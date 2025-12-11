Есть новые магазины. Посмотрели, как выглядит ТРЦ «Червенский» через полтора года после открытия

А что появилось в ТРЦ через полтора года?

Прямо у центрального входа на первом этаже работает кафе «Булочки», где можно выпить кофе, перекусить или купить с собой свежую выпечку. На том же уровне скоро должно открыться еще одно место общепита — узбекское сетевое кафе Kinza.

Магазины здесь, в основном, те же, что можно встретить и в других торговых центрах. Одежда и белье от Mark Formelle и Milavitsa, белорусские сумки LESS, косметика в магазинах «Мила» и «Подружка», есть отдельная точка с польской косметикой Ziaja, украшения можно купить в Ziko, «7 карат» и «Белювелирторг».