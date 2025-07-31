Стройки, коты и недешевые квартиры. Посмотрели, как живет ближайший спутник Минска

Источник материала: realt.by

В этом году тихий и уютный городок Заславль готовится сразу к двум важным событиям. Во-первых, ему исполняется 1040 лет, а во-вторых, именно тут пройдет областной фестиваль тружеников села «Дажынкі-2025». Сейчас населенный пункт очень активно благоустраивают, и кажется, без внимания тут не остался ни один уголок! Мы прошлись по улицам древнего (и современного) Заславля, а заодно узнали, сколько тут стоит жилье.



Заславль – один из ближайших спутников Минска. Он располагается всего в 15 километрах от столицы, сюда ходят автобусы, маршрутки и электрички. Мы въезжаем в город и сразу же оказываемся на большой стройплощадке. По левую руку от нас − старая Рыночная площадь и Костел Рождества Пресвятой Девы Марии, по правую – древнее замчище и Спасо-Преображенская церковь.

В этом уютном местечке, окруженном двухэтажками прошлого века, непривычно шумно. Здесь идут работы по благоустройству городского сквера. Можно заметить новые ступеньки, площадки для установки скамеек, провода для будущих парковых светильников. Тут же под открытым небом планируется открытие уникальной экспозиции, посвященной истории города.





Обращаем внимание на новые муралы – их воплотил в жизнь Константин Пахомчик. Знаковые для Заславля факты художник превратил в произведения искусства.



За преображением окружающего пространства внимательно следят все местные.





Ну почти все. Кто-то и филонит.



Решаем не мешать заславским котикам и отправляемся к валам разрушенного замка, который был одним из старейших бастионных замков Беларуси. Здесь нас ждет кое-что интересное – обнаруженный археологами подземный ход!



По предварительной информации длина этого тоннеля составляет около 80 метров. После того, как специалисты тщательно исследуют подземный ход, его могут открыть и для туристов.



Мы продвигаемся дальше и замечаем еще одну большую стройку. Тут на пустыре обустраивают молодежный парк. Обещают все, что любят дети и подростки – игровые комплексы, площадку для скейтбординга, прогулочную зону и фуд-корт. Новый объект разместится напротив существующего детского парка культуры и отдыха, что будет весьма удобно для родителей.





По дороге к железнодорожному переезду натыкаемся на свежие следы сноса. Оказывается, на улице Советской, наконец, избавились от старых бараков. Несмотря на то, что еще недавно в этом доме жили люди, такие постройки, конечно, устарели еще в прошлом веке.





Проезжаем вокзал. Он, кстати, называется не совсем обычно – «Беларусь». Это связано с бывшим пограничным статусом города – в период с 1921 по 1939 год остановка «Беларусь» была последней с советской стороны.



Интересно, что несмотря на близость к столице, удобную электричку и прочие плюсы, новых строек в Заславле немного. В последние годы тут возвели несколько пятиэтажек для нуждающихся, а также жилой комплекс «Новый Заславль». Жилье в ЖК продавалось всем желающим, поэтому его покупали как местные жители, так и минчане, решившиеся на переезд. Кстати, на старте стройки квадратный метр стоил тут 850−930 долларов.





Мы едем дальше по Заславлю и попадаем на городской рынок. Его также недавно апгрейдили. Вместо привычных торговых рядов появились крытые павильоны с более современной начинкой.





Напротив рынка расположились типичные заславские пятиэтажки. В настоящий момент их также активно ремонтируют и обновляют. Кстати, вы заметили как много в городке зелени?







Продолжаем колесить по городу и заглядываем в частный сектор. Здесь в отличие от центральных улиц, тихо и спокойно. Именно за такой атмосферой в пригород и переезжают минчане.







Кстати в Заславле работает несколько весьма любопытных музеев. Один из них – музей Маляванки. Здесь хранится самая большая коллекция расписных ковров, которую сотрудники музея по крупицам собирали с конца 1980-х годов. Среди экспонатов – маляваныя дываны Алены Киш, Язэпа Дроздовича и других художников. Искренне рекомендуем к посещению!



Также стоит заглянуть в этнографический комплекс «Млын» и «Кузня», что находится недалеко от железнодорожного вокзала. Этот небольшой скансен позволит узнать, как жили наши предки 100-150 лет назад.



Заканчиваем нашу экскурсию на площади возле Дома культуры (его фасад, кстати, тоже обновляют). Памятник в центре напоминает о непростых взаимоотношениях князя Владимира, его жены Рогнеды и их сына Изяслава, в честь которого и был назван город.





Сейчас атмосферный Заславль активно обновляется. Поэтому сюда точно стоит приехать еще раз, чтобы посмотреть удалось ли градостроителям воплотить в жизнь все свои планы.



Сколько тут стоят квартиры? Самая недорогая квартира в Заславле, которую нам удалось найти – это однушка в первом микрорайоне. Площадь квартиры на втором этаже пятиэтажного дома составляет 28 квадратных метров. Она находится в малосемейке 1974 года постройки. В жилье сделан стандартный ремонт: на полу – линолеум, на стенах – обои. Стоит квартира 39 тысяч долларов (1368 долларов – за метр).













Напротив «Гиппо» продается однокомнатная квартира площадью 45 квадратных метров. Она находится в панельной семиэтажке 2006 года постройки. В стоимость входит мебель и техника. Квартира состоит из прихожей, просторной комнаты, раздельного санузла и кухни с выходом на лоджию. В коридоре есть зона, в которой организовано рабочее место с возможностью переоборудования в просторную гардеробную. Цена однушки – 61,5 тысячи долларов (1340 долларов – за метр).

















В жилом комплексе «Новый Заславль» продается двухкомнатная квартира . Двушка на десятом этаже полностью готова к проживанию. Площадь квартиры составляет 62 квадратных метра. В объявлении упоминается развитая инфраструктура – сады, школы, магазины, остановка прямо под домом – маршрутка до центра Минска идет 35 минут. Электричка – в 10 минутах ходьбы. Стоимость – 83 тысячи долларов (1337 долларов – за метр).















Ну а самый дорогой вариант в этом минском пригороде – просторная квартира (евротрешка) в том же ЖК «Новый Заславль». Общая площадь жилья на девятом этаже составляет 65 квадратных метров. В квартире, состоящей из кухни-гостиной и двух жилых комнат, сделан современный стильный ремонт. Мебельные фасады на кухне выполнены из дорогостоящего материала и покрыты белой полуматовой эмалью. Изюминка пространства – окна в пол. Стоимость – 104,3 тысячи долларов (1592 доллара – за метр).

















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