Жители золотого полуострова высказались о новой стройке: «Получим человейники и транспортный коллапс»
02.02.2026 14:47 — Новости Экономики | realt.by
«С пробками даже два новых моста не помогут»
Андрей:
– Живем семьей в этом микрорайоне 23 года. Место это уникальное, тот самый «тихий центр», но с бонусами в виде зелени, реки и линии метро. А наличие парка 40-летия Великого Октября и благоустроенной набережной делает наш район прекрасным местом для отдыха и прогулок. К сожалению, предлагаемый проект изменений все меняет в худшую сторону. Так, новая улица и мост в сторону улицы Ленина рассечет набережную дорогой и нарушит целостность паркового ансамбля набережной. Зеленых насаждений и так стало меньше из-за строительства гостиницы «Пекин», когда здесь была вырубка, а теперь они снова под угрозой.
К тому же, новая улица ухудшит жизнь жителей домов 34 и 34А по Красноармейской, ведь под окнами появится шумная улица. Сквозной проезд по Красноармейской породит и дополнительный трафик авто, объезжающих пробку перекрестка Первомайская-Ленина. Отмечу, что даже планируемые 2 моста (на Ленина и Смоленской) не смогут решить транспортную проблему. Ведь все 3 выезда с полуострова все равно выходят на улицы, где утром и вечером традиционно образуются пробки.
«Про жителей квартала никто не подумал»
Александр:
– Как житель Казарменного переулка, к сносу и новостройкам я отношусь резко отрицательно. Вместо уютного уголка Минска мы получим «человейник» и транспортный коллапс. Думаю, что предлагаемый проект ухудшит жизнь жителей квартала, ведь про них никто не подумал. Поэтому пока не поздно, концепцию проекта следует сильно переосмыслить.
Юлия:
– На мой взгляд, план застройки старого центра просто ужасен. На Захарова уже строят комплекс небоскребов, не имеющих к концепции центра никакого отношения. Очень боюсь, что то же самое будет и в районе Красноармейской. Очень жаль, что никто из градостроителей не заинтересован в малоэтажной застройке, особенно в историческом центре города.
Андрей:
– Новостройки и садик на 230 мест приведут к появлению большого количества частных авто. Ведь тысяча новых квартир означает плюс тысяча легковых авто в квартале. А детский садик – это ежедневно 100-150 молодых родителей, приезжающих на авто за детьми. То есть, проблема парковочных мест будет очень острой.
На мой взгляд, решение строить жилую многоквартирную высокоплотную застройку на «золотом полуострове» недальновидно и убыточно. В таком месте лучше разместить тут элитную современную застройку на 4-6 этажей и 100-150 квартир (как в «Депо», например). Это принесло бы Минску намного больше выгоды, сохранило бы экологию, создало уникальные локации, привлекло бизнес. А высокоплотной застройки в Минске и так достаточно.
«Строить тут жилой квартал – очень плохая идея»
Аноним:
– Я уверен, что никто из местных не скажет «Я за, сносите все! Пусть 40-этажки вырастут прямо напротив моего дома. Да что там, сносите и мой дом, а меня переселите подальше от центра». Конечно, все против сноса, против высоток. Я сам живу рядом с Красноармейской улицей, и с тем, что там нужно наводить порядок, не спорю. Да, необходимо отреставрировать старые двухэтажные жилые дома и что-то сделать со зданием завода, но строить там жилой квартал – очень плохая идея. Только если рассматривать проект малоэтажной застройки, максимум 5-6 этажей.
Юрий:
– Я читал, что несколько кирпичных зданий на территории станкостроительного завода имени Кирова построены еще в 19 веке. Неужели их тоже снесут? В этих местах даже кино снимали недавно. Причем, судя по фото, одна из построек (предположительно – доходный дом) неплохо сохранилась. Возможно, стоит подумать о том, чтобы придать таким зданиям статус историко-культурной ценности.
Напоминаем, что общественное обсуждение проекта проходит до 12 февраля. Замечания и предложения с пометкой «общественное обсуждение» принимают по адресу: 220 006, Минск, Маяковского, 83 (либо на электронный адрес:
