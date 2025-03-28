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44 тысячи долларов за участок на Вяче. Итоги большого земельного аукциона
28.03.2025 16:31 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Сегодня состоялся аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан Беларуси для строительства жилых домов в Минском, Логойском и Березинском районах. О том, как прошли торги по лотам, читайте в нашем материале.
Всего на аукцион было предложено 15 лотов, из них 8 – в Минском районе, 5 – в Логойском и 2 – в Березинском районе.
В Минском районе земельные участки выставляли на аукцион Горанский, Лошанский, Папернянский и Сеницкий сельсоветы, а также г. Заславль.
Лидерами по количеству заявок на участки в Минском районе, впрочем, как и на февральском аукционе, стали земельные наделы, расположенные примерно в 15 км от Минска в д. Нелидовичи Папернянского сельсовета. За участок № 41 боролись 14 человек, а за участок № 20 - 10 человек. Земельные наделы насчитывают по 10 соток, оснащены электричеством, газом и водопроводом и были выставлены на торги по одинаковой начальной цене – за 22 000 рублей каждый.
В ходе торгов цена на участок № 41 (он на карте) поднялась до 125 000 рублей, или 39 988 долларов по курсу Нацбанка на день проведения аукциона. Стоимость участка № 20 выросла до 101 089 рублей, или 32 339 долларов.
Напомним, что на аукционе в феврале в Нелидовичах продавали 3 участка. В ходе торгов цена на участок № 42 поднялась до 91 899 рублей, или 28 926 долларов.
Стоимость участка № 43 выросла до 84 100 рублей, или 26 472 долларов. Участок № 44 подорожал до 89 000 рублей, или 28 014 долларов. За 2 участка торговались по 24 человека, еще за один – 21 заявитель.
Хорошим спросом пользовались на аукционе и участки в Заславле. На земельный надел № 70 на ул. Грибной претендовали 8 человек. Площадь участка оставляет 11 соток. Он оснащен водой, газом и электричеством.
При начальной цене 50 920 рублей он продан за 159 809 рублей, или 51 124 доллара.
Двенадцать заявок было подано и на участок в д. Куты Лошанского сельсовета. Десять заявлений поступило на участок в д. Закаблуки Горанского сельсовета.
Самое большое количество заявок на участки в Логойском районе поступило на лот № 9 - 22 . Земельный надел расположен в д. Мочаны на ул. Подгорной, 12, Беларучского сельсовета.
Участок насчитывает 12 соток, оснащен электричеством, газом и водой и был оценен в 20 000 рублей. Цена на него в ходе торгов выросла до 137 500 рублей, или 43 987 долларов.
Восемнадцать человек претендовали на участок № 8 в д. Лобунщина (РИЗ «Лобунщина») Острошицкого сельсовета. Земельный надел в 10 соток был оценен в 10 000 рублей. Он оснащен электричеством, газом и водой. Участок удалось продать за 61 159 рублей, или 19 565 долларов.
Березинский район выставлял участки в г. Березино. На один на ул. Красина было подано одно заявление. Еще на один земельный надел на ул. Ленинской заявок не поступило.
Более подробную информацию о лотах и ценах продаж участков смотрите в таблице.
Организатором аукциона выступил Минский областной центр инвестиций и приватизации.
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Сегодня состоялся аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан Беларуси для строительства жилых домов в Минском, Логойском и...
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