44 тысячи долларов за участок на Вяче. Итоги большого земельного аукциона

Всего на аукцион было предложено 15 лотов, из них 8 – в Минском районе, 5 – в Логойском и 2 – в Березинском районе.

Лидерами по количеству заявок на участки в Минском районе, впрочем, как и на февральском аукционе, стали земельные наделы, расположенные примерно в 15 км от Минска в д. Нелидовичи Папернянского сельсовета. За участок № 41 боролись 14 человек, а за участок № 20 - 10 человек. Земельные наделы насчитывают по 10 соток, оснащены электричеством, газом и водопроводом и были выставлены на торги по одинаковой начальной цене – за 22 000 рублей каждый.