Дом из керамики по цене газосиликата? Побывали на крутом белорусском производстве кирпичей

– Всё упирается в сырье, — объясняет Олег Мищенко. – Глина из нашего месторождения «Гайдуковка» не подходит для производства качественной керамической черепицы или лицевого клинкерного кирпича. У нее другой химический состав, пластичность, количество минералов. Доставлять же к нам подходящее сырье из других регионов нерентабельно.

Второй фактор — экономика. По словам директора, рынок керамической черепицы — это узкая люксовая ниша и в массовом индивидуальном домостроении не выдерживает конкуренции с более доступными по цене металлочерепицей и мягкой кровлей. То есть, нет даже спроса для массового производства. В Беларуси выпускалась бетонная черепица, но производство свернули как нерентабельное. С клинкером та же история. Для него нужны особые тугоплавкие глины и температура обжига не 980, а 1250 градусов. Это совершенно другая, гораздо более дорогая печь и другие технологии.