|
Как агентам подготовиться к экзаменам и что будет с риэлтерами?
28.05.2025 11:25 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Что будет с агентами и риэлтерами и где помогут подготовиться к экзамену по новым правилам? Основатель и руководитель агентства недвижимости «Бриллиантовый лев» Кирилл Авласов прокомментировал новый Закон о «Риэлтерской деятельности» и рассказал о датах проведения обучающих курсов в Институте переподготовки.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Что будет с агентами и риэлтерами и где помогут подготовиться к экзамену по новым правилам? Основатель и руководитель агентства недвижимости «Бриллиантовый лев»...
|
Архив (Новости Экономики)