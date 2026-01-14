От 3 до 115 тысяч долларов. Топ-10 самых дорогих и самых дешевых участков под Минском за прошлый год

Источник материала: realt.by

В 2025 году Минский областной центр инвестиций и приватизации организовал и провел 14 аукционов по продаже земельных участков в частную собственность граждан Беларуси в Минском районе, в том числе 3 из них — по незавершенному строительству и 3 – по пустующим домам. На торгах реализовано 111 участков на общую сумму 12 млн 335 тыс. рублей.



Фото используется в качестве иллюстрации. Всего на аукционы выставлялось 134 участка. Самым дорогим оказался участок в деревне Богатырево на улице Магистральной, 10А Щомыслицкого сельсовета. Площадь надела составляет 10 соток. Есть возможность подвести к дому электричество, газ и воду. При начальной цене 60 000 рублей лот продали за 366 955 рублей, или 115 504 доллара. Вот его расположение на карте:

Топ-10 самых дорогих участков



Самые востребованные участки Рекордсменами по количеству заявок стали участки, расположенные примерно в 15 км от Минска, в деревне Нелидовичи Папернянского сельсовета. За земельные наделы № 42 и № 43 боролись по 24 человека, за участок № 44 — 21 человек. Вот эти участки на карте:

Двадцать две заявки подали на участок в деревне Закаблуки на улице В. Быкова, 7 Горанского сельсовета. Девятнадцать заявлений поступило на участок в деревне Лысовичи на улице Новой, 12 Юзуфовского сельсовета. Семнадцать заявлений подали на земельный надел в деревне Куты, 9Б Лошанского сельсовета и улице Рябиновой, 5 Заславского горисполкома. Шестнадцать заявок зарегистрировали на участок в деревне Закаблуки на улице В. Быкова, 9 Горанского сельсовета. Также по 16 заявок подали на участки в городе Заславле на улице Рябиновой 9 и 11.

Топ-10 самых дешевых участков Самым недорогим стал участок в деревне Еськовичи, 10Б Крупицкого сельсовета. Земельный надел площадью 12 соток продали за 8925 рублей, или 3 000 долларов. Вот он на карте:

Для сравнения напомним, что в 2024 году Минский областной центр инвестиций и приватизации организовал и провел 11 аукционов по продаже земельных участков в частную собственность граждан Беларуси в Минском районе. На торгах тогда было реализовано 76 участков (из 90) на общую сумму 6 млн 413 тыс. рублей. По самой высокой цене продан участок в д. Лесковка Боровлянского сельсовета. Он расположен на ул. Троицкой, 21, и насчитывает 12,15 сотки. Лот был оценен в 85 000 рублей. За него удалось выручить 322 787 рублей, или 101 397 долларов по официальному курсу Нацбанка на день проведения аукциона. За участок боролись 10 человек.