Посмотрели, как сейчас выглядит известный офисный долгострой возле Дроздов
16.02.2026
Итак, комплекс «Шантер Хилл» в столичном микрорайоне Веснинка начали строить в 2016 году. Тут должен был вырасти масштабный комплекс с гостиницей, четырьмя офисными многоэтажками, многоуровневым спортивным комплексом с теннисными кортами, тренажерным залом, несколькими бассейнами, СПА-центром, рестораном и подземным паркингом.
Строительством «Шантер Хилла» занималась белорусская компания «Интерсервис», принадлежавшая Александру Шакутину – известному бизнесмену и основному владельцу машиностроительной компании «Амкодор». Генподрядчиком выступала китайская компания CITIC Construction. Сдать комплекс планировали еще в июне 2019 года, однако по сей день центр в строй так и не введен.
А еще в 2018 году у комплекса сменился заказчик — «Наванеп». Эта компания также принадлежала Александру Шакутину. Вскоре появилась информация, что, возможно, «Шантер Хилл» откажется от гостиницы, а основной упор сделает на офисные здания. Инвестдоговор продлили до декабря 2023 года, но комплекс все равно не открылся, хотя визуально стоит почти готовый уже несколько лет.
Отметим, что вопрос с размещением в «Шантер Хилле» образовательного комплекса для лучших студентов по техническим направлениям еще открыт. Так, во время январского совещания Александр Лукашенко уточнил, возможно ли организовать образовательный центр в зданиях, которые предназначались под офисы. Он также поинтересовался, как там планируют оборудовать учебные аудитории, лаборатории, места общего пользования.
«Проработан ли вопрос обеспечения биологической и химической безопасности, как это сделано в Центре биологии при БГУ? Рисковать мы не можем, это фактически центр города», – обратил внимание глава государства.
