В этом доме будет много квартир-студий. Посмотрели, как строится новый ЖК в Лебяжьем

Пока что выбор квартир в доме есть – на продажу сейчас выставлено жилье со 2-го по 9-й этаж, но есть возможность подать заявку на интересующие квартиры на более высоких этажах.

Если интересуют более просторные квартиры, то цены на них стартуют от 5571 рубля (то есть, от 1730 долларов). Получается, что 84-метровая квартира будет стоить 468 тысяч рублей, или 145,3 тысячи долларов.

Завершить строительство жилого дома должны в ноябре 2026 года.