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Как там поживает ЖК с микроквартирами? Тут еще есть студии за 28 тысяч долларов
30.07.2025 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В пригороде Минска (в агрогородке Фаниполь) в последние годы активно строится жилье для минчан. Один из комплексов, который находится на слуху, это – ЖК «Современный», состоящий из панельных десятиэтажных домов. Дело в том, что помимо стандартных однушек и двушек, в этом ЖК есть микроквартиры по 19 квадратов. Мы решили вспомнить про эти новостройки и посмотреть, сколько тут стоит жилье: на вторичке и у застройщика.
Все новостройки тут – одинаковые. Это десятиэтажные панельные дома с треугольными эркерами от Солигорского ДСК. Сами квартиры сдаются с черновой отделкой, цементно-песчаной стяжкой, входными металлическими дверями, стеклопакетами, унитазами, счетчиками на воду, электроразводкой с розетками и выключателями. Высота потолков в жилье – 2,6 метра.
В домах запроектированы студии, однушки и двушки. Самый интересный формат в ЖК – те самые микроквартиры площадью 19 квадратов. Такое жилье состоит из совмещенного санузла площадью 4 квадрата и комнаты-кухни площадью 16 квадратов. Планировку оживляет эркерный выступ. В 2021 году метр в самых компактных квартирах предлагался за 1136 долларов, а в двушках – за 768 долларов. Сейчас цены подросли (о них расскажем ниже).
Рядом с комплексом расположены супермаркеты, поликлиника, городской парк, кафе. Ближайшие зоны отдыха – Волковичское водохранилище с пляжем и «Центр экологического туризма» в Станьково. В самом Фаниполе есть детские сады, торговые центры, школа, гимназия, музыкальная школа и «Центр творчества». Два года назад в агрогородке заработал новый ФОК, а в сентябре тут должны открыть еще одну школу с бассейнами и тиром.
Что тут продается?
Сейчас в готовых домах ЖК продается 3 квартиры от собственников.
К примеру, в новостройке по улице Брестской, 3/Б предлагается как раз та самая компактная
Также в продаже имеется малогабаритная
Еще один вариант для покупки – чуть более вместительная
Приобрести жилье сейчас можно и у застройщика. В июне стартовали продажи четвертого строящегося дома. 19-метровые студии тут предлагаются по 4700 рублей за квадрат, 33-метровые однушки – по 4300 рублей за квадрат, 41-метровые однушки – по 4000 рублей за квадрат, 63-метровые двушки – по 3600 рублей за квадрат.
Выходит, что студия без отделки обойдется дольщику в 85 тысяч рублей (28 тысяч долларов), однушка – в 144-164 тысячи рублей (47-54 тысячи долларов), двушка – в 228 тысяч рублей (75 тысяч долларов).
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В пригороде Минска (в агрогородке Фаниполь) в последние годы активно строится жилье для минчан. Один из комплексов, который находится на слуху, это – ЖК...
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