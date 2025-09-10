Как подключать сторонних подрядчиков и не нарушать закон

Источник материала: ProBusiness





Каждый предприниматель заинтересован в сокращении расходов, что является логичным и обоснованным решением особенно в кризисные периоды. В связи с этим многие задумываются о возможных вариантах оптимизации кадровой структуры, поиске новых поставщиков с более привлекательными ценами закупки, об автоматизации процессов, применении льготных режимов налогообложения. Часто предприниматели идут по пути упрощения работы, следствием чего является отказ от «раздутия» штата и поиск сторонних подрядчиков на разовые или систематические работы (услуги): индивидуальных предпринимателей, самозанятых (плательщиков НПД) и физических лиц, работающих по гражданско-правовым договорам. Однако на самом ли деле эти лица являются независимыми подрядчиками или их привлечение обусловлено лишь сокращением налоговой нагрузки? Какие нюансы стоит учитывать и какие риски могут ожидать компанию-заказчика — об этом рассказала «Про бизнес» Ольга Ленкевич, старший юрист ООО «Степановский, Папакуль и партнёры. Юридические услуги».



Ольга Ленкевич

Старший юрист ООО «Степановский, Папакуль и партнёры. Юридические услуги»

По каким критериям контролирующие органы оценивают наличие нарушений в части «подмены трудовых отношений» (применимы как к ИП, так и к самозанятым-плательщикам НПД)

— Кажется, уже каждый бизнесмен слышал о недопустимости подмены трудовых отношений гражданско-правовыми и возможных последствиях, наступающих при выявлении таких нарушений. Но значит ли это, что в текущих реалиях любая работа с независимыми подрядчиками, будь то ИП или самозанятый, запрещена? Конечно, нет. Но каждое такое сотрудничество должно быть реальным, обоснованным и в конце концов добросовестным. Каждый должен себе честно ответить, для какой цели это делается и есть ли в таких хозяйственных операциях экономический смысл.

Для юридического лица как заказчика наиболее выгодным с точки зрения налоговой нагрузки вариантом сотрудничества является заключение договора с самозанятым-плательщиком НПД или с индивидуальным предпринимателем, так как в таком случае вся налоговая нагрузка ложится на них как на подрядчиков. При этом законодательство также позволяет привлекать по гражданско-правовым договорам физических лиц для выполнения работ, оказания услуг и создания объектов интеллектуальной собственности. Однако эта опция является наименее выгодной для юридического лица-заказчика с точки зрения налоговой нагрузки, так как он выступает налоговым агентом и уплачивает подоходный налог и взносы в том же объеме, что и в отношении работников, работающих по трудовым договорам. При этом риски переквалификации гражданско-правовых отношений в трудовые во всех перечисленных опциях характеризуются разной степенью вероятности: в отношении физических лиц, работающих по гражданско-правовому договору, относительно всех вариантов сотрудничества риски самые низкие, так как налоговая нагрузка для организации-заказчика остается аналогичной трудовым отношениям. Важно учитывать при этом, что в такой ситуации подмена трудовых отношений гражданско-правовыми, кроме разницы налоговой нагрузки, лишает физическое лицо всех социальных гарантий, предусмотренных трудовым законодательством, например, связанных с оплатой больничного листа, предоставлением трудовых и социальных отпусков, различных видов доплат, материальной помощи, которые не предусмотрены при заключении договора подряда.





Контролирующие органы уже имеют обширную практику проверки нарушений в части подмены трудовых отношений гражданско-правовыми. Еще в 2023 г. МНС опубликовало материал «О мониторинге правоприменительной практики налоговых органов положений пункта 4 статьи 33 Налогового кодекса Республики Беларусь», где были описаны критерии, по которым такие отношения подлежат оценке при проведении налогового контроля.





В отношении работы с самозанятыми-плательщиками НПД в Беларуси практики налоговых проверок на предмет подмены трудовых отношений еще не так много, однако для анализа нарушений в части «подмены» будут использоваться те же критерии, что и в отношении ИП.

Критерии, по которым контролирующие органы оценивают наличие нарушений в части «подмены трудовых отношений» (применимы как к ИП, так и к самозанятым-плательщикам НПД). *Критерии взяты из открытых публикаций налоговых органов, а также по материалам реальных кейсов из практики: Приобретение услуг осуществляется у ИП, которые являются аффилированными и взаимозависимыми с компанией. Одни и те же ИП оказывают услуги одной компании, а в другой компании, входящей в группу, эти лица оформлены в штат. ИП изначально был оформлен в штат организации, но спустя короткий промежуток времени с ним как с ИП заключили гражданско-правовой договор. Высокое соотношение гражданско-правовых отношений с физическими лицами, зарегистрированными в качестве ИП, по сравнению с трудовыми. Определение в договоре трудовой функции (отсутствие согласованных заданий). Контроль за деятельностью ИП лежит на заказчике в том числе путем обеспечения их организационного единства, наделения и перераспределения функций с целью организации хозяйственной деятельности самого заказчика. Деятельность ИП фактически самостоятельно не осуществляется. Размер вознаграждения ИП не является рыночным. Вознаграждение ИП не меняется, из месяца в месяц выплачивается фиксированная сумма. В актах сдачи-приемки оказанных услуг в качестве перечня оказанных услуг нет подробного описания всех оказанных услуг за отчетный период. Использование ИП оборудования и имущества заказчика (помещение, компьютеры, ноутбуки, автомобили и т.д.). Отсутствие у ИП необходимого оборудования, квалификации и\или наемных работников, необходимых для выполнения работ. Счета всех ИП открыты в одном и том же банке с заказчиком. Совершение операций ИП с IP-адреса устройства заказчика или штатных работников заказчика. оказание услуг непосредственно в офисе организации с соблюдением правил ее внутреннего трудового распорядка (рабочим временем и т.д.). У ИП нет иных заказчиков, чем конкретная организация. Регистрация ИП происходила не по желанию ИП, а по просьбе нанимателя или в качестве условия заключения гражданско-правовых отношений. ИП не осуществляет самостоятельно расчет и уплату налогов и взносов в ФСЗН, за него это делает бухгалтерская служба организации. Отсутствие у ИП хотя бы минимальных расходов, связанных с оказанием услуг (затраты на приобретение или аренду помещения и оборудования). Перечисление вознаграждения ИП происходит совместно с перечислением заработной платы работникам (платежное поручение и приложенный к нему список содержат одновременно работников и ИП). Сотрудники организации не знают о том, что им оказываются услуги ИП и о выполняемых им функциях. Полагают, что он является трудоустроеным в штат организации. Наличие актов выполненных работ, не содержащих расшифровки сути этих работ. Отсутствие претензий к качеству выполняемых работ (услуг). Отсутствие экономического смысла совершения хозяйственных операций между субъектом хозяйствования и ИП. Обналичивание ИП денежных средств, полученных от субъекта хозяйствования.

ИП и самозанятые — триггеры для проверяющих, поэтому сделки с ними всегда будут подлежать контролю, в том числе на предмет размера выплачиваемого вознаграждения

Если вы работаете с ИП или самозанятыми, проверьте, какие критерии в вашем сотрудничестве могут совпадать. Как показывает практика, наличие хотя бы 1\3 от указанных критериев уже говорит о возможном внимании контролирующих органов. Стоит отчетливо понимать, что проверка на предмет подмены трудовых отношений, даже если по ее результатам плательщиком будет доказано отсутствие такой подмены, влечет, как правило, проверку деятельности компании и по другим направлениям («дробление бизнеса», продажа основных средств по ценам ниже рыночных, работа с взаимозависимыми лицами, правомерность применения льгот (резиденты ПВТ, льготы в сельской местности, льготы резидентов технопарков и т.д.).





Подмена трудовых отношений гражданско-правовыми — это искусственно созданные ситуации, где в целях ухода от подоходного налога и взносов в ФСЗН работники организации регистрируются в качестве ИП\самозанятых либо организация целенаправленно привлекает лиц, обязательным условием сотрудничества с которыми является их регистрация в качестве ИП или самозанятых, несмотря на то, что они выполняют фактически трудовые функции.

Важно понимать, что ИП и самозанятые — триггеры для проверяющих, поэтому сделки с ними всегда будут подлежать контролю, в том числе на предмет размера выплачиваемого вознаграждения.

Перед тем, как начать сотрудничество, учитывайте:

Виды деятельности. Ответственность за выбранный вид деятельности лежит на подрядчике. Однако если вид деятельности был выбран им некорректно, значит, деятельность является неправомерной, а для заказчика возможные последствия — снятие с затрат, учитываемых при налогообложении прибыль, сумм выплаченного вознаграждения. Перечень допустимых видов деятельности установлен ПСМ № 457 + Указ № 314 . Налоговая нагрузка. Налоговая нагрузка во всех описанных выше опциях для организации-заказчика разная, где-то более привлекательная (ИП, самозанятые), где-то менее (физические лица, работающие по гражданско-правовому договору). Но и риски переквалификации отношений в трудовые во всех указанных опциях разной степени вероятности. При выборе формата взаимодействия организации не стоит руководствоваться лишь привлекательностью налоговой нагрузки. В первую очередь, стоит оценить, насколько эти отношения будут соответствовать действительности. Подтверждающие документы. Озаботьтесь тем, чтобы при любом из выбранных вариантов документы, подтверждающие выполнение работ, оказание услуг оформлялись надлежащим образом и как можно подробнее. Более того, несмотря на то, что законодательство позволяет не заключать договор с самозанятыми-плательщиками НПД, рекомендуется оформлять такой договор, а также оформлять акт сдачи-приемки оказанных услуг в двустороннем порядке либо оговорить возможность оформления заказчиком его в одностороннем порядке. Кроме того, обязательно просите чек из мобильного приложения «Налог на профессиональный доход».





Бизнесу может казаться, что подмена трудовых отношений гражданско-правовыми — это что-то из ряда вон выходящее. Представляется ситуация, где в штате компании оформлено 5 человек, а привлеченных индивидуальных предпринимателей или самозанятых — в 5, а то и в 10 раз больше, чем штатных сотрудников. Но не стоит себя обнадеживать, проверить могут даже работу с 1 или 2 предпринимателями. Посмотрите на ваши взаимоотношения со стороны и оцените возможные последствия некорректного их оформления.