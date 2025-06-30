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«Выходишь из подъезда, и все вокруг зелено». Как живется в советских панельках в Кунцевщине
30.06.2025 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Микрорайон Кунцевщина - спальник, который появился на карте Минска в 80-е годы XX века. Тогда эта местность активно застраивалась типовыми панельками. Realt побывал в них и узнал у местных, как они оценивают жизнь в этом микрорайоне.
Сегодня микрорайон объединяет дома по улицам Притыцкого, Кунцевщина, Матусевича и Лещинского. На этой территории в основном возводились панельные дома серии М-464. По сравнению с предыдущим массовым проектом 1-464А эти панельки уже начали строить не только девятиэтажными, но и в 16 этажей. В них появились лоджии в каждой квартире. Однако остались маленькие кухни и комнаты небольшой площади.
Из-за того, что микрорайон массово застраивался домами одной серии, каких-либо архитектурных изысков в нем нет. Но большим преимуществом можно считать отличное месторасположение - рядом находится станции метро "Каменная Горка" и "Кунцевщина". Кроме того, тут отличнейшая инфраструктура: на территории есть детские сады, школы, гимназия, поликлиника, большое количество продуктовых магазинов и близость огромного торгового центра - через дорогу расположен "Грин Сити".
“Те, кто плохо отзывается о Каменной Горке, никогда не жили в ней”
Диана родилась на улице Кунцевщина и росла здесь. В панельках рядом с метро "Каменная Горка" находится квартира ее родителей.
- Я на самом деле люблю это место за все, что здесь есть. У меня такое мнение, что люди, которые плохо отзываются о Каменной Горке, просто никогда не жили в ней. Как по мне, после появления "Грин Сити" вообще можно никуда не ездить, там есть все необходимые магазины. Причем не в торговом центре, а вообще, много круглосуточных. И большой плюс - аптеки, которые работают 24/7. В шаговой доступности - транспорт в любую точку города, метро. По крайней мере, от родительского дома дворами можно добраться за десять минут. Также рядом школы, детские сады, поликлиники, все, что необходимо для закрытия основных потребностей. Поэтому по местоположению и инфраструктуре - это десятка из десяти. К тому же, мне очень нравится большое количество деревьев во дворах. Вот ты выходишь из подъезда, и все вокруг зелено. Это здорово.
Как отмечает местная жительница, квартира ее родителей находится на последнем этаже. Из-за этого летом, когда на улице сильная жара, бывает дискомфортно.
- Крыша нагревается, плюс у нас еще квартира находится на солнечной стороне. Без кондиционера выжить в такую жару невозможно. Но в остальном - хорошая звукоизоляция, соседей в принципе не слышно, если не считать каких-то мега громких ситуаций. Но мне есть с чем сравнивать. Я жила какой-то период в пятиэтажках-хрущевках, других панельках. Так что здесь у нас по сравнению с теми вариантами отличная шумоизоляция.
В возрасте 23 лет девушка переехала из родительского дома, так как вышла замуж. Но все равно продолжает жить в районе Каменной Горки.
- Мы с мужем сейчас живем в арендной квартире, которая находится ближе к кольцевой дороге. Район считается более новым. Здесь даже деревья совсем молодые - еще не такие лиственные, и вот не так сильно ощущается, что много зелени. Выбрали мы эту местность, потому что меня она полностью устраивала всю жизнь. Плюс Каменная Горка развивается, появляются новые классные локации. Например, недавно облагородили парк Уго Чавеса, там теперь хорошая зеленая зона с разными развлечениями. Есть куда сходить и провести время.
“У подъезда всегда сидят бабушки - они как система безопасности дома”
С 2014-го года на Кунцевщине жил Дмитрий. На момент приобретения квартиры вариант с ремонтом недалеко от метро оказался одним из лучших предложений по стоимости. При этом молодой человек рассматривал разные предложения, но, как он сам говорит, получилось “совпадение понятного района у метро и бюджета”.
- Дом, в котором жил, малосемейного типа. В таком обычно квартиры чуть дешевле рынка, так как, исходя из названия, семей живет мало, а квартиры - в основном однушки. Понятно, что они дешевле двух- и трехкомнатных. По факту дом не отличается ничем от любой другой панельки, только в тамбуре больше квартир. Здесь, кстати, важно, чтобы повезло с соседями. У меня они все адекватные и приличные. Пьющих на лавочках никогда не было, зато бабушки у подъезда всегда сидят. Они как система безопасности дома, всех видят и знают. В новостройках такого нет, там - бездушные камеры.
Сам дом, где расположена квартира, был возведен в 1990-м году, поэтому постройка максимально простая, а тепло- и звукоизоляция посредственные.
- Но здесь уже возникает вопрос - а где в Минске она хорошая? У меня есть опыт жизни и в кирпичных домах, и в современных каркасниках - все примерно одинаковое, ведь требования к качеству стройки и комфорту жильцов минимальные. Чаще всего в новостройках ставка застройщика делается на внешний вид.
Когда Дмитрий заселялся на Кунцевщину, большая часть микрорайона была давно застроена, поэтому в готовом районе он избежал дальнейших сюрпризов по уплотнению.
- Наверное, точнее и правильнее всего назвать этот район спальником: в основном многоквартирная застройка, садики, школы, школьные стадионы и несколько супермаркетов. Можно прогуляться по скверу “Погулянка”, покормить уточек в местном пруду. Но довольно близко находится метро, поэтому при желании этот формат меняется на что-то другое.
Сейчас молодой человек живет рядом с Лошицким парком, где оказался неожиданно для себя самого. Причем за 18 лет жизни в Минске до этого он там ни разу не был.
- Я живу один, работаю удаленно и мало завишу от локации, поэтому районы рассматривал разные. Вообще, мне кажется, что жизнь в другом месте сама по себе привносит какую-то новизну. Не всегда понимаю людей, которые хвалят только свой район и обещают, что никогда не переедут оттуда только потому, что приросли к нему. Я, наоборот, считаю, что Минск большой, в нем много интересных мест и не стоит привязываться к одному. Поэтому уверен, что скоро окажусь в другом районе. А что касается Лошицы, то она разная. Мой дом расположен в том месте, где он только застраивается и растет. Дом современный, обслуживается товариществом, а не ЖЭС, поэтому разница большая, здесь даже излишни сравнения со старой малосемейкой.
“Тридцать квадратов вполне хватает для нормальной жизни”
В 2018 году одна из панелек недалеко от метро Каменная Горка стала домом для Вячеслава Геннадьевича. Раньше в ней жил его сын. После того, как у молодого человека появилась своя семья, они с отцом решили обменяться.
- Раньше я жил в двухкомнатной квартире на Пушкинской. Мне одному столько места не нужно было, поэтому приняли решение сделать такой обмен. В принципе, я им доволен. Тридцать квадратов вполне хватает для нормальной жизни. Да и дом здесь поновее, чище и приятнее, поэтому как будто я сам остался в плюсе, - с улыбкой рассказывает мужчина.
Он подчеркивает, что после того, как вышел на пенсию приоритеты поменялись. Раньше ему было важно, чтобы жилье располагалось в месте, из которого с легкостью и быстро можно добраться до работы. Теперь же важнее наличие зеленых зон и парков, где можно прогуляться и подышать свежим воздухом.
- Я люблю вечерами походить в окрестностях, хорошо, что здесь есть такая возможность. К парку рядом можно дойти пешком, он сейчас, конечно, сильно изменился, но в лучшую сторону. А если эта местность надоела, то можно пару остановок проехать на автобусе или троллейбусе и доехать до Медвежино, тоже мне те места очень нравятся.
Что касается квартиры, в которой он живет, то в ней его также все устраивает.
- Я сравниваю с той, что была на Пушкинской, так тут не так слышно соседей. Там же было ощущение, что люди обсуждают какие-то вопросы у меня в квартире, но находятся они за стенкой в этот момент. Кстати, разговаривал недавно о жилье с сыном, он сейчас думает также поменять квартиру и рассматривает варианты на Каменной Горке. И ему, и его жене нравится этот район, для детей тут также много возможностей. Так вот жду, когда станем соседями.
“Здесь отличная транспортная доступность - метро, много троллейбусов и автобусов”
В девятиэтажке по улице Притыцкого два года живет Анна, снимает однокомнатную квартиру.
- Для арендного жилья эта квартира очень хорошая. По планировке - в ней достаточно просторная кухня, коридор, сама комната и отдельный балкон. И самое главное, что, как по мне, в доме отличная звукоизоляция. Например, своих соседей я практически не слышу. Мне, считаю, в этом плане повезло, потому что дом в принципе оказался тихим. Квартира находится на третьем этаже, зимой и осенью в ней тепло. И вообще каких-то глобальных проблем за период проживания я не заметила. Большой плюс - то, что дом расположен рядом с разными магазинами, можно за минуту сходить и купить все необходимое. При этом до метро примерно пять минут, легко добираться до работы и в любую точку города. Кроме подземки, здесь вообще отличная транспортная доступность - много троллейбусов и автобусов. В этом плане просто супер. А еще слышала, что в подобных спальниках можно наблюдать большое количество пьяных, но у меня таких вопросов не возникло.
Анна отмечает, что ей в принципе нравится местность от Пушкинской и до Каменной Горки.
- Тот район, что находится ближе к МКАДу, за Green City, кажется мне каким-то густонаселенным. А здесь, по проспекту, расположены более старые дома, в которых я и хотела жить, рассматривала варианты именно тут. Их, кстати, предлагалось достаточно много, поэтому выбрать было из чего. Я же отдала предпочтение той квартире, которая наиболее устроила по наличию мебели и цене.
Что здесь продается?
В этом районе выставлено на продажу более двадцати вариантов квартир, причем цены варьируются от 59 900 до 128 тысяч долларов.
Самый дорогой из предложенных вариантов -
Наиболее дешевый вариант - это
Еще один неплохой вариант
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Микрорайон Кунцевщина - спальник, который появился на карте Минска в 80-е годы XX века. Тогда эта местность активно застраивалась типовыми панельками. Realt побывал в...
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