Это наша новая стабильность. Что происходит с продажей квартир в Минске и что нас ждет летом

Источник материала: realt.by

В мае в Минске купили примерно на 15% меньше квартир, чем в апреле или марте. С рынка ушли те покупатели, которые уже не могут потянуть ипотеку по нынешним ставкам. Но рынок все равно живой, ведь упасть ему не дает как минимум "доллар по три". Анализируем, что происходит с продажей квартир в Минске , и прогнозируем, чего ждать этим летом.

Ставки поднимали постепенно, и можно посмотреть, как «уходили» с рынка покупатели по мере удорожания кредитов. В прошлом «году доступного кредитования» мы видели рекорды по количеству сделок. Итого (с комнатами и долями – выходило по 1700-1900 сделок ежемесячно). «Чистыми» (только квартиры) – по 1400-1600 сделок.

Кто ушел? Те, кто мог бы быть покупателем, если бы не выросли ставки по кредитам. Напомню, ставки по самому популярному кредиту – «Ипотека Экспресс» в марте подняли до 18,18% – для всех, и до 16% – для нуждающихся в улучшении жилищных условий.

То есть последний месяц весны оказался менее «живым», чем февраль и март (тогда фиксировалось около 1300 сделок именно с квартирами). Падение за апрель-май – существенное, 15% покупателей ушли с рынка.

Делаем поправку на дозагрузку – получаем: за май в Минске было куплено около 1100 квартир.

Специалисты Realt «удалили» из общего списка доли, комнаты, и сделки по не рыночно низким ценам (такие случаются, например, когда квартиру продают родственнику).

В базе НКА загружено под 1400 сделок за май - с квартирами и долями. База будет еще догружаться, но уже можно видеть, как прошел месяц.

Кстати, дешевый доллар влиял и на общий оптимизм граждан. Зарплаты в Минске подрастают в рублях, но при курсе «по три» еще интереснее подрастают в долларах.

Еще один фактор, поддержавший покупателя – доллар «по три». Большинство граждан традиционно «копят» на квартиру в валюте. А докредитовываются в рублях. И если не хватало 30 тысяч долларов, при долларе «по три» нужно было одолжить у банка 90 тысяч рублей. При долларе по 3,5 это было бы уже 105 тысяч.

Пока еще существуют относительно недорогие кредиты для нуждающихся – и они не дают рынку скатиться до стандартных цифр сделок времен дорогого кредитования недвижимости (это 1100-1200 сделок в месяц в Минске итого, с комнатами и долями). Да и под 18,18% покупатели докредитовываться, если не хватает 10-30 тысяч долларов в эквиваленте, либо можно показать банку доходы выше средних по столице.

«Квартира на вторичном рынке как инвестиция» – с прошлого года не популярная тема у профессиональных инвесторов. Но недвижимость по-прежнему остается единственным понятным и доступным способом сбережения накоплений. При нынешнем уровне цены покупки квартиры доходность от сдачи будет не велика и, при потенциальной просадке цен, просто окупит эту просадку. Но - как механизм долгосрочного сбережения средств «к пенсии» имеет право на жизнь.

Сложно высчитать в общем объеме долю квартир, купленных на вторичном рынке с целью сдачи в аренду, но абсолютно точно такие сделки еще происходят.