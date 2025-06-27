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Участок с недостроем под Минском продали за 64 тысячи долларов. Итоги аукциона
27.06.2025 14:47 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Сегодня состоялся аукцион по продаже не завершенных строительством незаконсервированных жилых домов в Минском, Березинском, Дзержинском, Несвижском, Слуцком, Смолевичском и Солигорском районах Минской области. Рассказываем об итогах торгов.
В Минском районе на аукцион было предложено 7 недостроев разной степени готовности. Торги прошли по 2 лотам. Две заявки подали на лот № 1. Участок расположен в д. Дегтяревка Ждановичского сельсовета. Готовность жилого дома составляет 10%. Железобетонный фундамент насчитывает 160 кв.м. Площадь земельного надела составляет 15 соток. Из коммуникаций имеются электричество и газ.
Лот был оценен в 158 238,92 руб., в том числе дом – в 8 238,92 руб. Его удалось продать за 190 000 руб., или 64 155 долл. по курсу Нацбанка на день проведения аукциона.
На участок в д. Новоселки Острошицко-Городокского сельсовета подали 3 заявки. Готовность жилого дома составляет 12 %. Общая площадь железобетонного фундамента насчитывает 170 кв.м. Коммуникации к дому не подведены. Площадь земельного надела составляет 16,33 сотки.
Лот был оценен в 76 646,51 руб., в том числе дом – в 31 522,81 руб. Недострой продали за 115 100 руб., или 38 864 долл.
Участок в аг. Атолино Сеницкого сельсовета пожелал купить один человек. Его продали единственному заявителю за 154 255 руб., или 52 085 долл.
В Березинском районе на аукцион повторно выставлялся один участок с не завершенным строительством домом в г. Березино на ул. Северной, 7. Заявок на лот не поступило и на этот раз.
В Дзержинском районе на аукцион был выставлен также один участок с не завершенным строительством домом. Он расположен в г. Джержинске на ул. Парковой, 51. Площадь участка насчитывает 12 соток. Готовность строения составляет всего 5%. Общая площадь железобетонного фундамента насчитывает 227 кв.м. Имеется возможность подвести к дому электричество, газ и водопровод.
Начальная цена на лот составила 40 544,42 руб., в том числе дома – 8 009,33 руб. При наличии 6 заявителей он продан за 127 246 руб., или 42 965 долл.
В Несвижском районе участникам аукциона повторно было предложено 2 участка с недостроями в г. Несвиже на улицах Васильковой и Радзивилловской. На этот раз на один из них на ул. Радзивилловской подали одну заявку.
Слуцкий район повторно выставлял на аукцион 6 лотов. Заявок не поступило ни на один из них.
Смолевичский район предлагал на аукцион 4 участка с недостроями. На 2 из них в аг. Будагово и д. Калюжки Жодинского сельсовета подали по 3 заявления. Однако один заявитель по участку в д. Калюжки не прошел регистрацию. На земельный надел с недостроем в Смолевичах на ул. Гоголя, 5, поступило 2 заявки. На недострой в д. Туры Курганского сельсовета зарегистрировали одну заявку.
В Солигорском районе на аукцион в аренду на 30 лет предлагались 7 участков с недостроенными строениями. На один в пос. Чижовка на ул. Луговой, 14, Чижевичского сельсовета подали 5 заявлений. Готовность жилого дома составляет 12 %. Железобетонный фундамент насчитывает 40 кв.м. Из коммуникаций имеются электричество и газ. Стартовая цена на лот составила 8 536,15 руб., в том числе дома - 7 646,45 руб. Лот удалось продать за 57 427 руб., или 19 391 долл.
Более подробную информацию о лотах и результатах торгов смотрите в таблице.
Организатором аукциона выступил Минский областной центр инвестиций и приватизации.
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Сегодня состоялся аукцион по продаже не завершенных строительством незаконсервированных жилых домов в Минском, Березинском, Дзержинском, Несвижском, Слуцком,...
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