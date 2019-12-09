Рак – не рок. Как выявить онкологические заболевания на ранней стадии

Источник материала: Аргументы и факты

Рак – не рок. Вопреки распространённому мнению, развитие злокачественных процессов в организме лишь на 15% зависит от наследственности. С помощью здорового образа жизни можно предотвратить значительную часть раковых заболеваний.

«Чтобы снизить риск развития злокачественных новообразований, иногда бывает достаточно отказаться от вредных привычек и минимизировать воздействие факторов, доказанно влияющих на возникновение онкологических заболеваний, – считает главный онколог Мин­здрав России Андрей Каприн. – К счастью, большинство из них легкоустранимы».

К таким факторам относятся

Курение – около 50% мужчин в России курят, а это основная причина развития рака лёгких, пищевода, желудка, языка, губы и глотки.

Малоподвижный образ жизни – в сочетании с избыточным питанием приводит к лишнему весу и ожирению, которые нарушают гормональный фон и обмен веществ. Это приводит к клеточным мутациям, повышающим риск развития 12 видов рака (пищевода, щитовидной железы, желудка, печени, почки, головного мозга, поджелудочной и молочной желёз, желчного пузыря, эндометрия, яичников и толстой кишки).

Алкоголь – этанол, который метаболизируется в ацетальдегид, повреждает ДНК клеток. Регулярное употребление спирт­ных напитков может служить причиной рака пищевода, печени, колоректального рака, злокачественных опухолей головы и шеи. Считать, что рак – болезнь любителей крепких спиртных напитков, неправильно. Этанол содержится во всех спиртных напитках, поэтому риск заболеть есть у всех, кто регулярно потребляет горячительное.

Жирная, острая и копчёная пища – регулярное употребление острых и солёных блюд с обилием острых приправ может привести к возникновению язвы желудка, которая считается предшественницей рака желудка.

Избыток красного мяса в рационе – одна из причин возникновения колоректального рака.

Избыточное воздействие ультра­фиолета – главного виновника развития меланомы (одного из самых агрессивных злокаче­ственных новообразований, которое быстро даёт метастазы). Ультрафиолет имеет 2 спектра, один из них повреждает клетки ДНК, что может привести к развитию меланомы. Особенно опасно пребывание на солнце для людей с большим количе­ством родинок или с гигантскими пигментными пятнами (невусами более 20 см в объёме), с наследственной предрасположенностью (у них могут быть мутации в генах, увеличивающие риск развития этого рака) и детей до 3 лет (солнечные ожоги в таком возрасте повышают риск болезни в будущем).

Вирус папилломы человека – самая распространённая вирусная инфекция половых путей, которая в 70% случаев вызывает рак шейки матки. Для предот­вращения риска развития этого заболевания в мире всё чаще проводят вакцинацию от ВПЧ. Обычно прививку делают девочкам в возрасте с 9 до 15 лет. Но есть вакцины, которыми можно прививать до 45 лет.

«Главный враг рака – ранняя диагностика, – напоминает Андрей Каприн. – Чтобы вовремя обнаружить болезнь, нужна самодисциплина. Не забывайте об онконастороженности, которая позволяет человеку вовремя обратить внимание на признаки злокачественных новообразований (см. инфографику). Большую роль для раннего выявления онкопатологии играют и просветительские мероприятия. С 2014 г. наш центр проводит дни открытых дверей для всех желающих – каждую вторую и четвёртую субботу месяца. Цель таких мероприятий – плановый скрининг населения для раннего выявления онкологических заболеваний».





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Настороженность превыше всего!

Существует ряд заболеваний, которые требуют регулярного посещения врача (см. Кстати).

«Это предраковые патологии, которые с большой степенью вероятности могут привести к развитию злокачественных заболеваний, – поясняет директор Национального медицин­ского исследовательского центра онкологии им. Н. Н. Блохина Мин­здрава России академик Иван Стилиди. – Вылечить пред­опухолевые заболевания можно практически всегда, но для этого требуются своевременное и адекватное (а в некоторых случаях и хирургическое) лечение. Если пациент уклоняется от посещений доктора, риск возникновения злокачественного процесса крайне велик, потому что переход болезни на другой уровень происходит ещё до появления распространённой формы заболевания».

Строго по графику

Чтобы выявить онкологиче­ские заболевания на ранней стадии (когда лечение максимально эффективно), необ­ходимо проходить все скрининги и исследования, включённые в программу диспансеризации.

Первый этап диспансеризации

1. Шейка матки (у женщин): осмотр врачом-гинекологом (от 18 лет и старше – 1 раз в год), взятие мазка, цитологическое исследование (от 18 до 64 лет – 1 раз в 3 года).

2. Молочные железы (у женщин): маммография (от 40 до 75 лет – 1 раз в 2 года).

3. Предстательная железа (у мужчин): определение простатспецифического антигена в крови (в возрасте 45, 50, 55, 60 и 64 лет).

4. Толстый кишечник и прямая кишка: исследование кала на скрытую кровь (от 40 до 64 лет – 1 раз в 2 года, от 65 до 75 лет – 1 раз в год).

5. Пищевод, желудок и двенадцатиперстная кишка – эзо­фагогастродуоденоскопия в возрасте 45 лет.

6. Осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающий осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов.

Второй этап диспансеризации (проводится при наличии показаний, по назначению ­врача)

1. Лёгкие: рентгенография лёгких или компьютерная томография лёгких.

2. Пищевод, желудок и двенадцатиперстная кишка: эзофагогастродуоденоскопия.

3. Толстый кишечник и прямая кишка: ректороманоскопия, колоноскопия.

«Если человеку уже поставлен онкологический диагноз, важно своевременно приступить к лечению, – напоминает Андрей Каприн. – Помните: все лекар­ства и поддерживающая терапия предоставляются по ОМС бесплатно. Никаких доплат врачи требовать не могут! Если это происходит – обращайтесь к страховому представителю в компанию, выдавшую полис».





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Кстати

Заболевания, требующие регулярного врачебного наблюдения: