«Выходишь из подъезда, и все вокруг зелено». Как живется в советских панельках в Кунцевщине

“Те, кто плохо отзывается о Каменной Горке, никогда не жили в ней”

Диана родилась на улице Кунцевщина и росла здесь. В панельках рядом с метро "Каменная Горка" находится квартира ее родителей.

- Я на самом деле люблю это место за все, что здесь есть. У меня такое мнение, что люди, которые плохо отзываются о Каменной Горке, просто никогда не жили в ней. Как по мне, после появления "Грин Сити" вообще можно никуда не ездить, там есть все необходимые магазины. Причем не в торговом центре, а вообще, много круглосуточных. И большой плюс - аптеки, которые работают 24/7. В шаговой доступности - транспорт в любую точку города, метро. По крайней мере, от родительского дома дворами можно добраться за десять минут. Также рядом школы, детские сады, поликлиники, все, что необходимо для закрытия основных потребностей. Поэтому по местоположению и инфраструктуре - это десятка из десяти. К тому же, мне очень нравится большое количество деревьев во дворах. Вот ты выходишь из подъезда, и все вокруг зелено. Это здорово.