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6 привычек, которые только губят ваш иммунитет
08.12.2019 — Новости Здоровья | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Иммунитет может ухудшиться, если не следовать каким-то определённым правилам.
А если поддаваться вредным привычкам, то ещё больше. И речь идёт не о курении или алкоголе, а о более повседневных вещах. Каких именно – читайте в материале
Привычка №1: нехватка сна
Все знают, что организму требуется не меньше 7-8 часов сна, чтобы он полностью отдохнул и зарядился энергией. Но многие не соответствуют данной норме. Подобная привычка – с
Привычка №2: недостаточно активности
Кто-то любит активность, другие предпочитают пассивный отдых. Но последние могут погубить свой иммунитет таким образом. Если в целом в их жизни будет недостаточно активности, то велика вероятность ухудшения состояния здоровья и самочувствия. Иногда даже походы в
Привычка №3: замкнутость
Сейчас многие люди любят обозначать себя социофобами и интровертами. Вокруг только такие люди. Нехватка дружеского общения может негативно сказаться на иммунитете. Ведь отсутствие таких отношений чревато отсутствием выработки окситоцина – гормона, делающего нас счастливее и позитивно влияющего на иммунитет.
Привычка №4: стресс
От стресса страдает весь организм, в том числе иммунитет. Физическое и
Привычка №5: вредные привычки и неправильное питание
Алкоголь, курение, наркотики – как известно, все они негативно влияют на иммунитет. А о пользе правильного питания тоже многие наслышаны. Не стоит злоупотреблять трансжирами, колбасными изделиях, выпечкой, полуфабрикатами, спиртным. А вот растительной и
Привычка №6: лекарства
Злоупотребление лекарственными препаратами напротив может привести к проблемам со здоровьем. У многих есть привычка пить таблетки
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Иммунитет может ухудшиться, если не следовать каким-то определённым правилам. А если поддаваться вредным привычкам, то ещё больше. И речь идёт не о курении или...
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