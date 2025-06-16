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Почти все квартиры тут уже разобрали. Посмотрели, как строится ЖК, который чуть не стал проблемным
16.06.2025 17:39 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Этот жилой комплекс на пересечении проспектов Жукова и Дзержинского пару лет назад чуть не стал долгостроем и успел напугать дольщиков. К счастью, работы по возведению ЖК «Смарт» давно возобновились и сейчас идут полным ходом. Мы решили посмотреть, как в настоящий момент выглядит дом, а заодно узнать у застройщика, остались ли в комплексе свободные квартиры.
Свободные квартиры в комплексе еще есть, но стоит иметь в виду, что в начале июня недвижимость в ЖК подорожала. Сейчас в продаже остаются евродвушки, евротрешки и еврочетырешки. Квартиры площадью 57 квадратов предлагаются по цене 107 тысяч долларов (1890 долларов за метр); квартиры площадью 62 квадрата – по 116 тысяч долларов (1870 долларов за метр); квартиры площадью 74 квадрата – по 133 тысячи долларов (1800 долларов за метр); квартиры площадью 80 квадратов – по 143 тысячи долларов (1790 долларов за метр).
На стройке работает около 100 человек
Мы поинтересовались у застройщика, какие работы сейчас ведутся, и сколько квартир еще есть в продаже. Вот что нам ответили:
– На объекте в данный момент работает 93 человека. Процент строительной готовности дома на сегодня составляет 65%. Сейчас идут работы по монолиту, кладке, штукатурке, стяжке, установке окон, и прокладке сетей электрики, отопления, воды и канализации.
Что касается жилья, то в продаже осталось всего 20 квартир. Поэтому сейчас упор делаем на коммерческий фонд ЖК. Встроенные коммерческие помещения многофункционального назначения находятся на первых трех этажах со стороны проспекта Жукова и со стороны двора жилого комплекса. Они подойдут под магазины, аптеки, офисы, различные объекты сервиса (косметология, медицина, кофейни, фитнес-центры). Также их можно приобрести в инвестиционных целях для дальнейшей сдачи в аренду.
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Этот жилой комплекс на пересечении проспектов Жукова и Дзержинского пару лет назад чуть не стал долгостроем и успел напугать дольщиков. К счастью, работы...
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