться и водной гладью водохранилища Дрозды.
Во дворе дома застройщик обещает лаундж-зону с качелями, воркаут-зону для тренировок и детскую площадку с безопасными конструкциями. Для автомобилей внутренняя территория будет закрыта.
По первоначальной декларации цены в ЖК «Гранд Кристал» варьировались от 6055 до 7105 рублей. Затем застройщик выпустил дополнение к первой декларации, и там стоимость метра была уже чуть пониже: от 5571 до 6859 рублей. Как обычно, дороже всего метр стоит в малогабаритных студиях и однушках, а дешевле – в просторных квартирах площадью 84-89 квадратных метров.
В отделе продаж нам рассказали, что самый недорогой вариант на сегодняшний день – это 29-метровая студия на втором этаже. Метр в ней стоит 6376 рублей (1975 долларов). То есть, вся квартира обойдется дольщику в 184,7 тысячи рублей, или 57,2 тысячи долларов. В зависимости от этажа цена квадрата в студиях может достигать 6859 рублей (2110 долларов), а вся квартира при этом будет стоить 197 тысяч рублей, или 61,1 тысячи долларов.
Пока что выбор квартир в доме есть – на продажу сейчас выставлено жилье со 2-го по 9-й этаж, но есть возможность подать заявку на интересующие квартиры на более высоких этажах.
Если интересуют более просторные квартиры, то цены на них стартуют от 5571 рубля (то есть, от 1730 долларов). Получается, что 84-метровая квартира будет стоить 468 тысяч рублей, или 145,3 тысячи долларов.
Завершить строительство жилого дома должны в ноябре 2026 года.
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В феврале в Минске стартовали продажи квартир в новом жилом комплексе «Гранд Кристал». Напомним, что эта новостройка на три подъезда растет на пустыре в...
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