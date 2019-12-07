ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

6 привычек, которые только губят ваш иммунитет

08.12.2019 — Новости Здоровья | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

6 привычек, которые только губят ваш иммунитет

Иммунитет может ухудшиться, если не следовать каким-то определённым правилам.

А если поддаваться вредным привычкам, то ещё больше. И речь идёт не о курении или алкоголе, а о более повседневных вещах. Каких именно – читайте в материале MedikForum.ru.

Привычка №1: нехватка сна

6 привычек, которые только губят ваш иммунитет

Все знают, что организму требуется не меньше 7-8 часов сна, чтобы он полностью отдохнул и зарядился энергией. Но многие не соответствуют данной норме. Подобная привычка – спать недостаточно – может погубить иммунитет. Пока мы спим, активизируется часть иммунной системы, ответственной за обнаружение вирусов и бактерий, развитие механизмов, защищающих организм от их действия. То есть от нехватки сна иммунитет не справляется. Так что стоит спать больше, чтобы не погубить иммунитет.

Привычка №2: недостаточно активности

6 привычек, которые только губят ваш иммунитет
 

Кто-то любит активность, другие предпочитают пассивный отдых. Но последние могут погубить свой иммунитет таким образом. Если в целом в их жизни будет недостаточно активности, то велика вероятность ухудшения состояния здоровья и самочувствия. Иногда даже походы в спортзал могут не спасти ситуацию.

Привычка №3: замкнутость

6 привычек, которые только губят ваш иммунитет

Сейчас многие люди любят обозначать себя социофобами и интровертами. Вокруг только такие люди. Нехватка дружеского общения может негативно сказаться на иммунитете. Ведь отсутствие таких отношений чревато отсутствием выработки окситоцина – гормона, делающего нас счастливее и позитивно влияющего на иммунитет.

Привычка №4: стресс

6 привычек, которые только губят ваш иммунитет

От стресса страдает весь организм, в том числе иммунитет. Физическое и нервное напряжение могут отрицательно сказаться на работе иммунной системы. Если организм регулярно подвергается таким нагрузкам, то наблюдается снижение иммунитета.

Привычка №5: вредные привычки и неправильное питание

6 привычек, которые только губят ваш иммунитет
 

Алкоголь, курение, наркотики – как известно, все они негативно влияют на иммунитет. А о пользе правильного питания тоже многие наслышаны. Не стоит злоупотреблять трансжирами, колбасными изделиях, выпечкой, полуфабрикатами, спиртным. А вот растительной и полезной пищи должно быть в рационе больше – орехи, крупа, зёрна, фрукты и овощи, растительные масла должны присутствовать в меню.

Привычка №6: лекарства

6 привычек, которые только губят ваш иммунитет

Злоупотребление лекарственными препаратами напротив может привести к проблемам со здоровьем. У многих есть привычка пить таблетки сразу, как что-то заболит. Медики уверяют, что принимать медикаменты стоит только тогда, когда их назначает врач. К тому же быть очень осторожными с любой таблеткой.

www.medikforum.ru
 
 
Ссылка на источник 5
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Иммунитет может ухудшиться, если не следовать каким-то определённым правилам. А если поддаваться вредным привычкам, то ещё больше. И речь идёт не о курении или...
 
Новости дня
Новости здоровья
 
Да 80-годдзя Брэсцкай вобласцi. Частка 4-я. Ахова здароўя Пiнскага раёна
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Здоровья

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
08.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город

Архив (Новости Здоровья)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика