Как подключать сторонних подрядчиков и не нарушать закон
Каждый предприниматель заинтересован в сокращении расходов, что является логичным и обоснованным решением особенно в кризисные периоды. В связи с этим многие задумываются о возможных вариантах оптимизации кадровой структуры, поиске новых поставщиков с более привлекательными ценами закупки, об автоматизации процессов, применении льготных режимов налогообложения. Часто предприниматели идут по пути упрощения работы, следствием чего является отказ от «раздутия» штата и поиск сторонних подрядчиков на разовые или систематические работы (услуги): индивидуальных предпринимателей, самозанятых (плательщиков НПД) и физических лиц, работающих по гражданско-правовым договорам. Однако на самом ли деле эти лица являются независимыми подрядчиками или их привлечение обусловлено лишь сокращением налоговой нагрузки? Какие нюансы стоит учитывать и какие риски могут ожидать компанию-заказчика — об этом рассказала «Про бизнес» Ольга Ленкевич, старший юрист ООО «Степановский, Папакуль и партнёры. Юридические услуги».
По каким критериям контролирующие органы оценивают наличие нарушений в части «подмены трудовых отношений» (применимы как к ИП, так и к самозанятым-плательщикам НПД)
— Кажется, уже каждый бизнесмен слышал о недопустимости подмены трудовых отношений гражданско-правовыми и возможных последствиях, наступающих при выявлении таких нарушений. Но значит ли это, что в текущих реалиях любая работа с независимыми подрядчиками, будь то ИП или самозанятый, запрещена? Конечно, нет. Но каждое такое сотрудничество должно быть реальным, обоснованным и в конце концов добросовестным. Каждый должен себе честно ответить, для какой цели это делается и есть ли в таких хозяйственных операциях экономический смысл.
Для юридического лица как заказчика наиболее выгодным с точки зрения налоговой нагрузки вариантом сотрудничества является заключение договора с самозанятым-плательщиком НПД или с индивидуальным предпринимателем, так как в таком случае вся налоговая нагрузка ложится на них как на подрядчиков. При этом законодательство также позволяет привлекать по гражданско-правовым договорам физических лиц для выполнения работ, оказания услуг и создания объектов интеллектуальной собственности. Однако эта опция является наименее выгодной для юридического лица-заказчика с точки зрения налоговой нагрузки, так как он выступает налоговым агентом и уплачивает подоходный налог и взносы в том же объеме, что и в отношении работников, работающих по трудовым договорам. При этом риски переквалификации гражданско-правовых отношений в трудовые во всех перечисленных опциях характеризуются разной степенью вероятности: в отношении физических лиц, работающих по гражданско-правовому договору, относительно всех вариантов сотрудничества риски самые низкие, так как налоговая нагрузка для организации-заказчика остается аналогичной трудовым отношениям. Важно учитывать при этом, что в такой ситуации подмена трудовых отношений гражданско-правовыми, кроме разницы налоговой нагрузки, лишает физическое лицо всех социальных гарантий, предусмотренных трудовым законодательством, например, связанных с оплатой больничного листа, предоставлением трудовых и социальных отпусков, различных видов доплат, материальной помощи, которые не предусмотрены при заключении договора подряда.
Контролирующие органы уже имеют обширную практику проверки нарушений в части подмены трудовых отношений гражданско-правовыми. Еще в 2023 г. МНС опубликовало
В отношении работы с самозанятыми-плательщиками НПД в Беларуси практики налоговых проверок на предмет подмены трудовых отношений еще не так много, однако для анализа нарушений в части «подмены» будут использоваться те же критерии, что и в отношении ИП.
ИП и самозанятые — триггеры для проверяющих, поэтому сделки с ними всегда будут подлежать контролю, в том числе на предмет размера выплачиваемого вознаграждения
Если вы работаете с ИП или самозанятыми, проверьте, какие критерии в вашем сотрудничестве могут совпадать. Как показывает практика, наличие хотя бы 1\3 от указанных критериев уже говорит о возможном внимании контролирующих органов. Стоит отчетливо понимать, что проверка на предмет подмены трудовых отношений, даже если по ее результатам плательщиком будет доказано отсутствие такой подмены, влечет, как правило, проверку деятельности компании и по другим направлениям («дробление бизнеса», продажа основных средств по ценам ниже рыночных, работа с взаимозависимыми лицами, правомерность применения льгот (резиденты ПВТ, льготы в сельской местности, льготы резидентов технопарков и т.д.).
Подмена трудовых отношений гражданско-правовыми — это искусственно созданные ситуации, где в целях ухода от подоходного налога и взносов в ФСЗН работники организации регистрируются в качестве ИП\самозанятых либо организация целенаправленно привлекает лиц, обязательным условием сотрудничества с которыми является их регистрация в качестве ИП или самозанятых, несмотря на то, что они выполняют фактически трудовые функции.
Важно понимать, что ИП и самозанятые — триггеры для проверяющих, поэтому сделки с ними всегда будут подлежать контролю, в том числе на предмет размера выплачиваемого вознаграждения.
Перед тем, как начать сотрудничество, учитывайте:
Бизнесу может казаться, что подмена трудовых отношений гражданско-правовыми — это что-то из ряда вон выходящее. Представляется ситуация, где в штате компании оформлено 5 человек, а привлеченных индивидуальных предпринимателей или самозанятых — в 5, а то и в 10 раз больше, чем штатных сотрудников. Но не стоит себя обнадеживать, проверить могут даже работу с 1 или 2 предпринимателями. Посмотрите на ваши взаимоотношения со стороны и оцените возможные последствия некорректного их оформления.
