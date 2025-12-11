|
Есть новые магазины. Посмотрели, как выглядит ТРЦ «Червенский» через полтора года после открытия
Торгово-развлекательный центр «Червенский» открылся в мае 2024 года — первым на нижнем уровне
А что появилось в ТРЦ через полтора года?
Прямо у центрального входа на первом этаже работает кафе «Булочки», где можно выпить кофе, перекусить или купить с собой свежую выпечку. На том же уровне скоро должно открыться еще одно место общепита — узбекское сетевое кафе Kinza.
Магазины здесь, в основном, те же, что можно встретить и в других торговых центрах. Одежда и белье от Mark Formelle и Milavitsa, белорусские сумки LESS, косметика в магазинах «Мила» и «Подружка», есть отдельная точка с польской косметикой Ziaja, украшения можно купить в Ziko, «7 карат» и «Белювелирторг».
На втором этаже работает большой магазин «Электросила» и «Детмир». Товары для дома можно купить в 21vekДОМ и в магазине «ДомДом Эконом». Еще есть несколько магазинов, где продается одежда. Как и во многих других торговых центрах, представлена Galanteya. Работает магазин книг и канцелярских товаров «Букваешка». Из необычного есть музей точных наук «Экспириментус» и центр океанографии.
Обещают, что скоро откроется «Пицца Темпо» и «Васількі».
ТРЦ «Червенский» работает ежедневно с 10.00 до 22.00. А гипермаркет Green — c 8.00 до 23.00.
