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Как там поживает ЖК с микроквартирами? Тут еще есть студии за 28 тысяч долларов

30.07.2025 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В пригороде Минска (в агрогородке Фаниполь) в последние годы активно строится жилье для минчан. Один из комплексов, который находится на слуху, это – ЖК «Современный», состоящий из панельных десятиэтажных домов.  Дело в том, что помимо стандартных однушек и двушек, в этом ЖК есть микроквартиры по 19 квадратов. Мы решили вспомнить про эти новостройки и посмотреть, сколько тут стоит жилье: на вторичке и у застройщика.


ЖК «Современный» находится на улице Брестской, рядом с трассой Р1. До МКАД отсюда можно доехать на машине за 10 минут, рядом расположены остановки автобусов и маршруток, в 15 минутах ходьбы – железнодорожная станция.

Застройщиком комплекса выступает компания «ДГ-Центр». ЖК начали строить в 2021 году. В состав комплекса войдут 5 жилых десятиэтажных домов.


Все новостройки тут – одинаковые. Это десятиэтажные панельные дома с треугольными эркерами от Солигорского ДСК. Сами квартиры сдаются с черновой отделкой, цементно-песчаной стяжкой, входными металлическими дверями, стеклопакетами, унитазами, счетчиками на воду, электроразводкой с розетками и выключателями. Высота потолков в жилье – 2,6 метра.




В домах запроектированы студии, однушки и двушки. Самый интересный формат в ЖК – те самые микроквартиры площадью 19 квадратов. Такое жилье состоит из совмещенного санузла площадью 4 квадрата и комнаты-кухни площадью 16 квадратов. Планировку оживляет эркерный выступ. В 2021 году метр в самых компактных квартирах предлагался за 1136 долларов, а в двушках – за 768 долларов. Сейчас цены подросли (о них расскажем ниже).



В настоящий момент сданы три дома из пяти, к четвертой многоэтажке строители приступили совсем недавно.


Рядом с комплексом расположены супермаркеты, поликлиника, городской парк, кафе. Ближайшие зоны отдыха – Волковичское водохранилище с пляжем и «Центр экологического туризма» в Станьково. В самом Фаниполе есть детские сады, торговые центры, школа, гимназия, музыкальная школа и «Центр творчества». Два года назад в агрогородке заработал новый ФОК, а в сентябре тут должны открыть еще одну школу с  бассейнами и тиром.



Что тут продается?

Сейчас в готовых домах ЖК продается 3 квартиры от собственников.

К примеру, в новостройке по улице Брестской, 3/Б предлагается как раз та самая компактная студия. Квартира площадью 19,7 квадратного метра располагается на пятом этаже. Жилье предлагается без отделки. Отмечается, что дом находится поодаль от трассы, рядом есть большая парковка, две большие площадки для фитнеса, детская площадка, оборудованное место для хранения велосипедов и зарядная станция для «электричек». Стоит такое жилье 36 тысяч долларов (1827 долларов – за метр).







Также в продаже имеется малогабаритная студия с отделкой. Квартира площадью 19,8 квадрата находится на последнем (десятом) этаже дома по улице Брестской, 3/А. Внутри студии уже сделан евроремонт. Тут есть небольшая кухонная зона с плитой и духовкой, а также зона гостиной с телевизором, стенкой и спальным местом. Как отмечается в объявлении, квартира – «отличный вариант для пары». Правда, балкона в квартирах подобной планировки не предусмотрено. Стоимость – 50,7 тысячи долларов (2564 доллара – за метр).  







Еще один вариант для покупки – чуть более вместительная однушка площадью 25 квадратных метров. В этой студии на втором этаже дома по Брестской, 3/Б сделан стильный современный ремонт. Квартира полностью готова к переезду новых жильцов. Тут есть кухня, обеденная зона, двуспальная кровать и вместительный шкаф. Продают квартиру за 63,6 тысячи долларов (2524 доллара – за метр).  










Приобрести жилье сейчас можно и у застройщика. В июне стартовали продажи четвертого строящегося дома. 19-метровые студии тут предлагаются по 4700 рублей за квадрат, 33-метровые однушки – по 4300 рублей за квадрат, 41-метровые однушки – по 4000 рублей за квадрат, 63-метровые двушки – по 3600 рублей за квадрат.

Выходит, что студия без отделки обойдется дольщику в 85 тысяч рублей (28 тысяч долларов), однушка – в 144-164 тысячи рублей (47-54 тысячи долларов), двушка – в 228 тысяч рублей (75 тысяч долларов).


Найти недорогие квартиры в новых жилых комплексах поможет новый обзор новостроек Минска. Этот продукт подготовлен аналитиками Realt и точно пригодится тем, кто сейчас изучает рынок новостроек столицы.

 
Теги: Минск
 
 
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