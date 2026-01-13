ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
В Минске продают спорткомплекс с теннисными кортами профессионального уровня. Где он находится?

13.01.2026 08:01  
Источник материала: realt.by

Одно из правил инвестирования от известного миллиардера Уоррена Баффета — вкладываться в понятный и предсказуемый бизнес. И если вопрос криптовалюты для вас пока что остается открытым, можно присмотреться к чему-то более осязаемому и предсказуемо прибыльному: например, к уже действующему спортивному теннисному комплексу в удачной локации недалеко от центра Минска. Соединяем хорошее расположение, качественное наполнение, общемировой тренд на ЗОЖ и договорную цену. Получается формула для успешной инвестиции — давайте рассмотрим объект в деталях.


В фокусе нашего внимания — специализированный физкультурно-спортивный комплекс WIMC, который создавался с учетом всех требований для занятий большим теннисом. Он расположен по адресу Минск, ул. Столетова, 1/А, возле Ботанического сада. Интересные особенности комплекса:

  • локация недалеко от проспекта Независимости, рядом с Парком Челюскинцев, на берегу Слепянской водной системы;
  • собственная закрытая территория;
  • 2 крытых теннисных корта с профессиональным покрытием хард, как на международных соревнованиях Australian Open;
  • 3 открытых корта с покрытием грунт, которое спроектировано и уложено по всем стандартам кортов известного теннисного турнира  Roland Garros;
  • тренажерный зал с профессиональным оборудованием известных мировых брендов — Cybex, LifeFitness, Ivanko;
  • просторный зал для разминки, занятий йогой, пилатесом и другими направлениями фитнеса;
  • отдельное офисное крыло на 310 м²;
  • комната отдыха и бар для посетителей клуба;
  • современный сайт с системой онлайн-бронирования;
  • 20-летняя история бренда, репутация одного из лучших теннисных клубов Беларуси.


Территория благоустроена, команда укомплектована: что еще включает в себя этот бизнес?

Изучим локацию: физкультурно-спортивный комплекс WIMC находится на улице Столетова, на берегу Слепянской водной системы, что создает свой микроклимат, ощущение уединения и близости к природе в центре Минска. Удобное расположение позволяет быстро добраться до проспекта Независимости — станции метро «Академия Наук», живописной улицы Филимонова и Национальной Библиотеки. 

Территория комплекса занимает 0,8858 га, закрыта от посторонних посетителей, озеленена и оборудована системой автоматического полива газона, имеет собственную стоянку на 32 машино-места и дополнительно два парковочных места с зарядными станциями для электроавтомобилей. 



3 открытых теннисных корта занимают общую площадь 1990 м². Для игры в вечернее время корты оборудованы мачтами с мощным освещением. Каждый корт оснащен отдельным выводом воды для полива и ухода за грунтом. Перед каждой игрой корты подготавливают специально обученные работники клуба.





Отдельно стоит рассказать про зал крытых теннисных кортов. Экология, акустика и эстетика: тройное преимущество арочного свода, выполненного из дерева. Он формирует особую визуальную атмосферу, одновременно выполняя и практическое значение: экологичный материал — это забота о здоровье, а природные свойства древесины обеспечивают хорошее шумопоглощение, что немаловажно для комфорта игроков.

В зале расположены 2 крытых теннисных корта с естественным освещением за счет больших оконных зон, матированных для защиты от прямых солнечных лучей. Сделаны 4 линии бестеневой профессиональной подсветки для спортивных залов высокого уровня.

Для комфортной игры в любое время года в зале теннисных кортов при помощи системы кондиционирования и отопления и приточно-вытяжной вентиляции поддерживается температура 21−23 °C. 


Основной идеей при создании и оснащении теннисных кортов было «дать возможность почувствовать себя профессиональным теннисистом, оставаясь любителем». Поэтому в центре внимания при работе комплекса остаются клиент и условия игры в теннис.

Для удобства игроков на каждом корте расположены отдельные зоны отдыха с функциональными сиденьями и кулерами с питьевой водой. На каждой площадке установлена судейская вышка для проведения дружеских теннисных матчей на уровне профессиональных игроков. 



В комплексе расположены 2 зала: тренажерный и зал фитнеса. Благодаря большим окнам с видом на теннисные корты у залов естественное освещение. Они оснащены системой кондиционирования и отопления, приточно-вытяжной вентиляцией — всё это создает благоприятный микроклимат для тренировочного процесса.





Комплекс дополнен мужской и женской раздевалками, в каждой из которых расположены финские сауны, душевые, туалетные комнаты, фены, кулеры с питьевой водой, удобные шкафчики для одежды.







Работает бар на 10 посадочных мест, оформленный в стилистике комплекса.



Офисное крыло в настоящее время сдается в аренду. Оно может функционировать как отдельная составляющая спортивного комплекса. Дополнительно на цокольном этаже здания имеются еще 4 помещения офисного назначения, собственная прачечная и ряд складских помещений.

На втором этаже здания расположены 2 массажных кабинета и парикмахерская. Они также сдаются в аренду, что позволит будущему собственнику иметь диверсифицированный и при этом стабильный доход.



Таким образом, общая площадь комплекса, включающая отдельно стоящее здание площадью 3224,5 м² и три открытых теннисных корта площадью 1990 м², составляет 5214,5 м².



Это готовый бизнес: с командой специалистов, со своим пулом клиентов, с развитым Инстаграм-аккаунтом (1,1 тыс. подписчиков). Работает сайт wimc.by, на котором действует система онлайн-бронирования. Она позволяет достигать 100%-й заполняемости кортов.

Комплекс включает в себя еще две важные составляющие: сформированный узнаваемый бренд и высокую лояльность посетителей. Многие клиенты пользуются услугами клуба уже более 10 лет, что говорит о неизменном качестве услуг и сервисе высокого уровня. Этого удалось достичь за счет перфекционизма, внимания к мелочам, соблюдения стандартов обслуживания на протяжении всех 20 лет.



На Яндекс.Картах оценка комплекса составляет 5.0, в отзывах клиенты пишут:

«Наикрутейший теннисный клуб в Минске! Отличные корты, приветливый и доброжелательный персонал, сауна, удобные просторные раздевалки, чистота, красота внутри и снаружи, удобное месторасположение. Жаль, что большинство считает так же, от этого сложно найти свободное время».

«Один из лучших теннисных кортов в Беларуси. Приятный персонал, новое оборудование, отличный тренерский состав, и, что немаловажно, интеллигентные клиенты».

Почему многие инвестируют в спортивные и ЗОЖ-ниши?

Многие бизнесмены сейчас присматриваются к сфере тренажерных залов, фитнес-центров и к спортивным направлениям в целом. По данным экспертов приложения для отслеживания фитнес-активности Strava, поколение Z, которое уже называют «новой экономической силой», стало чаще отказываться от пассивного образа жизни в пользу бега, тренировок в зале и других вариантов физической активности. В 2026 году многие планируют увеличить свои расходы на фитнес: выиграют те предприниматели, которые вовремя рассмотрят эти тренды и начнут развивать бизнес в нише.



Наши соотечественники не отстают. Так, например, по данным Белстата за апрель 2025-го, физическими упражнениями или спортом занимается более трети белорусов 16+ лет. В возрастной категории 16-29 лет больше половины людей выбирают активный образ жизни. Именно поэтому и в Минске, и по всей стране предложение пытается успеть за спросом. В лидеры выходят те, кто сделал ставку на качество: современное оборудование, стильный ремонт «вне времени», продуманная инфраструктура и квалифицированный персонал. В физкультурно-спортивном комплексе WIMC всё это уже предусмотрено.

Как посмотреть комплекс?

Комплекс продается по договорной цене. Чтобы узнать об объекте больше, прийти на просмотр и принять решение, позвоните по номерам +375 44 780-08-63, +375 29 780-08-63 или напишите на почту info@silvan7800.by

 
