Вы знали про эти многоэтажки в лесу по соседству с Новой Боровой? Познакомились с жителями

Андрей тоже живет в ЖСПК с 2012-года. Но локацию знает чуть дольше, так как пять лет работал надзирателем в здешней колонии. Сперва она была сугубо женской, позже появилось и мужское общежитие.

Мужчина сейчас на пенсии. Говорит, что жизнь у них лучше, чем в Минске. Если есть авто, то дискомфорта вообще нет: до любой точки можно быстро доехать, выехав на МКАД.

- С появлением новых домов развивается и инфраструктура. Вон для детей сколько площадок сделали. У наших одна была. С парковками проблем нет. Бывает вечером около дома все занято, но всегда могу оставить машину в кармашке у военной части.