Жители золотого полуострова высказались о новой стройке: «Получим человейники и транспортный коллапс»

«С пробками даже два новых моста не помогут»

Андрей:

– Живем семьей в этом микрорайоне 23 года. Место это уникальное, тот самый «тихий центр», но с бонусами в виде зелени, реки и линии метро. А наличие парка 40-летия Великого Октября и благоустроенной набережной делает наш район прекрасным местом для отдыха и прогулок. К сожалению, предлагаемый проект изменений все меняет в худшую сторону. Так, новая улица и мост в сторону улицы Ленина рассечет набережную дорогой и нарушит целостность паркового ансамбля набережной. Зеленых насаждений и так стало меньше из-за строительства гостиницы «Пекин», когда здесь была вырубка, а теперь они снова под угрозой.

К тому же, новая улица ухудшит жизнь жителей домов 34 и 34А по Красноармейской, ведь под окнами появится шумная улица. Сквозной проезд по Красноармейской породит и дополнительный трафик авто, объезжающих пробку перекрестка Первомайская-Ленина. Отмечу, что даже планируемые 2 моста (на Ленина и Смоленской) не смогут решить транспортную проблему. Ведь все 3 выезда с полуострова все равно выходят на улицы, где утром и вечером традиционно образуются пробки.