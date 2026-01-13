|
В Минске продают спорткомплекс с теннисными кортами профессионального уровня. Где он находится?
Одно из правил инвестирования от известного миллиардера Уоррена Баффета — вкладываться в понятный и предсказуемый бизнес. И если вопрос криптовалюты для вас пока что остается открытым, можно присмотреться к чему-то более осязаемому и предсказуемо прибыльному: например, к уже
В фокусе нашего внимания — специализированный физкультурно-спортивный комплекс WIMC, который создавался с учетом всех требований для занятий большим теннисом. Он расположен по адресу Минск, ул. Столетова, 1/А, возле Ботанического сада. Интересные особенности комплекса:
Территория благоустроена, команда укомплектована: что еще включает в себя этот бизнес?
Изучим локацию: физкультурно-спортивный комплекс WIMC находится на улице Столетова, на берегу Слепянской водной системы, что создает свой микроклимат, ощущение уединения и близости к природе в центре Минска. Удобное расположение позволяет быстро добраться до проспекта Независимости — станции метро «Академия Наук», живописной улицы Филимонова и Национальной Библиотеки.
Отдельно стоит рассказать про зал крытых теннисных кортов. Экология, акустика и эстетика: тройное преимущество арочного свода, выполненного из дерева. Он формирует особую визуальную атмосферу, одновременно выполняя и практическое значение: экологичный материал — это забота о здоровье, а природные свойства древесины обеспечивают хорошее шумопоглощение, что немаловажно для комфорта игроков.
В зале расположены 2 крытых теннисных корта с естественным освещением за счет больших оконных зон, матированных для защиты от прямых солнечных лучей. Сделаны 4 линии бестеневой профессиональной подсветки для спортивных залов высокого уровня.
Для комфортной игры в любое время года в зале теннисных кортов при помощи системы кондиционирования и отопления и приточно-вытяжной вентиляции поддерживается температура 21−23 °C.
Основной идеей при создании и оснащении теннисных кортов было «дать возможность почувствовать себя профессиональным теннисистом, оставаясь любителем». Поэтому в центре внимания при работе комплекса остаются клиент и условия игры в теннис.
Для удобства игроков на каждом корте расположены отдельные зоны отдыха с функциональными сиденьями и кулерами с питьевой водой. На каждой площадке установлена судейская вышка для проведения дружеских теннисных матчей на уровне профессиональных игроков.
Офисное крыло в настоящее время сдается в аренду. Оно может функционировать как отдельная составляющая спортивного комплекса. Дополнительно на цокольном этаже здания имеются еще 4 помещения офисного назначения, собственная прачечная и ряд складских помещений.
На втором этаже здания расположены 2 массажных кабинета и парикмахерская. Они также сдаются в аренду, что позволит будущему собственнику иметь диверсифицированный и при этом стабильный доход.
Это готовый бизнес: с командой специалистов, со своим пулом клиентов, с развитым
Комплекс включает в себя еще две важные составляющие: сформированный узнаваемый бренд и высокую лояльность посетителей. Многие клиенты пользуются услугами клуба уже более 10 лет, что говорит о неизменном качестве услуг и сервисе высокого уровня. Этого удалось достичь за счет перфекционизма, внимания к мелочам, соблюдения стандартов обслуживания на протяжении всех 20 лет.
На Яндекс.Картах оценка комплекса составляет 5.0, в отзывах клиенты пишут:
«Наикрутейший теннисный клуб в Минске! Отличные корты, приветливый и доброжелательный персонал, сауна, удобные просторные раздевалки, чистота, красота внутри и снаружи, удобное месторасположение. Жаль, что большинство считает так же, от этого сложно найти свободное время».
«Один из лучших теннисных кортов в Беларуси. Приятный персонал, новое оборудование, отличный тренерский состав, и, что немаловажно, интеллигентные клиенты».
Почему многие инвестируют в спортивные и ЗОЖ-ниши?
Многие бизнесмены сейчас присматриваются к сфере тренажерных залов, фитнес-центров и к спортивным направлениям в целом. По данным экспертов приложения для отслеживания фитнес-активности Strava, поколение Z, которое уже называют «новой экономической силой», стало чаще отказываться от пассивного образа жизни в пользу бега, тренировок в зале и других вариантов физической активности. В 2026 году многие планируют увеличить свои расходы на фитнес: выиграют те предприниматели, которые вовремя рассмотрят эти тренды и начнут развивать бизнес в нише.
Наши соотечественники не отстают. Так, например, по данным Белстата за апрель 2025-го, физическими упражнениями или спортом занимается более трети белорусов 16+ лет. В возрастной категории 16-29 лет больше половины людей выбирают активный образ жизни. Именно поэтому и в Минске, и по всей стране предложение пытается успеть за спросом. В лидеры выходят те, кто сделал ставку на качество: современное оборудование, стильный ремонт «вне времени», продуманная инфраструктура и квалифицированный персонал. В физкультурно-спортивном комплексе WIMC всё это уже предусмотрено.
Как посмотреть комплекс?
