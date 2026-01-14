|
От 3 до 115 тысяч долларов. Топ-10 самых дорогих и самых дешевых участков под Минском за прошлый год
14.01.2026 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В 2025 году Минский областной центр инвестиций и приватизации организовал и провел 14
Всего на аукционы выставлялось 134 участка. Самым дорогим оказался участок в деревне Богатырево на улице Магистральной, 10А Щомыслицкого сельсовета. Площадь надела составляет 10 соток. Есть возможность подвести к дому электричество, газ и воду. При начальной цене 60 000 рублей лот продали за 366 955 рублей, или 115 504 доллара.
Вот его расположение на карте:
Самые востребованные участки
Рекордсменами по количеству заявок стали участки, расположенные примерно в 15 км от Минска, в деревне Нелидовичи Папернянского сельсовета. За земельные наделы № 42 и № 43 боролись по 24 человека, за участок № 44 — 21 человек.
Вот эти участки на карте:
Двадцать две заявки подали на участок в деревне Закаблуки на улице В. Быкова, 7 Горанского сельсовета. Девятнадцать заявлений поступило на участок в деревне Лысовичи на улице Новой, 12 Юзуфовского сельсовета.
Семнадцать заявлений подали на земельный надел в деревне Куты, 9Б Лошанского сельсовета и улице Рябиновой, 5 Заславского горисполкома. Шестнадцать заявок зарегистрировали на участок в деревне Закаблуки на улице В. Быкова, 9 Горанского сельсовета. Также по 16 заявок подали на участки в городе Заславле на улице Рябиновой 9 и 11.
Топ-10 самых дешевых участков
Самым недорогим стал участок в деревне Еськовичи, 10Б Крупицкого сельсовета. Земельный надел площадью 12 соток продали за 8925 рублей, или 3 000 долларов. Вот он на карте:
Для сравнения напомним, что в 2024 году Минский областной центр инвестиций и приватизации организовал и провел 11 аукционов по продаже земельных участков в частную собственность граждан Беларуси в Минском районе.
На торгах тогда было реализовано 76 участков (из 90) на общую сумму 6 млн 413 тыс. рублей. По самой высокой цене продан участок в д. Лесковка Боровлянского сельсовета. Он расположен на ул. Троицкой, 21, и насчитывает 12,15 сотки. Лот был оценен в 85 000 рублей. За него удалось выручить 322 787 рублей, или 101 397 долларов по официальному курсу Нацбанка на день проведения аукциона. За участок боролись 10 человек.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
От 3 до 115 тысяч долларов. Топ-10 самых дорогих и самых дешевых участков под Минском за прошлый год
В 2025 году Минский областной центр инвестиций и приватизации организовал и провел 14 аукционов по продаже земельных участков в частную собственность...
|
Архив (Новости Экономики)