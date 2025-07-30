Как там поживает ЖК с микроквартирами? Тут еще есть студии за 28 тысяч долларов

Приобрести жилье сейчас можно и у застройщика. В июне стартовали продажи четвертого строящегося дома. 19-метровые студии тут предлагаются по 4700 рублей за квадрат, 33-метровые однушки – по 4300 рублей за квадрат, 41-метровые однушки – по 4000 рублей за квадрат, 63-метровые двушки – по 3600 рублей за квадрат.

Выходит, что студия без отделки обойдется дольщику в 85 тысяч рублей (28 тысяч долларов), однушка – в 144-164 тысячи рублей (47-54 тысячи долларов), двушка – в 228 тысяч рублей (75 тысяч долларов).