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Как агентам подготовиться к экзаменам и что будет с риэлтерами?

28.05.2025 11:25 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Что будет с агентами и риэлтерами и где помогут подготовиться к экзамену по новым правилам? Основатель и руководитель агентства недвижимости «Бриллиантовый лев» Кирилл Авласов прокомментировал новый Закон о «Риэлтерской деятельности» и рассказал о датах проведения обучающих курсов в Институте переподготовки.

 
 
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Что будет с агентами и риэлтерами и где помогут подготовиться к экзамену по новым правилам? Основатель и руководитель агентства недвижимости «Бриллиантовый лев»...
 
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  • Как агентам подготовиться к экзаменам и что будет с риэлтерами? 00:00, realt.by
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