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В Китае разработали пылесос с рукой. Что еще мы увидели на производстве Dreame?
02.06.2025 18:13 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Китайский бренд Dreame стремительно превращается в глобального инноватора. Недавно наша редакция вернулась из Китая, где побывала в футуристической штаб-квартире Dreame Technology в Сучжоу. Именно здесь создаются устройства, которые не просто убирают: у них есть «руки», они реагируют на голос, получают обновления по воздуху и совсем скоро смогут бегать по лестницам. Почему китайский бренд делает ставку на премиум-сегмент и как в Dreame создаются пылесосы, которые, кажется, скоро станут умнее нас самих? Читайте в нашем репортаже.
На подходе к штаб-квартире Dreame Technology в Сучжоу кажется, что попадаешь в декорации научно-фантастического фильма. Вместо типичных заводских корпусов — архитектурный комплекс площадью 168 000 кв.м. Здесь под одной крышей разместились центр исследований и разработок, тестовая лаборатория, сборочные линии и полностью автоматизированный склад. Филиалы компании находятся в Пекине, Шанхае и Шэньчжэне, но именно здесь, в Сучжоу, тестируются, производятся и внедряются новые разработки.
На чем работает интеллект Dreame?
Главное, что отличает устройства Dreame, — это интеллект. Роботы-пылесосы не просто ездят по квартире, а обучаются на базе более 4 миллионов сценариев.
За это отвечают высокоскоростные цифровые процессоры и алгоритмы на базе машинного обучения. Навигацию обеспечивают SLAM-камеры, лазерные сенсоры LIDAR, датчики загрязнения и поверхности. А все ПО регулярно обновляется «по воздуху» как на смартфонах, получая новые функции с каждым апдейтом.
Также внутри компании разрабатываются микросхемы, которые обеспечивают технологическую независимость и гибкость, редкую даже для брендов мирового уровня.
Один из самых впечатляющих участков штаб-квартиры — испытательные лаборатории. Здесь роботы сутками преодолевают препятствия, учатся различать поверхности и всячески тестируются на износ и маневренность.
Компания открыто говорит, что их цель — создание комплексной бытовой экосистемы, где техника не просто слушается команд, а анализирует, предугадывает и учится.
Несмотря на сильные позиции в среднем сегменте, Dreame уверенно расширяет свое присутствие и в премиум-категории. Компания делает ставку на минималистичный и стильный дизайн, интеллектуальные функции, адаптивную работу с разными покрытиями и минимальный уровень шума. Dreame стремится к тому, чтобы покупатель получал решение проблемы, а не просто еще один инновационный гаджет.
Весьма амбициозный проект компании — робот-пылесос, способный подниматься по лестницам. Для этого у него есть «ноги», которые поднимают переднюю часть корпуса.
Еще один необычный экземпляр — робот-пылесос с роботизированной рукой. Она позволяет убирать или отодвигать в сторону с пути пылесоса мелкие предметы — например, носки или обувь.
Модели пока в стадии тестов, но на выставках компания уже демонстрирует прототипы.
Что будет с предыдущими моделями?
Новые модели выходят регулярно, но компания не забывает про старые. ПО обновляется даже у устройств, которым 2–3 года, а в сервисах можно найти аккумуляторы и запчасти для вертикальных моделей и не только.
По словам представителей Dreame, если у пользователя сломается, например, батарея у модели 3-летней давности, то сервисные центры все равно смогут предложить замену.
Кстати, наибольшим спросом пользуются пылесосы в белом корпусе, так как на черных пыль заметнее. Черные берут за эстетику и визуальный вау-эффект в интерьере. Такие вещи, как цвет корпуса, тоже анализируются через потребительское поведение.
На сегодня у Dreame — более 6300 патентных заявок, из них около 3000 уже зарегистрированы. Это один из лидеров в Китае по инновациям в сегменте бытовой техники. Патенты охватывают все: от цифровых моторов до систем навигации и гидродинамики.
На выходе из штаб-квартиры ловишь себя на мысли: «Так вот как выглядят фабрики, которые делают пылесосы будущего».
За всем этим hi-tech стоит фундаментальная идея Dreame: технологии должны быть не просто умными, а эстетичными и доступными. А еще здесь живет кот. С первого дня основания компании он просто поселился на фабрике, но в Dreame его называют неофициальным талисманом.
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Китайский бренд Dreame стремительно превращается в глобального инноватора. Недавно наша редакция вернулась из Китая, где побывала в футуристической штаб-квартире...
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