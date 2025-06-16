Почти все квартиры тут уже разобрали. Посмотрели, как строится ЖК, который чуть не стал проблемным

На стройке работает около 100 человек

Мы поинтересовались у застройщика, какие работы сейчас ведутся, и сколько квартир еще есть в продаже. Вот что нам ответили:

– На объекте в данный момент работает 93 человека. Процент строительной готовности дома на сегодня составляет 65%. Сейчас идут работы по монолиту, кладке, штукатурке, стяжке, установке окон, и прокладке сетей электрики, отопления, воды и канализации.

Что касается жилья, то в продаже осталось всего 20 квартир. Поэтому сейчас упор делаем на коммерческий фонд ЖК. Встроенные коммерческие помещения многофункционального назначения находятся на первых трех этажах со стороны проспекта Жукова и со стороны двора жилого комплекса. Они подойдут под магазины, аптеки, офисы, различные объекты сервиса (косметология, медицина, кофейни, фитнес-центры). Также их можно приобрести в инвестиционных целях для дальнейшей сдачи в аренду.