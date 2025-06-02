В Китае разработали пылесос с рукой. Что еще мы увидели на производстве Dreame?

Компания открыто говорит, что их цель — создание комплексной бытовой экосистемы, где техника не просто слушается команд, а анализирует, предугадывает и учится.

Несмотря на сильные позиции в среднем сегменте, Dreame уверенно расширяет свое присутствие и в премиум-категории. Компания делает ставку на минималистичный и стильный дизайн, интеллектуальные функции, адаптивную работу с разными покрытиями и минимальный уровень шума. Dreame стремится к тому, чтобы покупатель получал решение проблемы, а не просто еще один инновационный гаджет.