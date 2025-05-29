Дача нового формата: стильный дом с двойными стенами, в котором можно жить постоянно. Побывали там

Источник материала: realt.by

Уберите от экранов дачников старой формации – сегодня мы рассказываем о том, как семья минчан с тремя детьми намерена проводить время на своей свежепостроенной даче: без огородов, парников, не надрываясь. Более того, они собираются здесь жить и отдыхать в любое время года. В стильном деревянном доме за двойными утепленными стенами все для этого есть: классный интерьер, удобная планировка, отопление, работающее в автономном режиме, водопровод и канализация. По сути, это полноценное загородное жилье, но в формате СТ. Мы узнали все секреты строительства и ландшафтного дизайна в дачном поселке и нашли ответы даже на задачи со звездочкой.

Дачный реализм Это садовое товарищество недалеко от Минска - место обжитое, сменившее уже не одно поколение дачников. Застройка классическая, по современным меркам довольно архаичная: компактные летние домики с удобствами во дворе, огородом и парниками вдоль узких проездов. Еще и участки всего по 5 соток – для масштабной стройки место крайне неудобное.



Местные инженерные сети представлены сезонным водопроводом и стандартной электросетью – все для нужд дачников, приезжающих лишь в теплое время года. Семья минчан, у которых в СТ находится родительская дача, решила построить рядом полноценный загородный дом, в котором при желании можно жить постоянно. Исходные условия не обещали легкой стройки, но жребий брошен, дому быть.

Первым делом владельцы выкупили два смежных участка рядом с родительской дачей – после удаления «культурного слоя» из старых построек и зарослей получили 10 соток удлиненной прямоугольной формы. На нем нужно было разместить основной дом и гостевой. Архитекторы из компании «101DOM» предложили посадить строения друг напротив друга на противоположных границах смежных участков, оставляя между ними уютное пространство внутреннего дворика.





Задачи со звездочкой Архитектурные проекты основного и гостевого домов разрабатывала архитектор Галина Венславович из компании «101DOM». – Необходимо было спроектировать дом для семьи с тремя детьми и посадить его на довольно узкий участок, – рассказывает она. – Еще одна задача – со звездочкой: сделать большие окна, учитывая, что дом со всех сторон окружен соседями. Над ней мы работали в связке с ландшафтным дизайнером, которая предложила «зеленые шторы» из живой изгороди в определенных местах по краям участка – когда деревья подрастут, они прикроют вид на соседние дачи.



Архитектура дома спокойная, схожая в чем то с традиционными белорусскими домами: один этаж, вытянутый в длину прямоугольник под двухскатной крышей. Но глаз цепляется за широкие кровельные свесы, большие окна, угловую террасу. Строение, если заглянуть в проект, как будто составленное из трех блоков со смещением – решение необычное для деревянного дома.



Еще одно наблюдение – он просторнее, чем можно было ожидать от одноэтажного дома. – Жизнь показывает, что одноэтажные дома в быту удобнее двухэтажных, – говорит архитектор. – Большую часть времени люди проводят в гостиной, столовой, там, где вся семья собирается утром и вечером. Нам удалось на довольно скромной площади, 128 квадратах, разместить две детские комнаты и мастер-спальню родителей, гостиную с зоной кухни-столовой, прихожую с гардеробной, топочную и совмещенный санузел. При этом ощущения тесноты нет – за счет больших окон все помещения выглядят просторными, светлыми. Дополнительный объем пространству придают высокие потолки – они повторяют скаты кровли, как такового перекрытия нет.



В гостиной с двух сторон установлены панорамные окна. Из этой части дома можно попасть на большую террасу, обрамляющую дом с двух сторон. Кухня лаконичная и функциональная, с окном над раковиной и без навесных ящиков над рабочей зоной. Для хранения посуды предназначен высокий встроенный шкаф. Бытовая техника скрыта мебельными панелями.



В доме достаточно просторные спальни со встроенной мебелью, чтобы не перегружать пространство. Интерьер получился гармоничный и по домашнему уютный, с преобладанием природных оттенков. Потолки и стены деревянные, гладко отшлифованные и покрытые бесцветным маслом. Для полов выбран паркет, хотя плитка тоже есть – на кухне, у входа в дом, санузле и топочной.



Добавьте сюда дизайнерские вертикальные радиаторы отопления, стильные люстры и бра, мебель из массива, неброский декор - и пазл современного интерьера деревянного дома готов.



Двойные стены То, что дом деревянный – это определяется сразу. Но он не совсем обычный – построен по технологии двойной стены. По сути, это тот же деревянный дом – экологичный, из природных материалов, со своей эстетикой и микроклиматом. Но стены у него гораздо теплее – при ширине 290 мм по энергоэффективности они эквивалентны срубу из бревна диаметром 700 мм. А обеспечиваются такие показатели благодаря утеплителю внутри деревянных стен.



Если посмотреть на наш дом в разрезе, то увидим, что стена состоит не из цельного бревна, а из двух профилированных элементов по 70 мм (внешняя и внутренняя стенки), с полостью 150 мм между собой. Именно в этой полости и находится утеплитель.





– В своих домах мы применяем клееный брус, – объясняет архитектор Иван Амосов. – Он получается путем склейки трех ламелей – строганных досок, высушенных до 11-12 %. Почему важно использовать именно клееный брус? Это позволяет получить готовое изделие со стабильной геометрией. И тем не менее, даже у него есть незначительные изменения линейных размеров от перемены влажности, что приводит к несущественным подвижкам дома по вертикали. Чтобы их компенсировать, мы разработали свою систему соединения шип-паз. Особенность ее в том, что при небольшом вертикальном движении мы не увидим боковой щели между венцами, так как есть 3-4 мм запаса шип-паза на каждом брусе. В собранном виде стена прочна и герметична для ветра и осадков. Углы тоже не продуваются – для это имеется специальный ветровой замок.

Подоконник в мастер-спальне столь широк, что на нем можно удобно усесться с книжкой и чашкой чая

В качестве утеплителя используется эковата – измельченная целлюлозная масса, обработанная антисептиками и антипиренами. Материал не горит, не гниет, его не любят грызуны и насекомые. По своим свойствам эковата очень близка к дереву: этот материал паропроницаемый, в точке росы конденсат не образуется из-за способности впитывать излишек влаги и отдавать ее, то есть она ведет себя как дерево. Деревянный брус с двух сторон оттягивает на себя излишки влаги, а за счет того, что в конструкции стены нет ветрозащитной пленки, то под воздействием ветровых нагрузок влага удаляется довольно интенсивно. Внутрь стен эковата задувается под давлением специальным оборудованием, что исключает незаполненные полости. Плотность утеплителя составляет 50 кг/м2 и со временем он не дает усадку. Еще один плюс технологии — бесшовность утепления между стенами и крышей, а это значит, что теплый контур строения не имеет мостиков холода.









Был выбран такой тип фундамента как монолитная плита – он дороже, но это оптимальный по качеству вариант. Получили ровное бетонное основание плиты, в которой уже заложены все необходимые закладные сетей: электричество, канализация, водопровод. Одновременно закладывались трубы ливневки — вода с крыши и отмостки отводится от дома. Выбор такого типа фундамента позволил посадить дом так, чтобы можно было обойтись без крыльца и ступеней — пол гостиной, лиственничный настил террасы и газон находятся практически в одной плоскости. Сборка быстрая — стены, как конструктор, собираются в любое время года. Внутри стен разводится электрика в металлических рукавах к местам установки розеток и выключателей. Потом этап утепления, установки окон и дверей, чистовая отделка.

Обогреваются комнаты дизайнерскими радиаторами вертикального типа

Кстати, крыша только внешне выглядит просто — два ската под фальцевой кровлей. Но в разрезе это многослойная конструкция толщиной 450 мм. – Для наших проектов свойственны большие кровельные свесы и небольшой уклон крыши, – говорит Иван Амосов. – Это не только про эстетику, но и про практичность – такие свесы защищают деревянные стены от дождя и солнца. Следовательно, не так часто придется их красить. Как отопить дачу и не разориться Вопрос первоочередной важности: как отапливать дом, если газа в СТ нет, а печки на дровах хозяевами даже не рассматривались – система должна работать в автономном режиме. Ответ лежит на поверхности – греться электрокотлом. Со специалистом по инженерной части, Игорем из Hvac Projects, идем в топочную. В описание интерьерной части это помещение не попало. Как оказалось – незаслуженно. Топочная являет собой симбиоз технологичности и эстетики. Обвязка оборудования медным трубопроводом, под линеечку, все на своих местах – глаз радуется.











Вопрос водоснабжения решился традиционным способом – пробили скважину. Узел ввода воды находится в топочной. Здесь же разместили блок автоматики скважинного насоса CU301, который прост в обслуживании, и главное, обеспечивает постоянное давление при переменном водопотреблении (то есть нет перепадов напора горячей и холодной воды). Установлены фильтры очистки воды, предусмотрены дополнительные выводы для подключения оборудования химводоочистки на случай, если вода в процессе эксплуатации скважины испортится. От дачного сезонного водопровода отказываться не стали – вода из него используется для полива растений на участке. Для горячего водоснабжения подобран бойлер косвенного нагрева на 200 литров.



Дом для гостей Гостевой дом спроектирован и построен по той же технологии, что и основной дом. Общая площадь – 36 м2. Внутренне пространство можно условно разделить на две части. В жилой разместились прихожая, просторная жилая комната с панорамным окном, санузел. В нежилой, со входом с задней части здания, находится хозблок для хранения инвентаря, садовой мебели. Парадная часть домика обращена в сторону основного дома и представляет собой большую крытую террасу с зоной барбекю с кирпичной печью. Для удобства здесь же предусмотрена раковина, где можно помыть овощи и фрукты.





Гостевой дом построен в едином стиле с основным домом, воспринимается как его естественное дополнение. Между ними получилась приватная зона отдыха, прикрытая от чужих глаз со всех сторон. Участок разбит на функциональные зоны, где нашлось место и для костровой зоны, и лужайки, и цветникам, и декоративному саду. Все посадки замульчированы корой, под которой смонтирована система капельного полива.



По центру двора – зеленый квадрат лужайки. Для ее покоса владельцы планируют использовать робот-газонокосилку. Это удобно, когда нет возможности регулярно приезжать и косить самому. – К сожалению, холодная весна не дает нам в полной мере оценить растительный дизайн этого сада, но с другой стороны растения не отвлекают нас от структуры участка, – рассказывает Анастасия Запольская, ландшафтный дизайнер. – Мы можем наглядно посмотреть, какие ландшафтные приемы использовались, чтобы гармонизировать и визуально скорректировать узкую форму участка. На достижение этого эффекта работают перпендикулярные длинной стороне участка линии мощения, вытянутые перпендикулярно объемные формы посадок. Приближенная к квадрату форма газона гармонизирует участок. А вот от сплошной живой изгороди вдоль границ, которая бы надежно закрывала от соседей, отказались – получили бы эффект тоннеля и еще больше сузили участок. В этом проекте такой прием используется дозировано – только в тех местах, где необходимо максимально плотно закрыться.



Заказчица хотела цветущий яркий сад, поэтому здесь мы видим декоративные цветущие яблони, несколько сортов сирени. Все эти растения являются доминантами, притягивающие взгляд и отвлекающие собой от строений по периметру участка, создают ощущение приватности и уюта. Совсем скоро проявят себя во всей красе пионы, флоксы, котовник, шалфей и другие цветущие многолетники и все внимание будет сконцентрировано на газоне и цветниках под яблонями.



Сколько же времени понадобилось, чтобы добиться такого результата: спроектировать и построить два дома, сделать в них отделку по дизайн-проекту, создать ландшафтный дизайн? Готовый к этому дачному сезону «чистовик» создавался год и семь месяцев. И это при том, что теплый контур деревянного дома был собран всего за два месяца.