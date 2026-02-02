|
Вы знали про эти многоэтажки в лесу по соседству с Новой Боровой? Познакомились с жителями
02.02.2026 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В шаговой доступности от МКАД, в глубине лесопарка Зеленый Луг, живут камерной жизнью четыре многоэтажки. Сюда не ходит общественный транспорт, есть единственный въезд, из развлечений - один продуктовый магазин, для детей - площадки. Все остальное нужно искать за пределами леса. Квартал часто приписывают к Новой Боровой, с которой он соседствует. Путает всех и название, взятое от бывшей деревни. Но первый дом ЖСПК «Боровая-2007» появился раньше, чем началось строительство панелек модного района, а именно в 2011-м. В прошлом году здесь вырос единственный 16-этажный столбик. Realt приехал в это уютное, незаметное место, и познакомился с местными жителями. Вот что они говорят.
«Надеюсь, транспорт не пустят, остановки не поставят»
ЖСПК «Боровая-2007» в буквальном смысле спрятан. До камерного квартала не доезжает ни один общественный транспорт, напрямую доехать можно лишь на машине. Мы добираемся на автобусе со стороны Логойского тракта, а потом – 900 метров пешком. Выстраивать маршрут через лес, да еще зимой, когда все заметено снегом, – та еще задачка по ориентации на местности. Нашли вытоптанную узкую тропинку, что совпадает с направлением карты, и пошли. Тут замечаем, что за нами идет девушка с продуктовыми пакетами в руках. Вряд ли она в военную часть или на пикник, поэтому знакомимся.
Ольга живет в 3-м доме. Вместе с супругом переехала сюда после окончания строительства их многоэтажки – в 2017-м. Несколько лет назад ребята получили жилье в другом месте, так как за эти годы успели стать многодетными родителями. Свою квартиру здесь они продали. Ремонт в новостройке затянулся, а уезжать из района не хотелось. Супруги приняли решение снять квадраты в этом же доме только на другом этаже.
— С тоской думаем о переезде. Одна из причин – этот лес. Мы живем в сказке, красота неописуемая. Я представить не могу другой вид. С мужем договорились, что на пенсии обязательно сюда вернемся. Все знакомые, когда видят мои истории в соцсетях, думают, что я живу за городом, а не в 200 метрах от МКАД. Действительно, мало кто о нас знает. Когда объясняю, что это «Боровая», у людей сразу появляются ассоциации с Новой Боровой. Тогда просто останавливаюсь на том, что это секретные дома, - смеется девушка.
Несмотря на то, что ЖСПК имеет официальное название «Боровая-2007», первый девятиэтажный дом появился в 2011 году. Остальные две девятиэтажки – в 2014-м и 2017-м. Осваивал территорию Солигорский домостроительный комбинат. Жилье предназначалось для сотрудников уголовно-исполнительной системы и аппарата МВД.
Со слов Ольги, люди здесь делятся на два типа. Первые: «Когда нас объединят с Новой Боровой и проведут транспортное сообщение?». И вторые: «Пожалуйста, пусть нас не трогают». Комплекс действительно не для всех. Если кто-то мечтает жить рядом с метро, в районах с развитой инфраструктурой, где до пунктов выдачи заказов и почты рукой подать, то это не их вариант.
— Мы те люди, которые, приезжают с работы с кашей в голове, но через 15 минут пребывания на парковке становимся расслабленными. Мы видим осенний лес, летний с земляникой и малиной, с дятлами-белками — это непередаваемо. Очень жалеем, что в свое время не построили здесь трехкомнатную. Раньше были более доступные цены.
Если сместить внимание с природы, то из инфраструктуры тут только один небольшой продуктовый магазин. Поликлиники, школы, сады – все за пределами леса.
— Трое детей росли тут с рождения. В детский сад возим в Минск. Школы на выбор: Боровляны, Минск, Новая Боровая. Опять же, мы – не 30 км от города. Все необходимое находится близко. Немного пройтись – и я уже на Карбышева, где есть троллейбусы, автобусы и трамваи.
На середине пути замечаем, что с одной стороны дорожки лес сместил забор с колючей проволокой. Он отделяет нас от воинской части.
— Мне такое соседство, если честно, нравится. Во-первых, у нас всегда чистые дороги. Зимой тропинка есть, в том числе и потому, что сотрудники по ней добираются до работы. Во-вторых, есть ощущение безопасности. Если бы был глухой лес, то в сумерках возвращаться домой жутковато даже с фонарями. Здесь активности не меньше, чем на дороге к МКАД. В определенное время там такая движуха, что снег практически не накапливается. Тем путем обычно дети из школы возвращаются, родители водят и забирают малышей из садов.
Девушка считает, что пока недостатков в их комплексе нет, но с появлением новостройки у многих возникают опасения по поводу парковочных мест, а точнее их нехватки.
— Надеюсь, при нас тут транспорт не пустят, остановки не поставят. Понимаете, про нас мало кто знает, но отходишь на 30 метров от квартала и натыкаешься на мусор. Выбрасывают большими пакетами. Если лес станет еще доступнее для гостей, то и зелени этой через пять лет не будет.
Ольга отмечает, что почти за 10 лет из соседей много кто переехал.
— В первую очередь из-за того, что неудобно добираться до работы. Первое время предложений о продаже было море, сейчас все утихло. Замечаю, что молодые покупают здесь жилье, но не для себя, а для родителей. Немного странно, потому что для пожилых людей как раз-таки вопросы близости магазина, остановок, почты и поликлиники актуальнее, чем для нас. Им, возможно, как-то грустно и скучновато тут. Хотя встречаются такие активисты, которые с лыжами и палками для скандинавской ходьбы по лесу гоняют. Классно!
«Мужчины вышли с лопатами чистить двор»
Без спорта тут никуда. Зато можно сэкономить на каблуках. Весной или осенью в лесу можно увязнуть, поэтому гардероб состоит в основном из ботинок или кроссовок.
На сегодняшний день здесь возвели четыре дома. Внешне многоэтажки выглядят аккуратными. Настроение поднимают их яркие фасады. У всех, кстати, разный окрас. Последняя новостройка в 16 этажей появилась в прошлом году. У входной группы до сих пор висит приветственная растяжка «С новосельем». Высотку построили в центре на месте жилых двухэтажек, которые Realt застал еще в 2022 году.
Дело в том, что в прошлом веке тут работал детский тубдиспансер и санаторная спецшкола. В нулевых учреждения закрыли, а потом приспособили под другие цели. В двухэтажках диспансера какое-то время размещалась «химия», а здание спецшколы до 2021 года занимало Минское городское кадетское училище № 2. Сейчас постройки реконструировали и огородили забором.
Вероника от своего небольшого района не в восторге. Отсутствие инфраструктуры, в первую очередь, транспортной, молодым родителям усложняет жизнь.
- Район глухой, с единственным заездом и нормальной асфальтированной дорогой. Квартиру приобретал муж, но даже он недоволен. Сейчас мы подыскали другой вариант, переезжаем в ЖК «Соколинный край» в Мачулищах.
Девушка живет в самом первом доме и отмечает, что многие соседи свои прописки сменили, а квартиры либо продали, либо сдают.
- В нашем доме часто возникают вопросы по стоякам, лифт периодически не работает. Иногда попадаем с ребенком в такие промежутки и приходится коляску тянуть наверх по лестнице. Еще свет отключается раз в неделю стабильно. А у нас ведь и котельная в доме.
Собеседница считает, что ценник на жилье здесь, как на покупку, так и аренду - неоправданно дорогой.
- Единственная ближайшая инфраструктура – Новая Боровая. Но и до нее сейчас добраться можно только на машине или такси. Из-за строительства последнего квартала дорожку перекрыли. Не знаю, как маленьких детей в сады и школу водят. Школьники постарше сами добираются, но все равно, путь через МКАД и по лесу в темноте – опасно.
С соседями девушка общается мало, но называет их дружными. При чем не только жителей своего дома, а всех.
- Посмотрите, как расчищено у нас во дворах. Это не спецтехника, а люди. Мужчины списались в чатах и вышли с лопатами. Из плюсов, у нас никто не ссорится, все мирно обсуждают, стараются друг другу помогать.
Вероника считает, что и детям здесь довольно скучно. В теплое время года дети по двору на самокатах и велосипедах гоняют, но машин много. С ее слов, скорость мало кто соблюдает.
Сергей живет в квартале с 2012 года. Тогда его девятиэтажка была единственной в лесу. Он застал еще колонию-поселение.
По его словам, удобств тогда было меньше, чем сейчас, но «зато ноги здоровые». Говорит, что все минусы затмевало соседство с лесом. Поскольку многие были между собой знакомы, дружили, скучать не приходилось. Раньше в лесу были столики, где жильцы собирались компаниями. Теперь же дворовая территория огорожена забором. В лес, конечно, ходить можно, но тех зон отдыха уже нет.
Единственное, что не поменялось за столько лет, это командная работа местных: «всегда чистили дворы сами».
Андрей тоже живет в ЖСПК с 2012-года. Но локацию знает чуть дольше, так как пять лет работал надзирателем в здешней колонии. Сперва она была сугубо женской, позже появилось и мужское общежитие.
Мужчина сейчас на пенсии. Говорит, что жизнь у них лучше, чем в Минске. Если есть авто, то дискомфорта вообще нет: до любой точки можно быстро доехать, выехав на МКАД.
- С появлением новых домов развивается и инфраструктура. Вон для детей сколько площадок сделали. У наших одна была. С парковками проблем нет. Бывает вечером около дома все занято, но всегда могу оставить машину в кармашке у военной части.
Много лет мужчина вместе с семьей жил недалеко от железной дороги. Смена гула поездов на лес — настоящий подарок.
- Когда были беседки с мангалами, часто заглядывали чужаки. Молодежь приходила с магнитофонами, слушали ночью музыку. Все это убрали и незваные гости не появляются. Тишину тут берегут и ценят.
Что тут продается?
Однокомнатную
Остальные варианты — три предложения — разместились в новостройке 2025 года.
На 13-м выставляется трешка, где все комнаты изолированные.
Еще можно купить и
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В шаговой доступности от МКАД, в глубине лесопарка Зеленый Луг, живут камерной жизнью четыре многоэтажки. Сюда не ходит общественный транспорт, есть...
|
Архив (Новости Экономики)