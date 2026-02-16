Посмотрели, как сейчас выглядит известный офисный долгострой возле Дроздов

Строительством «Шантер Хилла» занималась белорусская компания «Интерсервис», принадлежавшая Александру Шакутину – известному бизнесмену и основному владельцу машиностроительной компании «Амкодор». Генподрядчиком выступала китайская компания CITIC Construction. Сдать комплекс планировали еще в июне 2019 года, однако по сей день центр в строй так и не введен.

А еще в 2018 году у комплекса сменился заказчик — «Наванеп». Эта компания также принадлежала Александру Шакутину. Вскоре появилась информация, что, возможно, «Шантер Хилл» откажется от гостиницы, а основной упор сделает на офисные здания. Инвестдоговор продлили до декабря 2023 года, но комплекс все равно не открылся, хотя визуально стоит почти готовый уже несколько лет.