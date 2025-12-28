Главная → Новости → Новости Экономики «Высотки закрывают половину неба». Как живется в хрущевках напротив Минск-Мира realt.by 28.12.2025 08:01 — Новости Экономики Размер текста: A A A Источник материала: realt.by Нужно признать тот факт, что Минск развивается с большой скоростью. 13 лет назад синяя ветка метро заканчивалась на станции метро «Институт культуры». Все, что тогда было за ней, казалось уже далековатым от центра города, в том числе и первый аэропорт. Подумать только, последний самолет вылетел не так уж и давно – в 2017-м, а уже через несколько лет на месте взлетных полос начал строиться Минск-Мир. Сегодня же это целый город в городе, с новой веткой метро и позиционированием «в 10 минутах от центра». Тут изменилось практически все, кроме соседей – хрущевок на Чкалова. На фоне таких глобальных обновлений даже эти пятиэтажки получили свою долю популярности. Ведь вся инфраструктура разноцветных высоток – в шаговой доступности, а цена на жилье – ниже. Так ли все хорошо, как видится, Realt узнал у местных жителей. Вот, что они говорят.

«Детей меньше, чем четвероногих» Октябрьский район не зря называют транспортным сердцем Минска. На его территории располагаются железнодорожный вокзал, автовокзал и даже Национальный аэропорт. Еще 10 лет назад в его границах находился и самый первый аэропорт Беларуси, открывшийся в 1933-м. Тогда его местоположение было на южной окраине, но с годами аэродром вокруг обрастал жилыми домами. Спустя почти 50 лет он приблизился к центру. Хрущевки на Чкалова – расположились напротив площади и аэровокзала, были эдакими воротам в город для тех, кто только прилетел.

Старшее поколение вспоминает, что поездка к месту, где взлетают и приземляются самолеты, считалась традиционной семейной экскурсией. Такой прописке некоторые завидовали. Да, есть в этом особая романтика. А вот шума больше, чем от соседства с железной дорогой. Сейчас о том времени напоминает лишь здание вокзала. На фоне ярких высоток он кажется макетом. После закрытия аэропорта жизнь здесь тихой и размеренной не стала. Гул железных птиц сменил ритм молодого и густонаселенного Минск-Мира.

Наталья живет в доме №11 уже 35 лет. Переехала сюда с семьей в процессе размена квартиры. Женщина говорит, что близость к центру города, вроде, и преимущество, но по условиям так не скажешь. - Речь не про дом. 12 лет назад у нас прошел хороший капремонт, который длился почти два года. А вот магазинов толковых рядом нет, как и рынков. Чтобы закупиться, нужно ехать или на Воронянского, или в Avia Mall – все не так уж и близко, - считает собеседница. – Конечно, меняется и контингент. Старики умирают, а их квартиры занимают арендаторы. Постоянно новые лица. Не понимаешь иногда, это твои соседи или так кто-то по двору скитается.

И все же свой район пятиэтажек Наталья называет неплохим, но уже не уникальным. Говорит, что их изюминкой раньше как раз были самолеты. - У молодежи, думаю, другое мнение. У них стало больше мест для встреч и прогулок.

Одно из главных преимуществ старого жилого фонда вне зависимости от локации – зеленые дворы. В теплое время года жителям пятиэтажек завидуют даже собственники новостроек. Их саженцам до густых крон расти еще несколько лет. Но к озеленению своего двора есть вопросы у Людмилы (имя изменили по просьбе героини). Женщина обращает внимание, что большие площадки превращаются в пустыри. Город вырубает старые деревья, а на их место ничего не садит. Сами жители еще делают клумбы, пытаются что-то вырастить, но ничего не приживается.

- Причины тому – собаки, а точнее их хозяева, которые не смотрят, куда ходят их питомцы. Мало кто за ними убирает, а выгуливают под нашими окнами и на детских площадках. Честно, там детей меньше, чем четвероногих. Я не против животных, но люди должны нести ответственность не только перед собаками, но и другими жильцами. А делаешь им замечание, так тебя и человеком не считают, ставят клеймо якобы ты не любишь животных.

Женщина сама родом из этого района. Квартиру в 13-м доме получил ее муж. Он работал в Управлении железной дороги. Все соседи тоже были из этой сферы. По ее словам, сегодня в их подъезде осталось три старожила, остальное жилье занимают в основном квартиранты. - Капремонт у нас проходил 10 лет назад, а состояние подъезда такое, будто его и не было: у входной группы разбит пол, краска на стенах отваливается. Неудачными сделали и входы в подвалы. Ранней весной и в сезон дождей там застаивается вода. Куда ей деваться, если не в подвалы. Ступеньки позеленели – все скользкое, не пройти. Кто это придумал? – жалуется Людмила. – Раньше мы с соседкой убирались, все мыли на лестничной площадке, а потом я это дело забросила. Арендаторы за порядком не смотрят, а собственникам квартир, похоже, тем более все равно. Мне уже много лет, я не должна обслуживать молодежь, убирать за ними окурки, которые они не могут до мусорки донести. Опять же, есть у нас собачники, который настолько обнаглели, что не убирают за питомцем даже в подъезде. На днях пес не добежал до улицы. Кучу невозможно не заметить, но ее никто не убрал. В луже оказался и соседский коврик, который пришлось выбросить. Это кошмар.



Подтверждает слова Людмилы и Ольга, вышедшая на улицу. Дружественные отношения действительно складываются не со всеми, но ее главная претензия направлена городским службам. - Мы очень рады, что удалось сохранить хотя бы здание аэровокзала. Там обещали сделать парк, но, кажется, нас всех обманули. Ладно, нет его, но так и во дворе не вырубайте деревья. Все выпиливают по причине того, что они старые, а взамен ни кустика, ни клумбы. Вот, лежат ветки груши, которая хорошо плодоносила. Мы ели эти фрукты. Во дворе росли еще яблони времен частного сектора, но и они цвели, яблоки были каждый год. Как-то утром собрала яблоки, а вечером прихожу – деревьев нет. Кому они мешали? Получается, что у нас теперь везде пустота и стоянки для машин. Везде стараются делать города зелеными, у нас наоборот.

Парк – один из самых больных вопросов нового микрорайона. Застройщик Минск-Мира несколько раз менял рендеры зеленой зоны, уменьшая и размеры. В сентябре глава администрации Октябрьского Эдуард Томильчик отметил , что строительство паркового комплекса будет осуществляться по поручению городских властей. Сейчас на завершающем этапе находятся предпроектные работы.

- У нас очень хорошая локация в плане транспорта, но самый большой минус – соседство с высотками. Они закрывают половину неба. В домах, что стоят ближе к ЖК, имеются проблемы со связью, до людей не дозвониться. Изменилось у нас и качество воды. Ее невозможно пить даже после фильтра.

Честно говоря, женщин понять можно. Зашли за дом, а там мусорка: бутылки, бумажки и даже скрученный ковер. Собачников тоже много. На некоторых локациях возвышается табличка «Не выгуливать». Но и специальных площадок для питомцев нет. Их, к сожалению, в городе везде мало.



«Новостройки выручают: детям – карусели, нам – за кофе есть куда сходить» - Водить своих мне некуда. На площадку для собак нам нужно ехать. Открылась одна такая в Минск-Мире, но она только для тех, у кого там квартиры.Да, некоторые хозяева не убирают за своими собаками. Порой сами наступаем на чью-то «мину». С уборкой во дворах вообще проблема. Животные страдают в первую очередь. Часто можно увидеть разбитые бутылки. Так в прошлом году моя собака порезала себе лапу, пришлось зашивать. Воспитания, как по мне, не хватает и людям, - делится Анастасия, хозяйка хаски и акита-ину. Девушка говорит, что соседство с новым микрорайоном подарило много развлекательных мест. Еще одним плюсом для тех, у кого нет машины, стало открытие новых станций метро. - Хуже стало лишь со связью, при чем у всех операторов, - подмечает Анастасия. – А так район спокойный, серьезных проблем не возникает. Сказать, что популярен среди молодежи, не могу, может, потому что в Минск-Мире ее куда больше.

Плюс советских районов — наличие во дворах нескольких учреждений детского образования. Между Чкалова и Авакяна, например, два детских сада и школа. По другую сторону Чкалова расположился еще один детский сад.

Влада с семьей живет на пятом этаже хрущевки последние 6 лет. Квартиру когда-то приобретал ее супруг. Эту покупку она в шутку называет неудачной. Им не повезло: на стенах квартиры появляется плесень, текут окна. - Капремонт в доме уже был. Каждый год звоним в службы, получаем ответ в стиле «мы все сделали», но ничего не меняется. По инфраструктуре и расположению молодой маме район очень нравится. Правда, чтобы жить в комфорте, всегда нужно быть на стороже. - Мусора много, приходится службам о нем напоминать. Ругаемся и с собачниками, так как не все хотят убирать за псами. Дом старый, подвал затапливает, были уже и блохи. Слышимость тут высокая. Думаю, соседка снизу нашими детьми не особо довольна, но ей еще годик нужно потерпеть. Переезжаем в новое жилье в Масюковщине. Влада признается, что ждет переезда, так как это снимет часть забот. - Дом, школа, сад – все новое. На детские площадки водим в «Минск-Мир», так как наши плохие, часто ломаются. В этом плане новостройки выручают: детям – карусели, нам – за кофе есть куда сходить.

Полина к фанатам района себя не относит. Ей по душе более атмосферные места — Осмоловка, Таркторный завод, сталинки. - Ни кофеен, ни уютных улочек у нас нет. Мне этого не хватает. Но хочется оставаться объективной, поэтому скажу, что летом палисадники и деревья все здесь украшают. По сравнению с кварталами новостроек, у нас — лучше некуда. Также моя соседка - молодая девушка, айтишница, выбрала жилье в этом районе осознано. Ей нравится тишина, зелень и близость к центру.

В соседнем районе девушка практически не бывает, зато о его предшественнике остались хорошие воспоминания. — Они связаны с моей бабушкой. Мы часто ходили в сквер, смотреть на самолеты, закупаясь лимонными вафлями и печеньем со вкусом топленого молока. На мой взгляд, очень халатно отнеслись к судьбе здания и парка. Там могла бы быть хоть какая-та иллюзия природы. Моя мама прошлое вспоминает, напевая песню «ах, как хочется вернуться в городок». Все были дружные, общались, строили будку для прибившейся собаки, по очереди гуляли с ней и кормили. Утерянное время.



— Я тоже собачница, поэтому разделяю боль других по поводу отсутствия для нас инфраструктуры. Погулять с собакой можно вокруг дома, помоек и небольшого сквера у магазина, где реально собираются все с района. Хейта в отношении местных не заметила. Более того, благодарна соседям за понимание. Как-то пришлось оставить бездомную собаку на несколько дней в подъезде, на улице был мороз. Я написала объявление, мол, такая ситуация, через несколько дней пес уедет на передержку. Ходила с ним гулять, кормила, убирала, если что-то случалось. Благо, никто собаку на улицу не выгнал и отлов не вызвал. Еще у нас замечательный дворник. Он согласился спрятать котенка у себя в бытовке, подкармливал его. Он всегда делится пакетиками, если вдруг я забыла. Никогда не высказывался плохо, что мы со своими животными тут двор загрязняем. Наоборот, готов всегда помочь. В этом плане люди здесь хорошие.

