Как агентам подготовиться к экзаменам и что будет с риэлтерами?

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Что будет с агентами и риэлтерами и где помогут подготовиться к экзамену по новым правилам? Основатель и руководитель агентства недвижимости «Бриллиантовый лев» Кирилл Авласов прокомментировал новый Закон о «Риэлтерской деятельности» и рассказал о датах проведения обучающих курсов в Институте переподготовки.