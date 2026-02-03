Парк Челюскинцев ждет реконструкция. Вот что планируют сделать

Сейчас площадь территории Парка Челюскинцев составляет 59 га. В летнее время его ежедневно посещают тысячи человек. Популярность парка обусловлена близостью к главному проспекту города и станции метро. Последняя масштабная реконструкция прошла в парке в 2003-2010 годах. Сейчас назрело время для очередного обновления.

Отметим, что работы по благоустройству затронут не весь парк, а только центральную аллею и прилегающие к ней участки. Ориентировочная стоимость строительно-монтажных работ составит более 10 миллионов рублей.