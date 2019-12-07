6 привычек, которые только губят ваш иммунитет

Источник материала: Вороновская газета





Иммунитет может ухудшиться, если не следовать каким-то определённым правилам.

А если поддаваться вредным привычкам, то ещё больше. И речь идёт не о курении или алкоголе, а о более повседневных вещах. Каких именно – читайте в материале MedikForum.ru.

Привычка №1: нехватка сна





Все знают, что организму требуется не меньше 7-8 часов сна, чтобы он полностью отдохнул и зарядился энергией. Но многие не соответствуют данной норме. Подобная привычка – с пать недостаточно – может погубить иммунитет. Пока мы спим, активизируется часть иммунной системы, ответственной за обнаружение вирусов и бактерий, развитие механизмов, защищающих организм от их действия. То есть от нехватки сна иммунитет не справляется. Так что стоит спать больше, чтобы не погубить иммунитет.

Привычка №2: недостаточно активности





Кто-то любит активность, другие предпочитают пассивный отдых. Но последние могут погубить свой иммунитет таким образом. Если в целом в их жизни будет недостаточно активности, то велика вероятность ухудшения состояния здоровья и самочувствия. Иногда даже походы в спортзал могут не спасти ситуацию.

Привычка №3: замкнутость





Сейчас многие люди любят обозначать себя социофобами и интровертами. Вокруг только такие люди. Нехватка дружеского общения может негативно сказаться на иммунитете. Ведь отсутствие таких отношений чревато отсутствием выработки окситоцина – гормона, делающего нас счастливее и позитивно влияющего на иммунитет.

Привычка №4: стресс





От стресса страдает весь организм, в том числе иммунитет. Физическое и нервное напряжение могут отрицательно сказаться на работе иммунной системы. Если организм регулярно подвергается таким нагрузкам, то наблюдается снижение иммунитета.

Привычка №5: вредные привычки и неправильное питание





Алкоголь, курение, наркотики – как известно, все они негативно влияют на иммунитет. А о пользе правильного питания тоже многие наслышаны. Не стоит злоупотреблять трансжирами, колбасными изделиях, выпечкой, полуфабрикатами, спиртным. А вот растительной и полезной пищи должно быть в рационе больше – орехи, крупа, зёрна, фрукты и овощи, растительные масла должны присутствовать в меню.

Привычка №6: лекарства





Злоупотребление лекарственными препаратами напротив может привести к проблемам со здоровьем. У многих есть привычка пить таблетки сразу, как что-то заболит . Медики уверяют, что принимать медикаменты стоит только тогда, когда их назначает врач. К тому же быть очень осторожными с любой таблеткой.

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