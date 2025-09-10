«Аренда обходится в 1800 евро без коммуналки». Гомельчанин — о переезде на Кипр и жизни на острове

Времени на поиски первого жилья у пары особо не было, поэтому поначалу они арендовали студию.

— Наша бывшая коллега уезжала с острова и пересдала ее нам. Это достаточно распространенная практика, чтобы попытаться вернуть свой депозит. Люди часто пересдают квартиры, которые покидают до окончания контракта. Конечно, там были как плюсы, так и минусы. Нравилось, что можно было перейти дорогу и искупаться в море, но сырость зимой и мотоциклисты ночью не давали покоя. Было постоянное ощущение, что мы засиделись в квартире, которую сдают посуточно.

Вторую квартиру нашли рядом с офисом. Плата за аренду оказалась почти вдвое выше, но квартира была больше, и какое-то время релокантов это устраивало. Когда жена Андрея забеременела, будущие родители поняли, что ставить детские вещи им будет некуда. И снова занялись поисками.

— Аренда нынешней квартиры обходится нам в 1800 евро без коммунальных услуг. Электричество — это отдельная статья расходов. С замиранием сердца жду очередной счет — летом кондиционеры работают почти круглосуточно. Цены на квартиры очень разные. Можно найти что-то дешевле, есть много вариантов гораздо дороже. Я бы сказал так: под наши запросы диапазон цен варьируется примерно от 1600 до 2500 евро.

С покупкой жилья дела обстоят куда сложнее. Опять же, зависит от запросов. Стоимость квартир, которые нравятся семье Андрея, начинается примерно от 350 000 евро. На данный момент позволить себе жилье в Лимассоле они не могут.