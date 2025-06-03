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«Прикипел к этому месту душой». Как живется Красном Бору — зеленом районе у Каменной Горки

03.06.2025 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Красный Бор-2 - небольшой микрорайон, который расположился недалеко от станции метро Каменная Горка. Застройка здесь началась в первой половине 1990-х годов, до этого местность была болотистой. Сегодня это место с большим количеством многоэтажек, развитой инфраструктурой и обилием зелени. Realt побывал в микрорайоне и узнал у местных, как тут живется.


Сегодня микрорайон объединяет панельки на улицах Мазурова, Скрипникова, Одинцова и Лобанка. В основном, здесь расположены 9-, 10- и 12-этажные дома. Внутри Красного Бора-2 можно увидеть множество небольших магазинов, детские сады, школу и гимназию. В момент начала строительства на местности ничего не было, поэтому микрорайон проектировали так, чтобы жители ни в чем не нуждались. 

Со временем изменилось и транспортное сообщение. Если в начале застройки местным нужно было добираться до ближайшего метро "Пушкинская" на троллейбусе, то сегодня станция "Каменная Горка" находится в десяти минутах ходьбы. 

Многоэтажки в этом микрорайоне возводились по типовому проекту ЗА-ОПБ. Это серия объемно-блочных домов, спроектированная в середине 1970-х в Белгоспроекте и Гипрнефтестрое. Для них характерно наличие удобного лестнично-лифтового холла с изолированным холлом для лифта и отдельным тамбуром для мусоропровода.

Площадь кухонь в таких домах составляла 9,3 квадрата, но в образцах, начиная с 1992 года, она уменьшилась до 9,1 квадратного метра. Высота потолков - 2,45 метра. Еще одной особенностью данного проекта стали закругленные углы в помещениях, так как дома возводились из готовых блок-комнат. 




“Дома стоят рядом друг с другом, прямо ощущается эта теснота”

Тридцать два года назад в Красный Бор-2 заселилась Татьяна. Жилье здесь досталось ей от работы. И хотя вокруг на тот момент было только болото, она предложению обрадовалась.

- Это была полностью бесплатная квартира, а мне на тот момент хотелось свое жилье. Отказываться от такого предложения что тогда, что сейчас - глупо. Все лучше, чем жить непонятно где или скитаться по общежитиям. Да и место по итогу оказалось отличное. Конечно, сначала вокруг ничего не было. Активная застройка началась уже после нашего заселения сюда, и теперь уже все в домах. Они стоят рядом друг с другом, возле наших многоэтажек еще нормально, но чуть дальше ощущается эта теснота. Причины, почему тут хотели так много строить, понятны. Расположение хорошее, а сейчас еще и инфраструктура развита, транспорт отлично ходит, магазины через сто метров, аптек много. В общем, всего вокруг хватает. 



Действительно, за более чем тридцать лет в Каменном Боре-2 многое изменилось. О болотах на этой местности напоминают только оставшиеся небольшие пруды. Как упоминает Татьяна, таких в окрестностях она насчитала семь.

- Большой плюс, что рядом с домами у нас много зон отдыха. Другой вопрос, что они никак не оборудованы, нет толковых дорожек, скамеек, но я стараюсь искать плюсы. Например, местные жители в любое время могут прогуляться, подышать свежим воздухом. Если надоел сквер, ближайший к дому, можно немного пройти и оказаться в другом. У меня есть собачка, я с ней каждый день гуляю, поэтому часто меняем маршруты. Очень удобно, что есть такая возможность. К тому же, дворы у нас зеленые. Если даже сейчас пройтись, можно обратить внимание, как много рядом с домами растет деревьев и кустарников, - отмечает Татьяна.





Она живет в стандартной многоквартирной панельке. Причем квартира угловая, поэтому, замечает местная жительница, не очень теплая.

- По хорошему, ее бы надо утеплить, но все руки не доходили, а сейчас уже как-то и привыкла справляться. Честно, для меня это не какая-то большая проблема. Многие еще говорят, что в панельках слышно, как разговаривают в соседних квартирах. У нас такое тоже есть, но я к этому также привыкла. Спокойно отношусь. Более важно, что район сам по себе тихий, нет никаких происшествий и краж. Для меня лично это играет большую роль, - заключает женщина. 


“Сейчас свое жилье в Минске, в любом районе, - уже роскошь”

С сентября 2022 года в этом районе проживают Валерия и Александр. Здесь они снимают двухкомнатную квартиру.

- Мы как только переехали жить в Минск из Витебской области, начали снимать жилье на Каменной Горке. Но немного дальше отсюда. Главная причина - это то, что у мужа работа находилась рядом, поэтому выбирали место, чтобы было удобно добираться. К тому же, что тогда, что сейчас цены здесь были адекватные. Спустя какое-то время мы переехали в Турцию, а когда вернулись искать варианты в другой местности не захотели. Специально выбирали жилье в этом районе. Здесь метро совсем рядом, есть большой торговый центр, много небольших магазинов прямо за углом. То есть все необходимое на месте. Огромный плюс - это наличие поблизости зон отдыха, всегда можно найти, куда прогуляться вечерком. А еще буквально через дорогу - лесопарк Медвежино, там можно даже белок покормить. И еще недалеко от дома шашлычная зона, как раз сезон начинается, да и до Минского моря близко. В общем, плюсов множество, - отмечает Валерия.




Единственное, что приносит дискомфорт девушке, - это дорога прямо рядом с домом.

- В летний период по ней часто ездят мотоциклисты, их шум хорошо слышен в квартире. Окна как раз выходят на сторону дороги, открыть их невозможно, от этого шума сложно засыпать, а с закрытыми - летом очень жарко. Вот это единственный фактор, который порой раздражает, - делится она. 


Молодая пара сейчас строит жилье в Зеленой гавани. Контраст двух районов, конечно, бросается в глаза.

- Я не люблю придираться к мелочам. Например, каким-то неубранным дорожкам или плохо окрашенным скамейкам. Для меня эти нюансы особой роли не играют. Понятное дело, когда приезжаешь в новый район, где только идет застройка, там все вылизано, идеально скошено, нет ни одной травинки. Это сразу для себя отмечаешь. Но это не значит, что в спальнике, которому более тридцати лет, хуже. Нужно вообще принимать во внимание тот факт, что сейчас свое жилье в Минске, в любом районе, - уже роскошь. Красный Бор-2 - спокойное место, зеленое, приятное, поэтому мы бы и здесь смогли рассмотреть варианты на покупку, но была возможность и решили отдать предпочтение более новому району, - подчеркнула девушка.



Ее муж, Александр, обращает внимание, что они много раз могли переехать в Уручье или в Малиновку, но все равно предпочли остаться на Каменной Горке.

- Не могу сказать, что это какой-то старый район, причем здесь в округе все нужное, соседи у нас тоже хорошие, поэтому переезжать еще куда-то не видим смысла. Но мы и очень лояльно ко всему относимся. Сейчас еще и вода хорошая стала, хотя раньше с ней были проблемы, но и к этому приспособились. Мне вообще кажется, что люди, которые крутят носом и чем-то постоянно недовольны, - это те, кому жилье досталось по-наследству. Пожили бы они, когда ничего нет и нужно самому все с нуля строить, наверное, ценили бы то, что есть, - обобщает молодой человек.





“Для семьи с детьми здесь прекраснейшие условия”

С самого детства Красный Бор-2 - дом для Михаила. Квартиру здесь приобрели его родители. Со временем они приняли решение перебраться за город. Так, в двухкомнатной квартире по улице Одинцова мужчина сейчас живет с женой и двумя детьми. 

- Я практически всю жизнь прожил в этом месте. Можно сказать, прикипел к нему душой. Уезжать куда-то мыслей никогда не возникало. Да и зачем? Квартира нас с супругой полностью устраивает. Расположение тоже. Для семьи с детьми здесь прекраснейшие условия. У нас прямо в микрорайоне находятся два ясли-сада, детский сад, школа и гимназия. Тем, кто успел в них попасть, вообще прекрасно. Дети всегда рядом с домом, меньше беспокойств. Не знаю, как сейчас обстоят дела с тем, чтобы в них попасть. Мы заранее становились везде на очередь, поэтому вопросов никаких не возникало.




Местный житель обращает внимание, что инфраструктура здесь хорошо развита.

- Магазины - на каждом шагу. Транспортное сообщение - отличное, причем по всем направлениям. Ходят автобусы и троллейбусы, метро - в пяти минутах. С этим вопросов не возникает. Единственное, во дворах не всегда хватает места припарковать машину, в этом есть свои неудобства, но по желанию можно оставить автомобиль на парковке относительно недалеко от дома, - замечает Михаил.




Еще один плюс, как он считает, - близость к МКАДу.

- Меня поймут те, кто водит свой автомобиль. Иногда нужно добраться на другой конец города, и как раз быстрее всего это сделать по кольцевой. Тем более, у меня родители живут за городом, к ним отсюда также удобно ездить. Но, кстати, в летний период в пятницу и воскресенье все равно придется постоять в пробках. Как раз все разъезжаются по дачам или возвращаются с них, поэтому иногда попадаю в эти затыки. Хорошо, хотя бы дом удобно расположен. Лично для себя я вижу много плюсов жизни именно здесь, поэтому другие варианты даже не рассматриваю, - подчеркнул местный житель.



О проблеме с парковками рассказывает и Станислав, у которого в Красном Бору-2 живут родственники. 

- Район хоть и строили в 90-х, но запроектировано многое еще, кажется, по советским стандартам. Проезды узкие, много ям, парковок мало. В итоге все заставлено машинами и найти вечером в будний день место во дворе почти нереально. А если у тебя большая машина, то и ездить по этим дворам неудобно - неопытный водитель может и зацепить кого-то. Благо, еще в начале 2000-х рядом построили большую огороженную парковку. Поэтому если бы я жил здесь, возможно, просто арендовал место там. Да, надо пройтись 5-10 минут, но зато не надо тратить время и нервы на парковку во дворах.



Что же касается других нюансов Красного Бора-2, то Станислав тоже отмечает плотность застройки в некоторых местах.

- Из-за этого в некоторых дворах очень мало света, ведь все со всех сторон застроено домами. А в остальном район неплохой, есть в нем какой-то свой уют. Да и публика тут живет в основном приличная. 

Что здесь продается?

Сейчас в микрорайоне Красный Бор-2 выставлено на продажу восемнадцать квартир. Их стоимость варьируется от 79 900 до 149 900 тысяч долларов.

Например, продается отличная светлая однушка с хорошим ремонтом и техникой. Это самый доступный вариант в данном микрорайоне. Ее общая площадь - 43 квадрата. Находится в доме 2014 года постройки с благоустроенным двором и детской площадкой. Планировка квартиры включает большую жилую комнату с выходом на застекленную лоджию, просторную кухню и раздельный санузел. Ремонт на объекте выполнен с применением качественных материалов. Так, в жилой комнате на премиальную подложку уложен ламинат 33 класса, в прихожей, кухне и санузлах - плитка. На стены нанесена декоративная штукатурка. По всей квартире - грамотная разводка электричества, имеется оптоволокно, установлен кондиционер. Также сделана кухня с современной техникой - духовой шкаф, газовая варочная панель, холодильник, микроволновая печь, столовый гарнитур (большой стол и три стула). Стоит такой вариант 79 900 тысяч долларов (1 858 долларов за квадрат).












Самый дорогой вариант - трешка по адресу Одинцова, 99. Ее общая площадь - 93,6 квадрата. Находится она на пятом этаже панельки 2004 года. В квартире - три жилых комнаты, два санузла и две утепленные лоджии. На полу уложен штучный дубовый паркет, а в ванных - плитка. Установлена встроенная кухня. В квартире сделан ремонт. Стоимость такой трешки оценивается в 149 900 тысяч долларов (метр квадратный обойдется в 1 601 тысячу долларов).









Одно из предложений - светлая трехкомнатная квартира на четвертом этаже в доме 2000 года постройки, только общая площадь уже составляет 79,6 квадрата. В квартире удобная планировка и сделан хороший ремонт из качественных материалов. Жилье оформлено в теплых тонах. Стены, потолок и пол идеально выровнены. Пол с электрическим подогревом, на нем уложены ламинат и плитка. В трешке установлены ПВХ стеклопакеты и фильтры шестиступенчатой очистки. Окна из квартиры выходят во двор, а сам дом находится в тихой зеленой зоне. Просят за нее 129 900 тысяч долларов (метр квадратный - 1 632 тысячи долларов).


























Еще одно предложение - двухкомнатная квартира по улице Лобанка. Ее общая площадь - 58 квадратов. В жилье - две изолированные комнаты площадью 13,8 квадратов каждая и просторная кухня девяти квадратов. В 2022 году в квартире в светлых тонах был сделан ремонт: выровнены стены, потолок, произведена замена проводки, в оконных проемах установлены стеклопакеты с профилем из ПВХ. Напольное покрытие в жилых комнатах - ламинат, в коридоре, кухне, ванной и санузле - плитка. Лоджия застеклена, утеплена и оборудована шкафом. Квартира продается с мебелью и техникой, поэтому после покупки можно сразу заселяться. Хотят за нее 110 тысяч долларов (1 897 долларов - за квадрат).












 
Теги: Минск
 
 
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Красный Бор-2 - небольшой микрорайон, который расположился недалеко от станции метро Каменная Горка. Застройка здесь началась в первой половине 1990-х годов, до этого...
 
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