Есть новые магазины. Посмотрели, как выглядит ТРЦ «Червенский» через полтора года после открытия

11.12.2025 08:02 — Новости Экономики | realt.by  
Источник материала: realt.by

Несколько дней назад в ТЦ «Червенский» на Маяковского появился новый магазин 21vek.byДОМ, про открытие которого Realt рассказывал. Мы сходили в торговый центр в субботу утром, чтобы посмотреть, что еще работает здесь через полтора года после открытия.  


Торгово-развлекательный центр «Червенский» открылся в мае 2024 года — первым на нижнем уровне заработал гипермаркет Green. А вместе с ним магазин одежды New Yorker и магазин косметики Belita Вітэкс, парфюмерный магазин Etib Parfum и магазин зоотоваров Zoo-маркет.



А что появилось в ТРЦ через полтора года?

Прямо у центрального входа на первом этаже работает кафе «Булочки», где можно выпить кофе, перекусить или купить с собой свежую выпечку. На том же уровне скоро должно открыться еще одно место общепита — узбекское сетевое кафе Kinza.

Магазины здесь, в основном, те же, что можно встретить и в других торговых центрах. Одежда и белье от Mark Formelle и Milavitsa, белорусские сумки LESS, косметика в магазинах «Мила» и «Подружка», есть отдельная точка с польской косметикой Ziaja, украшения можно купить в Ziko, «7 карат» и «Белювелирторг».  






На втором этаже работает большой магазин «Электросила» и «Детмир». Товары для дома можно купить в 21vekДОМ и в магазине «ДомДом Эконом». Еще есть несколько магазинов, где продается одежда. Как и во многих других торговых центрах, представлена Galanteya. Работает магазин книг и канцелярских товаров «Букваешка». Из необычного есть музей точных наук «Экспириментус» и центр океанографии. 

Обещают, что скоро откроется «Пицца Темпо» и «Васількі».  



Третий этаж отведен под фудкорт и несколько развлекательных пространств. Здесь есть KFC, азиатская кухня PhoBo, шаурма Grill Kebab, пицца и паста Bella Ciao, паназиатская кухня Pad Thai, сеть домашней еды «Мама Дома». 


ТРЦ «Червенский» работает ежедневно с 10.00 до 22.00. А гипермаркет Green — c 8.00 до 23.00.  

 
 
