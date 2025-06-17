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Недалеко от Дроздов и «Левады» началась стройка панельных коттеджей. Что известно?
17.06.2025 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
На бывших полях за жилым комплексом «Левада» началась новая стройка. Судя по всему, тут вырастет квартал панельных коттеджей. Рассказываем все подробности.
Кстати, будущей улице коттеджей уже присвоено имя – еще в прошлом году Проектируемую №28 на территории Центрального района официально переименовали в Борковскую.
Что касается домов, то пока здесь возведена коробка только одного коттеджа. По внешнему виду он напоминает панельный проект «Веснянка-3» площадью 149 квадратных метров, который можно
Кстати, там же представлено еще два проекта индивидуальных домов с названиями «Веснянка-1» и «Веснянка-2».
На самом предприятии от комментариев по поводу новой стройки отказались. В отделе реализации отметили, что сейчас активно ведется застройка жилого квартала «Северный», где возводятся таунхаусы и коттеджи для очередников. О других площадках у специалистов информации пока нет.
*Подготовлено на основании информации Публичной кадастровой карты
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На бывших полях за жилым комплексом «Левада» началась новая стройка. Судя по всему, тут вырастет квартал панельных коттеджей. Рассказываем все подробности.
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