«Цены на однушки достигли 12-летнего пика». Эксперты — о том, что происходит с квартирами

Источник материала: realt.by

В апреле случилось то, чего ждали — количество сделок пошло вниз. Месяц, который обычно показывал высокие результаты, в этот раз недобрал до показателей марта около 200 сделок. В итоге видим 1300 купленных квартир без учета долей. Конечно, на это повлияли высокие проценты по кредитам, однако и цены на квартиры в росте не остановились — плюс 1,5% за месяц. Белорусы по-прежнему активно ищут жилье, но некоторые попросту не могут его найти, ведь эксперты отмечают на рынке дефицит - не хватает однушек. О том, как покупали и продавали в апреле, и чего ждать в будущем, рассказали эксперты.



Фото носит иллюстративный характер

«За месяц цены выросли на 1,5%, а за год — на 15%»

Андрей Чернышев, заместитель начальника отдела консалтинга и аналитики агентства недвижимости «Твоя столица» также говорит о заметном спаде количества сделок. По сравнению с мартом в апреле их стало на 200 меньше. Даже с учетом праздников просадка на 13 % говорит о том, что сейчас рынок столкнулся с новой реальностью. Для специалистов агентств такие показатели не стали сюрпризом. О том, что число сделок пойдет вниз, говорили еще до нового года. Очевидным это стало в середине февраля, когда поднялись ставки. Эти изменения отразились в апреле. — Интересно получается, что сделок становится меньше, но цены на жилье продолжают расти. Мы посчитали, что за апрель они прибавили 1,5% по отношению к марту. Конечно, тут нужно отметить, что повышение могут себе позволить собственники более ухоженных квартир. В то время как требующие значительного ремонта квартиры показывают по ценам небольшой, но все же минус. Люди стараются покупать готовые для жизни квартиры. Им проще принять тот факт, что больших расходов больше не предвидится. В тех, что под ремонт, сложно спрогнозировать итоговую стоимость преображения и сроки заезда.

— При этом, продавцы нам часто задают вопрос про целесообразность проведения перед продажей ремонта. Свежие обои, пол, мебель всегда добавляет цену к рыночной стоимости. Но есть два момента, которые нужно учитывать. Во-первых, насколько объективно продавец оценивает свою квартиру изначально, без ремонта. В прошлом мы уже говорили, что на фоне массового роста цен многие владельцы переоценивали свое жилье. Нужно сперва определить цену квартиры по рынку, чтобы потом не разочароваться в ней после завершения ремонта. То есть квартира и без ремонта стоила необоснованно дорого для рынка, а уж после ремонта, так вовсе может стать неподъемной для покупателей. Во-вторых, советуем продавцам опираться на свои возможности - финансовые и временные. Сейчас нужно понимать, что ремонт нужно сделать быстро, качественно и, что немаловажно, недорого, так как рынок может перестроиться, а главные переменные – курс доллара, доступность кредитов, высокие цены – идут со знаком риска. Когда проверенных подрядчиков нет, уверенности в качестве их работы и скорости тоже, то лучше продать без ремонта.

Фото носит иллюстративный характер

Но ремонт – это далеко не все на что должен опираться владелец при формировании цены. Андрей и его коллеги отмечают, что последние 10 лет у белорусов меняется спрос. — Покупатели квартир молодеют. У них другие приоритеты при покупке жилья, которые не совпадают с теми, что были 20 лет назад. Например, когда-то популярные локации могут быть уже не в цене. Яркий случай – район Комаровского рынка. Это центр, который пользовался спросом и квартиры там стоили дороже. Тоже самое можно сказать про Золотую горку возле ЦУМа, квартиры в исторических домах и в сталинках в целом. Мы видим, что молодые люди возраста 30+ интересуются ими вторично. Они не воспринимают центр, высокие потолки и тому подобное как однозначный плюс. Такая категория покупателей не видит в старом жилом фонде ничего привлекательного, ведь зачастую там уставшие подъезды и квартиры тоже требуют немалых вложений, — делится эксперт. — Они смотрят на свежие предложения, а именно дома возраста до 10 и даже до 20 лет — это жилье еще называют новостройками. При этом важную роль играет состояние мест общего пользования. Такой недвижимости за последние годы в Минске появилось достаточно, и даже, например, в той же Малиновке или во Фрунзенском районе. Центр города проигрывает новизне жилья даже в тех случаях, когда люди решаются из съемной квартиры переехать в свою, взяв кредит. Они покупают новостройки без ремонта от собственников. - Кто бы лет 10 назад мог подумать, что районы, где находятся Новая Боровая, Зеленая гавань, Левада могли конкурировать с той же Комаровкой?



Андрей акцентирует внимание на том, что это не означает, что старый жилой фонд перестали смотреть и покупать. Порядка 16-17% от всех сделок приходится на хрущевки, но молодежь к ним приходит в самых исключительных случаях. — По-прежнему в тренде квартиры евроформата – компактные по площади за счет совмещенной гостиной и кухни. А те, кто хочет изолированную кухню, и если позволяют коммуникации квартиры, даже переносят кухню в спальню, а из гостиной делают большую спальню. А вот по части студий все неоднозначно. В этом open space даже семье без детей негде уединиться, кроме как в санузле. Одно спасение, если в студии есть два окна, тогда можно поставить какую-нибудь перегородку – разделить пространства. В этом случае такие квартиры в более выигрышном положении.

Фото носит иллюстративный характер

А что по части классических панелек 70-90-х годов? Они по-прежнему хороши, особенно с изолированными комнатами. Зачастую помешать покупке жилья в таких домах могут уставшие подъезды и запах от действующих мусоропроводов.

— За последние 12 месяцев цены по Минску выросли на 15%. Средняя цена квадратного метра по факту сделок в апреле 2024 составляла 1460 долларов, когда сейчас - 1680 долларов. Из-за этого мы наблюдаем тренд 2016-2017: люди вынуждены смотреть на пригород Минска. Они выбирают Колодищи, Заславль, Боровляны, Мачулищи и т.п. Там можно найти двушку по цене однушки в Минске. У кого есть машина - это отличный вариант.



Фото носит иллюстративный характер

Из-за роста цен и расчетной величины стандартного риска люди вынуждены брать и больше средств в кредит. Например, по данным ипотечного сектора «Твоей столицы», год назад минчане в среднем брали на покупку квартиры 112 тысяч рублей, в прошлом месяце эта сумма составила уже 131 тысячу рублей. Количество квартир в продаже продолжает снижаться. Сделки проходят быстро и далеко не все объекты, которые попадают в агентство, выставляются в рекламу. Многие продаются еще даже до момента выхода объявления. Поэтому с каждым месяцем увеличивается процент покупателей, которые приходят в агентство с просьбой найти им нужный вариант, так как самостоятельно у них не получается. — Сейчас в продаже появляются однушки дешевле 50 тысяч долларов, но они практически сразу уходят покупателю. Мы их предлагаем тем клиентам, которые пришли к нам с запросом подбора жилья. Поэтому таких бюджетных вариантов в базах даже может и не быть. Кстати, немаловажно, что 42% квартир как минимум наше агентство продает в течение двух недель.



"Риски инвестирования вырастут"

Независимый эксперт по жилой недвижимости, автор телеграм-канала «Литовская о жилье» Наталья Литовская считает , что апрельские показатели сделок – это новый уровень спроса. И он с нами надолго. Мы получили вполне ожидаемые цифры после того, как исчезли доступные ипотечные кредиты. - Но и скидок никаких нет. Есть ощущение, что часть продавцов, которые не смогли продать свои метры дорого, снимают объявления с продажи. Вроде «не очень-то и хотелось, подожду». Имеют право. По мнению специалиста, на сегодняшний день на рынке очевидны три вещи: просел спрос на вторичку и на новостройки; цены в дальнейшем медленно пойдут вниз; последнее - риски инвестирования вырастут.

Наталья вспоминает 2013 год, когда цены в реальных сделках были выше 1700 долларов за квадрат (выше нынешних). Далее последовало плавное снижение, а потом – «экономические фокусы» с исчезновением доллара в обменниках и затяжное пикирование вниз. Так, в 2016 году цена метра просела на 33%. Получилось, что те, кто покупал в 2013 году, только сейчас смогли вернуть вложенное, причем без прибыли. - И при таких вводных спешно входить в новостройку имеет смысл только в том случае, если она вам действительно приглянулась, да и в ЖК ничего лучше уже не появится. Имеет смысл улучшать жилищные условия, продавая маленькое и покупая что-то побольше, докредитовываясь на небольшую сумму в том числе.

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Наталья также считает, что повторения прошлых кризисов в этом и следующем годах ждать не приходится. - Доллар экономике стал не очень нужен, подешевел. Малая вероятность, что он исчезнет из обменников. Доходы в валютном эквиваленте серьезно подросли: 12 лет назад зарплата в Минске составляла около 600 долларов, а сейчас – под 1000 долларов, - делится мнением эксперт. - Экономисты пугают возможной девальвацией американской валюты, что заставляет граждан думать о надежных способах фиксации ее в бетонометрах. Но не очень понятно, если девальвация доллара ускорится, как и в чем считать обычным гражданам.

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Сейчас, когда на рынке дефицит предложения, невозможно не заметить, что квартир с хорошим ремонтом, куда можно заехать после оформления сделки, стало меньше. Наталья считает, что на рынке их всегда было не так много за исключением пикового года по количеству предложения. - Квартиры с хорошим ремонтом и в не новом жилфонде очень востребованы теми, кто ищет квартиру по низу рынка, и не требующую серьезных вложений. Они и сейчас быстро вымываются, ведь есть еще достаточно доступный кредит «Ипотека Экспресс» для нуждающихся. Готового жилья было много, когда активно продавали квартиры те, кто решил обосноваться за пределами Беларуси. Кто-то успел продать, пока можно это было сделать дистанционно. Кто-то снял с продажи, потому что не может приехать на сделку.

«Нехватка единичек толкает вверх двушки и трешки»

Александр Гринман, управляющий Greenman Realty Group отмечает, что прошлый месяц не оправдал ожиданий многих специалистов сферы недвижимости. В предыдущие годы апрель всегда был сильным и порой бил рекорды. В этом году повторить такие показатели не получилось. — У этого есть несколько причин. Первая - на рынке сильно ощущается дефицит однокомнатных квартир. Если они и есть в продаже, то их цена рекордно высока. Они достигли пика за последние 10-12 лет. Нехватка единичек толкает вверх двушки и трешки. Конечно, видя, что однушки почти приближаются по цене к двушкам, собственники квартир с двумя и тремя комнатами по инерции начинают поднимать стоимость. Только это никак не способствует продаже. — Еще два года назад трешки со строительной отделкой в домах после 2000 года постройки продавались гораздо дешевле 100 тысяч долларов. В этом ценовом сегменте можно было найти варианты и с ремонтом. Сегодня в рекламе они выставляются от 100 тысяч долларов.





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— Агенты объясняют владельцам, что пиковая волна уже позади и дальше держать цену рискованно. Очевидных факторов, которые могли бы способствовать росту цен нет. Покупателям Александр советует рассчитать свои силы, финансы. В случае, если нашли понравившийся вариант, сразу идти договариваться с продавцом. Из-за дефицита завтра эту квартиру могут быстро купить. — Продавцам же стоит изучать аналитику, смотреть и сравнивать свою собственность с проданной в этом сегменте недвижимостью. Если квартира идет под ремонт, то нужно выкинуть старые вещи, которые мешают объективной оценке. Если объект выставляется с ремонтом, то нужно его чуть улучшить: что-то подкрасить, подклеить. Делать глобальный ремонт ради продажи сейчас нерентабельно, — считает эксперт. – Продавцы, которые работают без агента, должны изучать реальные цены сделок.



Вот лайфхак от Александра, который поможет быстро узнать стоимость вашей квартиры. — Обратитесь к специалисту и скажите, что вам нужно продать ее за две недели. В этом случае вы услышите точную цену. Никакие техники продаж не сравняться по эффективности с реальной ценой жилья.