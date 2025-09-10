|
«Аренда обходится в 1800 евро без коммуналки». Гомельчанин — о переезде на Кипр и жизни на острове
10.09.2025 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Андрей с семьей живут в Лимассоле — втором по величине городе Кипра, расположенном на южном побережье острова. Интересно, что переезд сюда из белорусского Гомеля наш герой изначально не планировал. На предыдущей работе столкнулся с выгоранием, задумался о поиске новых вызовов. И тут всё совпало. Андрею написала HR-специалист другой компании, она предложила работу с релокацией на Кипр. Помощь в переезде прилагалась. Сначала Андрей отказался, потом вместе с женой взвесил все «за» и «против», подумал, что это шанс получить интересный опыт. Делимся историей Андрея. Партнер нашего материала:
«Это туристический город — и мы как будто находимся в вечном отпуске»
— Итак, я написал HR-специалисту повторно, прошел собеседование, получил оффер. На тот момент работодатель накопил достаточно много экспертизы по релокации, и в целом у меня был план с некоторыми отклонениями. Довольно сложно было собирать документы. Траты на них не очень порадовали — это оказалось достаточно значительной суммой. Еще, когда мы начали сам процесс, на Кипре выросли цены на аренду жилья. Помню, как еще находясь в Гомеле, я связывался с кипрскими риэлтерами. Мы начинали с одних цифр, а заканчивали совсем другими. «Ты же знаешь ситуацию, мой друг», — говорил мне риэлтер.
Андрей отмечает, что после переезда получил достаточно интересную смесь ощущений:
— Это туристический город, мы живем на первой береговой линии, и как будто находимся в вечном отпуске. Солнце каждый день, нет дождей. Наверное, первые несколько месяцев привыкаешь, что вот это и есть новая реальность. Интересно было наблюдать за туристами, которые уезжали из близлежащего отеля, а нам не нужно было никуда ехать. Еще одна индивидуальная вещь — это стиль жизни местных. «Сига-сига» — расслабься. Киприоты живут, позволяя себе не спешить. Мы столкнулись с тем, что в аптеке может быть обеденный перерыв 3 часа. В среду почти всё работает до трех, и на выходных шопинг возможен только в первую половину дня. Поначалу это раздражало, но потом понимаешь — а куда, собственно, торопиться? Для меня, достаточно тревожного человека, это оказалось неожиданно полезным опытом.
Времени на поиски первого жилья у пары особо не было, поэтому поначалу они арендовали студию.
— Наша бывшая коллега уезжала с острова и пересдала ее нам. Это достаточно распространенная практика, чтобы попытаться вернуть свой депозит. Люди часто пересдают квартиры, которые покидают до окончания контракта. Конечно, там были как плюсы, так и минусы. Нравилось, что можно было перейти дорогу и искупаться в море, но сырость зимой и мотоциклисты ночью не давали покоя. Было постоянное ощущение, что мы засиделись в квартире, которую сдают посуточно.
Вторую квартиру нашли рядом с офисом. Плата за аренду оказалась почти вдвое выше, но квартира была больше, и какое-то время релокантов это устраивало. Когда жена Андрея забеременела, будущие родители поняли, что ставить детские вещи им будет некуда. И снова занялись поисками.
— Аренда нынешней квартиры обходится нам в 1800 евро без коммунальных услуг. Электричество — это отдельная статья расходов. С замиранием сердца жду очередной счет — летом кондиционеры работают почти круглосуточно. Цены на квартиры очень разные. Можно найти что-то дешевле, есть много вариантов гораздо дороже. Я бы сказал так: под наши запросы диапазон цен варьируется примерно от 1600 до 2500 евро.
С покупкой жилья дела обстоят куда сложнее. Опять же, зависит от запросов. Стоимость квартир, которые нравятся семье Андрея, начинается примерно от 350 000 евро. На данный момент позволить себе жилье в Лимассоле они не могут.
«Кипр — это очень контрастное место»
Зимы на Кипре мягкие. Идут дожди, всё вокруг зеленеет. Летом всё, что может выгореть — выгорает. Андрей говорит, что июль и август переносятся очень тяжело:
— Температура под 40, ни одного облачка и очень высокая влажность. Возле моря даже тяжеловато дышать. Солнце тут агрессивное, с нашим типом кожи можно сгореть минут за 15. Так, кстати, очень легко отличить туристов.
До появления ребенка Андрей с супругой свободно летали в страны, где не нужны были визы, посетили несколько государств, для въезда в которые было достаточно рабочей визы. Иногда отправлялись в небольшие пешие походы в горах, ездили на дикие пляжи. Купили себе лонгборды и катались по набережной. Так как Андрей любит бег, ездили в разные города Кипра на локальные забеги, останавливались там на пару дней. А еще просто много гуляли.
Герой отмечает, что на Кипре очень чистая морская вода. Если отъехать чуть дальше за город, вполне можно поплавать с черепахами, полюбоваться этими грациозными существами и увидеть, где они откладывают яйца. Обычно такие пляжи находятся под охраной государства.
— Тут рано темнеет и ночь наступает будто одномоментно. Закаты особенно красивые в Пафосе — в городе на юго-западном побережье, входящим в список ЮНЕСКО. А вообще я стараюсь не сравнивать природу в Беларуси и тут. Местные виды сильно отличаются от того, к чему мы привыкли. Просто в какой-то момент говоришь себе: «тут вот так». Основная зелень находится в горах. Там в целом попрохладнее. Вообще Кипр — это очень контрастное место. Например, зимой вы еще можете купаться, потом подняться в горы — и там будет снег.
Всё немного осложнялось тем, что у Андрея и его жены нет водительских прав.
— До появления ребенка выручали автобусы (билеты на междугородние стоят порядка 5 евро, поездки на городских обходятся дешевле), иногда друзья и коллеги на машинах, в некоторых случаях — такси. Но с малышом точно будет комфортнее на собственном авто. Поэтому сейчас я учусь на права, думаю, что это изменит ситуацию. Кстати, система самого обучения на Кипре достаточно интересная. Вначале я получал ученические права. Для этого нужно было от полугода находиться на острове, платить налоги, потом подтвердить всё это документами. Самостоятельно изучить правила, записаться в транспортную инспекцию. На экзамене — ответить на примерно десять вопросов о знаках дорожного движения (всё общение по-английски). Оплатить взнос в размере порядка 30 евро, затем начать уроки с инструктором, причем найти специалиста с лицензией я тоже должен был самостоятельно. Сейчас мы ездим, я обучаюсь. За каждый час занятия плачу по 30 евро. И жду возможности записаться на экзамен, попасть туда непросто, очереди растягиваются до полугода. Кстати, трафик и манеры вождения тут спокойные, что радует.
«Клубника тут растет зимой, потому что летом слишком жарко»
В своей квартире в Лимассоле семье нравятся вид на горы, огромный балкон, где планируют наливать небольшой надувной бассейн для ребенка.
— И отдельная тема — это свой собственный выход на крышу, где можно делать барбекю. Наверное, единственное, что нам не нравится, это сам факт, что квартира съемная.
По наблюдениям и подсчетам Андрея, на семью нужно не меньше 3000 евро в месяц (без учета аренды). Когда-то больше, когда-то меньше. Зависит от того, готовят люди сами или заказывают еду, в некоторые месяцы появляются дополнительные расходы.
— По приезду мы заметили интересную закономерность: цены тут как в белорусских рублях, только в евро. Если, к примеру, стрижка стоит 30 рублей, то тут это будет 30 евро. В какой-то момент мы конвертировали суммы, но потом перестали, так как смысла в этом нет.
Андрей признается, что питание на острове оказалось для него настоящим вызовом.
— Мой работодатель предоставляет завтраки и обеды в офисе, что сыграло со мной злую шутку. Ограничений в размере порций нет, из-за жары я стал двигаться сильно меньше, из-за чего набрал почти 20 кг. Пришлось в итоге брать себя в руки. Но тут я определенно стал есть больше фруктов. Помню, первое время мы ставили себе цель постоянно пробовать что-то новое. Что-то привозное, а что-то растет на острове. Мы отдаем предпочтение местным фруктам, есть привязка к сезонности. Например, клубника тут растет зимой, потому что летом слишком жарко.
Если говорить про разнообразие продуктов, то тут, конечно, очень много всего. Кипр входит в Европейский союз, и естественно, тут доступны продукты со всей Европы. Поначалу теряешься от выбора, всё новое, но потом привыкаешь, выбираешь парочку любимых магазинов и заказываешь оттуда. Да, интересная особенность: магазины могут иметь свои уникальные товары. Какой-то продукт можно купить только в одном месте.
Педиатра родители могут выбрать сами
Так получилось, что Андрей и его жена благодаря работе нашли друзей. Ощущения социальной изоляции у пары не было — они сами открыты к общению и на Кипре встретили таких же людей. Герои отмечают, что местные, видя их с ребенком, например, в магазине, могут подойти и поздороваться.
— Когда после рождения малыша пришло время выбирать педиатра, нас удивил сам процесс. В Беларуси принято распределять детей по району, а тут вы можете поездить к разным врачам, познакомиться с ними и выбрать того, который вам понравится. При желании можно даже найти русскоговорящего специалиста. Мне нравится система здравоохранения, я бы ничего в ней не менял.
В вопрос с детским садиком для малыша я пока не углублялся. Мне кажется, что еще слишком рано, а насчет школ многое рассказывали коллеги, объясняли, что детям предоставляют право обучаться в местных учреждениях бесплатно. Основные языки — греческий и английский. Также есть платные школы, и среди них можно найти те, где обучение будет на русском.
Здесь есть государственная программа страхования GESY, она покрывает почти все расходы. Также как бенефит работодатель предоставляет частную страховку, что позволяет покрывать остальные случаи. После рождения ребенка он автоматически присоединился к государственной программе здравоохранения, так как семья Андрея являемся налоговым резидентом Кипра.
Везде ответят на «Hello» и «OK», а многие смогут поговорить и по-русски
Кстати, говоря об адаптации и интеграции в местное сообщество, Андрей отмечает одно преимущество и в то же время недостаток на будущее. Дело в том, что на Кипре практически все говорят по-английски, причем на достаточно простом варианте языка. Для получения гражданства нужно учить греческий. Получается, что особой мотивации делать это просто нет, везде ответят на «Hello» и «OK», а многие смогут поговорить и по-русски.
— Я учу греческий с репетитором, постепенно продвигаюсь, но действительно полностью обхожусь английским и русским. На Кипре нам с семьей комфортно. Тут есть работа, офис, сообщество, это дает какое-то ощущение стабильности. Конечно, разные мысли посещают, но пока что это место кажется оптимальным.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Андрей с семьей живут в Лимассоле — втором по величине городе Кипра, расположенном на южном побережье острова. Интересно, что переезд сюда из белорусского Гомеля...
|
Архив (Новости Экономики)