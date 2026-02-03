|
Парк Челюскинцев ждет реконструкция. Вот что планируют сделать
Один из старейших парков Минска скоро будет отмечать свой 100-летний юбилей. Да, мы говорим о любимом многими минчанами Парке Челюскинцев. Сейчас в администрации Первомайского района начинается
Комаровский лес (между современными улицами Сурганова и Филимонова) был присоединен к Минску в 1923 году. Вскоре рядом построили Всебелорусский стадион и Всебелорусскую сельскохозяйственную выставку. В 1932 году торжественно открылся и новый городской Парк отдыха и культуры. Спустя два года ему присвоили имя Челюскинцев.
Сейчас площадь территории Парка Челюскинцев составляет 59 га. В летнее время его ежедневно посещают тысячи человек. Популярность парка обусловлена близостью к главному проспекту города и станции метро. Последняя масштабная реконструкция прошла в парке в 2003-2010 годах. Сейчас назрело время для очередного обновления.
Отметим, что работы по благоустройству затронут не весь парк, а только центральную аллею и прилегающие к ней участки. Ориентировочная стоимость строительно-монтажных работ составит более 10 миллионов рублей.
Что планируется сделать?
Самое основное – это упорядочение торговых павильонов и нестационарных мини-кафе. Для их размещения выделят сразу несколько площадок. Более того, и кафе, и торговые точки должны быть оформлены в едином стиле. Для небольших кафешек разработали 4 типа павильонов, для торговли – 3 типа. На фасадах новых конструкций будет имитация бруса, а на крыше – мягкая черепица.
Как отмечается в пояснительной записке, «эскизные решения торговых павильонов разработаны с учетом размещения на территории историко-культурной ценности с применением деревянных элементов, как преобладающего аутентичного материала. Тем самым решается задача скрыть торговлю, без которой не представляется полноценное функционирование современного парка».
Для того чтобы отдых в парке стал еще более насыщенным, тут планируют установить новые аттракционы – «Колесо обозрения», «Ладья» и «Катальная гора». Появится тут и новая детская площадка. Она разместится на месте старой, но получит новое оборудование. Также в парке планируют поменять фонари, установить новые скамейки и малые архитектурные формы, создать безбарьерную среду для физически ослабленных лиц, обновить контейнерные площадки.
Общественное обсуждение проекта будет проходить с 5 по 19 февраля. Материалы проекта уже
