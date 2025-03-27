У новой станции метро хотят снести частный сектор и двухэтажки. Минчан зовут на обсуждение

Источник материала: realt.by

Тихий сосед Минск-Мира – двухэтажный микрорайон на улице Серова – скоро сильно преобразится. Неподалеку от новой станции метро «Неморшанский сад» появятся многоквартирные дома, детский сад, магазины и благоустроенные скверы. А вот вся малоэтажная застройка и частные дома пойдут под снос. Сейчас будущее территории обсуждается в администрации Октябрьского района. К участию в общественном обсуждении приглашают всех желающих. Мы рассмотрели обновленный план градостроителей и прогулялись по кварталам с двухэтажками.



Микрорайон в окрестностях улицы Серова начал активно расти в 50-х годах, когда здесь стали строить жилые дома для работников завода «Керамин» (в советское время – Минский комбинат строительных материалов). Сегодня эта застройка частично устарела и нуждается в переменах. Градостроительный проект детального планирования территории в границах Асаналиева – железная дорога – граница производственной зоны разработало УП «Минскградо».

Сейчас на площади в 57 гектаров мирно соседствуют частные дома, полюбившиеся многим минчанам атмосферные двухэтажки, а также более поздняя застройка – пятиэтажные и девятиэтажные дома.







Помимо жилых домов разной этажности, в микрорайоне расположено две школы (обычная и музыкальная), поликлиника, храм, небольшие магазинчики и несколько производственных объектов.







Согласно обновленному ПДП, градостроители предлагают отправить под снос практически всю малоэтажную застройку на улицах Серова, Любанской, Жлобинской и Пирогова. Именно здесь сейчас сосредоточено наибольшее количество 2-3-этажных домов 50-х годов постройки. Процесс отселения и сноса уже начался.













По плану на месте двухэтажек вырастут многоквартирные дома с объектами бытового обслуживания. В результате трансформации жилищный фонд микрорайона до 2030 года увеличится сразу на 1064 квартиры.





Готовиться к переезду, к сожалению, придется и жителям частого сектора, который занимает восточную часть микрорайона – рядом с железной дорогой. Именно по территории частного сектора в будущем пройдет новая Южная магистраль, которая свяжет Минск-Мир с этой частью города.







На остальной территории, сейчас занятой усадьбами, построят многоэтажные жилые дома. Сразу подчеркнем, что на первом этапе планируется снести всего 3 дома, а до 2030 года – оставшиеся 33. Таким образом, частных домов в микрорайоне не останется.





Сегодня улочки частного сектора (это – Пирогова и примыкающие к ней переулки) заняты весьма разнообразными постройками. Тут встречаются и классические послевоенные хаты, и замки из 90-х, и вполне современные коттеджи.















Кроме большого количества многоэтажных жилых домов, на Серова собираются возвести детский сад на 230 мест. Дошкольное учреждение появится в глубине улицы Пуховичской – на месте двух жилых малоэтажек с сараями. Также в районе построят общественные центры и объекты обслуживания населения.





Не забыли градостроители и про озеленение – благоустроенные зеленые зоны планируется организовать на продолжении улицы Пуховичской (рядом с двумя школами), а также неподалеку от диспетчерской станции Серова.



Чтобы будущим жителям микрорайона было, где оставить машину, в разных уголках Серова планируется возвести несколько автомобильных стоянок и паркингов. Самая большая из парковок (на 500 мест) разместится ближе к железной дороге на Пирогова.



В результате всех изменений к 2030 году тихий уголок Минска может кардинально измениться. Жилищный фонд микрорайона Серова увеличится до 290 тысяч квадратов, а население микрорайона вырастет до 12 тысяч человек.





Общественное обсуждение проекта будет проходить с 26 марта по 9 апреля. Рассмотреть план можно на официальном сайте администрации Октябрьского района, а также в фойе этого учреждения. Замечания и предложения с пометкой «общественные обсуждения» ждут по адресу: 220 039, Минск, Чкалова, 6, (электронная почта: okt.stroit@minsk.gov.by ) до 9 апреля.



Итоги общественного обсуждения подведут на заседании архитектурно-градостроительного Совета при главном архитекторе города Минска после рассмотрения поступивших замечаний и предложений.

