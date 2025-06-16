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Почти все квартиры тут уже разобрали. Посмотрели, как строится ЖК, который чуть не стал проблемным

16.06.2025 17:39 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Этот жилой комплекс на пересечении проспектов Жукова и Дзержинского пару лет назад чуть не стал долгостроем и успел напугать дольщиков. К счастью, работы по возведению ЖК «Смарт» давно возобновились и сейчас идут полным ходом. Мы решили посмотреть, как в настоящий момент выглядит дом, а заодно узнать у застройщика, остались ли в комплексе свободные квартиры.


Напомним, что участок рядом с проспектом Дзержинского компания «Ника Проект» приобрела на аукционе в начале 2019 года. Застройщик произвел отселение и снос двух десятков частных построек, а затем приступил к строительству.

По первоначальному плану дом на 585 квартир должны были сдать еще в 2023 году. Однако по разным причинам (в том числе из-за конфликта с генподрядчиком) стройка дома затянулась.



Впрочем, с прошлого года работа на стройке вновь идет хорошими темпами. Третья очередь уже практически доросла до заявленных 13 этажей. Одновременно тут возводят сразу 5 подъездов – с третьего по седьмой.




Новый ЖК уже хорошо просматривается со всех сторон. В комплексе, который соседствует с частным сектором, помимо квартир, предусмотрен подземный паркинг и встроенные коммерческие помещения.




Сдать третью очередь строительства должны к концу ноября 2025 года.




Свободные квартиры в комплексе еще есть, но стоит иметь в виду, что в начале июня недвижимость в ЖК подорожала. Сейчас в продаже остаются евродвушки, евротрешки и еврочетырешки. Квартиры площадью 57 квадратов предлагаются по цене 107 тысяч долларов (1890 долларов за метр); квартиры площадью 62 квадрата – по 116 тысяч долларов (1870 долларов за метр); квартиры площадью 74 квадрата – по 133 тысячи долларов (1800 долларов за метр); квартиры площадью 80 квадратов – по 143 тысячи долларов (1790 долларов за метр).


На стройке работает около 100 человек

Мы поинтересовались у застройщика, какие работы сейчас ведутся, и сколько квартир еще есть в продаже. Вот что нам ответили:

– На объекте в данный момент работает 93 человека. Процент строительной готовности дома на сегодня составляет 65%. Сейчас идут работы по монолиту, кладке, штукатурке, стяжке, установке окон, и прокладке сетей электрики, отопления, воды и канализации.

Что касается жилья, то в продаже осталось всего 20 квартир. Поэтому сейчас упор делаем на коммерческий фонд ЖК.  Встроенные коммерческие помещения многофункционального назначения находятся на первых трех этажах со стороны проспекта Жукова и со стороны двора жилого комплекса. Они подойдут под магазины, аптеки, офисы, различные объекты сервиса (косметология, медицина, кофейни, фитнес-центры). Также их можно приобрести в инвестиционных целях для дальнейшей сдачи в аренду.


Найти недорогие квартиры в новых жилых комплексах поможет наш обзор по новостройкам Минска. Этот продукт подготовлен аналитиками Realt и точно пригодится тем, кто сейчас изучает рынок новостроек столицы.

 
Теги: Минск
 
 
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Этот жилой комплекс на пересечении проспектов Жукова и Дзержинского пару лет назад чуть не стал долгостроем и успел напугать дольщиков. К счастью, работы...
 
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