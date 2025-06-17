Недалеко от Дроздов и «Левады» началась стройка панельных коттеджей. Что известно?

Источник материала: realt.by

На бывших полях за жилым комплексом «Левада» началась новая стройка. Судя по всему, тут вырастет квартал панельных коттеджей. Рассказываем все подробности.



Находится новая стройка за жилым комплексом «Левада», ближе к Дроздам и Зацени. Раньше тут было просто поле.

На публичной кадастровой карте территория площадью 7 гектаров с номером 5000 0000 0007 0101 20 обозначена как земельный участок для строительства и обслуживания объекта «Инженерно-транспортная инфраструктура ул. Проектируемая №28 в Минске».

Скриншот из Публичной кадастровой карты map.nca.by/

Кстати, будущей улице коттеджей уже присвоено имя – еще в прошлом году Проектируемую №28 на территории Центрального района официально переименовали в Борковскую.

Из паспорта объекта можно узнать, что по заказу УКСа Центрального района МАПИД ведет здесь строительство инженерно-транспортной инфраструктуры. Рядом на плане обозначен бытовой городок и коттеджи.





Судя по всему, та самая инженерно-транспортная инфраструктура почти готова. Тут проложена подъездная дорога, оборудованы контейнерные площадки, сделаны подъезды к будущим домам, а также велодорожки и тротуары. Также можно заметить электрощитки, подведенные к каждому участку.



Что касается домов, то пока здесь возведена коробка только одного коттеджа. По внешнему виду он напоминает панельный проект «Веснянка-3» площадью 149 квадратных метров, который можно найти на сайте МАПИД.





Кстати, там же представлено еще два проекта индивидуальных домов с названиями «Веснянка-1» и «Веснянка-2».

На самом предприятии от комментариев по поводу новой стройки отказались. В отделе реализации отметили, что сейчас активно ведется застройка жилого квартала «Северный», где возводятся таунхаусы и коттеджи для очередников. О других площадках у специалистов информации пока нет. *Подготовлено на основании информации Публичной кадастровой карты map.nca.by/ .