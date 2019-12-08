Наросло так наросло. Какие образования появляются в носу и чем они опасны?

Источник материала: Аргументы и факты

Появление образований в полости носа — явление нередкое. При этом многие из них могут приводить к серьезным проблемам и осложнениям. О том, что именно может мешать качественному и полноценному дыханию человека, а также к каким опасным последствиям приводят наросты и полипы, "АиФ" рассказал к. м. н., врач-оториноларинголог Владимир Зайцев.

Кривая перегородка

Одним из самых распространенных сбоев в работе носа является искривление перегородки. Назвать ее образованием сложно, но при этом она может так выпячиваться, что станет на него похожа. Бывают ситуации, когда человеку кажется, что у него что-то выросло в носу, а это как раз-таки искривление.

Вариантов того, как именно может искривиться перегородка, много: от простого, сопровождающегося бессимптомным течением, до сложного. Нередко бывает так, что искривление является следствием наследственного фактора. По типу искривлений каждый случай отличается от других. Бывают варианты с искривлением дугой — как коромысло — в одну или другую сторону полости носа, бывает нарушение только в хрящевом или костном отделе, а иногда — в обоих одновременно. Иногда перегородка искривляется как буква S английского алфавита, встречаются ситуации, когда она и вовсе представляет собой волну, выступающую на определенном участке, а также у нее может вылезти шип, который будет напоминать иглу.

Также искривления перегородки могут быть приобретенными после каких-либо травм. Например, ребенок легко может получить по носу в детском саду, а родители об этом даже знать не будут, подростки травмируются в спортивных секциях и на улицах. У взрослых проблема может появляться при травмах на стройках, в драках и т. д.



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Чем чревато

Такая проблема приводит к нарушению вентиляции головного мозга, развивается некачественное дыхание, недостаток кислорода. На этом фоне нередки мигренеподобные боли, а иногда даже развиваются неврологические диагнозы.

Кроме того, на фоне искривления перегородки появляется храп. Такое состояние называется ронхопатией. Оно чревато появлением ночного апноэ, на фоне которого быстро и легко развиваются инфаркты, инсульты и ранняя смерть. Также искривленная перегородка становится причиной разрастания нижних носовых раковин: это происходит в 95% случаев. Разрастание особо чревато для нижней носовой раковины: человек начинает дышать хуже. На первой стадии увеличения человек даже не замечает проблемы, на второй ему уже приходится прибегать к сосудосуживающим каплям, третья стадия развития патологии приводит человека к врачу, который направляет его с большой долей вероятности в стационар. Из-за разрастания пазух начинается закрытие соустья — дырочки, соединяющей пазуху носа (гайморову) и полость носа. При частичном или полном блокировании соустья нарушается вентиляция пазухи. А это становится причиной развития гайморита.

Полипозные наросты

Когда нос плохо дышит, например, из-за хронического насморка или наличия искривленной перегородки, начинают образовываться полипы полости носа. Изначально это доброкачественные образования, однако стоит понимать, что у них есть тенденция к озлокачествлению. Это значит, что, если человек узнает, что у него есть полип в носу, он не должен расслабляться, необходимо обратиться к врачу и держать это образование на постоянном контроле. Да, бывает уменьшение полипов в размерах, но в процентном соотношении количество таких случаев не особенно большое.

Изначально полипы растут в околоносовой пазухе из любой клетки височного лабиринта: в гайморовой пазухе, в основной, лобной и т. д. А через какое-то время он через соустье проваливается и выходит в полость носа.

Полипы очень активно растут на жаре, поэтому тем, у кого уже были диагностированы такие образования, нельзя лежать под открытым солнцем, особенно палящим, как, например, на юге.

Чем чревато

Качество жизни полипы ухудшают просто невероятно. Во-первых, нос не дышит, во-вторых, из-за того, что полипы постоянно держат слизистую в напряжении, развиваются воспаления, в-третьих, постоянно течет из носа много слизи. Кроме того, на фоне появления полипов в носу у человека развиваются такие побочные симптомы: головные боли, невозможность полноценно работать, нормально думать.

Лечение, как правило, предлагают оперативное. Но при этом операции отличаются паллиативным характером, т. е. после удаления полипа рассчитывать на то, что он больше не появится, не приходится. Бывает даже наоборот: после удаления образования есть риск еще большего роста и появления наростов. Конечно, их все равно удаляют, т. к. они рискованные по онкологическому профилю, но важно понимать, что внимания себе надо будет уделять много.

Отдельной опасностью обладает так называемый кровоточащий полип перегородки носа. Он буквально пропитан сосудами. И удалять его необходимо крайне аккуратно, т.к. можно получить выраженное носовое кровотечение, остановить которое крайне сложно. Плюс он находится на перегородке, поэтому человек его чувствует и может сковырнуть простой ватной палочкой. Но так делать нельзя, т. к. может начаться кровотечение вплоть до летального исхода. Тут человек теряет такое количество крови, что скорая даже не успевает довезти его до больницы.

Киста

Еще один вид образований в носу, который затрудняет дыхание, — киста. Как правило, кисты образуются в полости носа, в пазухах — реже. Причина — гиповентиляция. Организму требуется кислород, а для полости носа он и вовсе крайне необходим. С кистами, в отличие от полипов, несколько проще, т. к. они не имеют тенденции к озлокачествлению. Обнаружить их не так просто. Например, они могут определиться случайно в полете. Когда самолет разгоняется, повышается давление, в том числе и в носу, и начинает течь какая-то янтарная липкая жидкость из носа сама собой. Это значит, что в пазухе была киста, ее полость прорвалась.

Также кисты могут быть диагностической находкой. Их обнаруживают, например, при проведении рентген-снимка. Киста отличается от полипа тем, что имеет шарообразную форму. Полип же нередко отличается бугристой формой или вытянутой.

Чем чревато

Несмотря на то, что кисты более безобидные, чем полипы, растить их в пазухах все же тоже не надо. При давлении кисты на слизистую развивается сильная боль, начинает болеть голова и там, где киста растет. Если уже появилось такое новообразование, врачи рекомендуют операцию. А если она занимает половину пазухи, то показание к хирургическому удалению уже 100%.

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Герпес

Да, герпес тоже может развиваться в носу. При этом он не так сложен для диагностики и не имеет слишком страшных осложнений. Герпетическое высыпание зачастую появляется в преддверии полости носа, где еще есть кожа. Лечение этой инфекции сегодня все еще продолжает оставаться сложной задачей. Но при этом есть и плюсы: герпес появляется на фоне обострения и снижения иммунных сил организма, но затем сам проходит. Можно его обрабатывать мазью на основе ацикловира, а также дополнительно принимать таблетки на основе этого же вещества для более быстрого подавления активности вируса.

Важно учитывать, что самостоятельно ничего в носу сковыривать нельзя. Ведь вы самостоятельно не сможете определить, что за тип образования обнаружился у вас. Поэтому необходимо регулярно проходить осмотры у врача, в том числе и с профилактической целью, и все вопросы адресовать исключительно специалисту.