Участок с недостроем под Минском продали за 64 тысячи долларов. Итоги аукциона

Источник материала: realt.by

Сегодня состоялся аукцион по продаже не завершенных строительством незаконсервированных жилых домов в Минском, Березинском, Дзержинском, Несвижском, Слуцком, Смолевичском и Солигорском районах Минской области. Рассказываем об итогах торгов.

В Минском районе на аукцион было предложено 7 недостроев разной степени готовности. Торги прошли по 2 лотам. Две заявки подали на лот № 1. Участок расположен в д. Дегтяревка Ждановичского сельсовета. Готовность жилого дома составляет 10%. Железобетонный фундамент насчитывает 160 кв.м. Площадь земельного надела составляет 15 соток. Из коммуникаций имеются электричество и газ.

На участок в д. Новоселки Острошицко-Городокского сельсовета подали 3 заявки. Готовность жилого дома составляет 12 %. Общая площадь железобетонного фундамента насчитывает 170 кв.м. Коммуникации к дому не подведены. Площадь земельного надела составляет 16,33 сотки.

Лот был оценен в 158 238,92 руб., в том числе дом – в 8 238,92 руб. Его удалось продать за 190 000 руб., или 64 155 долл . по курсу Нацбанка на день проведения аукциона.

Участок в аг. Атолино Сеницкого сельсовета пожелал купить один человек. Его продали единственному заявителю за 154 255 руб., или 52 085 долл .

Лот был оценен в 76 646,51 руб., в том числе дом – в 31 522,81 руб. Недострой продали за 115 100 руб., или 38 864 долл .

В Дзержинском районе на аукцион был выставлен также один участок с не завершенным строительством домом. Он расположен в г. Джержинске на ул. Парковой, 51. Площадь участка насчитывает 12 соток. Готовность строения составляет всего 5%. Общая площадь железобетонного фундамента насчитывает 227 кв.м. Имеется возможность подвести к дому электричество, газ и водопровод.

В Березинском районе на аукцион повторно выставлялся один участок с не завершенным строительством домом в г. Березино на ул. Северной, 7. Заявок на лот не поступило и на этот раз.

Начальная цена на лот составила 40 544,42 руб., в том числе дома – 8 009,33 руб. При наличии 6 заявителей он продан за 127 246 руб., или 42 965 долл.

В Несвижском районе участникам аукциона повторно было предложено 2 участка с недостроями в г. Несвиже на улицах Васильковой и Радзивилловской. На этот раз на один из них на ул. Радзивилловской подали одну заявку.

Слуцкий район повторно выставлял на аукцион 6 лотов. Заявок не поступило ни на один из них.