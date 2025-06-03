«Прикипел к этому месту душой». Как живется Красном Бору — зеленом районе у Каменной Горки

Действительно, за более чем тридцать лет в Каменном Боре-2 многое изменилось. О болотах на этой местности напоминают только оставшиеся небольшие пруды. Как упоминает Татьяна, таких в окрестностях она насчитала семь.

- Большой плюс, что рядом с домами у нас много зон отдыха. Другой вопрос, что они никак не оборудованы, нет толковых дорожек, скамеек, но я стараюсь искать плюсы. Например, местные жители в любое время могут прогуляться, подышать свежим воздухом. Если надоел сквер, ближайший к дому, можно немного пройти и оказаться в другом. У меня есть собачка, я с ней каждый день гуляю, поэтому часто меняем маршруты. Очень удобно, что есть такая возможность. К тому же, дворы у нас зеленые. Если даже сейчас пройтись, можно обратить внимание, как много рядом с домами растет деревьев и кустарников, - отмечает Татьяна.