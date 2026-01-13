В Минске продают спорткомплекс с теннисными кортами профессионального уровня. Где он находится?

Отдельно стоит рассказать про зал крытых теннисных кортов. Экология, акустика и эстетика: тройное преимущество арочного свода, выполненного из дерева. Он формирует особую визуальную атмосферу, одновременно выполняя и практическое значение: экологичный материал — это забота о здоровье, а природные свойства древесины обеспечивают хорошее шумопоглощение, что немаловажно для комфорта игроков.

В зале расположены 2 крытых теннисных корта с естественным освещением за счет больших оконных зон, матированных для защиты от прямых солнечных лучей. Сделаны 4 линии бестеневой профессиональной подсветки для спортивных залов высокого уровня.

Для комфортной игры в любое время года в зале теннисных кортов при помощи системы кондиционирования и отопления и приточно-вытяжной вентиляции поддерживается температура 21−23 °C.