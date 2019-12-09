Что есть, чтобы жить долго? Диеты продлевают жизнь животным, но не человеку

Диеты для продления жизни суперпопулярны. Их изучают учёные, на них сидят биохакеры и поклонники ЗОЖ. Но споры об их эффективности не утихают.

Ведущие учёные в этой области Себастьян Брандхорст и Вальтер Лонго прямо на днях опубликовали большой обзор в журнале «Достижения в питании» (Advances in Nutrition), в котором суммировали данные о разных диетах, продлевающих жизнь. Их выводы будут полезны всем, кто хочет жить долго и сохранить при этом здоровье.

Что за четыре диеты

Они выделяют 4 типа диет, которые потенциально могут продлевать жизнь. Это низкобелковая диета , диета, основанная на растительных белках ( вегетарианство ), голодание и интервальная диета . Все они помогают ослабить бремя многих болезней, связанных со старением, и порой практически излечить их. Речь о гипертонии, сахарном диабете 2-го типа и улучшении лечения рака. В экспериментах на животных и людях было даже показано, что низкобелковая и интервальная диеты запускают восстановление поджелудочной железы при диабете за счёт активации стволовых клеток.

Но увеличивают ли такие диеты продолжительность жизни человека? Авторы приводят данные о том, что первые три типа питания реально удлиняют жизнь в эксперименте. Это было неоднократно доказано на дрожжах, нематоде (круглый червь длиной 1 мм), мушке-дрозофиле, а также на грызунах и даже на макаках-резусах. Но вот применительно к человеку эффект продления жизни не доказан.

В поиске альтернативы

Значит, у людей эти диеты не работают? Не совсем так. Есть все основания полагать, что у нас они тоже действуют. Просто у человека влияние на продолжительность жизни ещё не продемонстрировано. Это объяснимо. Легко оценить этот эффект на крысах, живущих 1–3 года. Для опыта над ними достаточно 2–3 лет наблюдений. И, кстати, на них уже успели даже доказать, что интервальная диета, появившаяся совсем недавно, тоже продлевает жизнь. На макаках-резусах, живущих до 26 лет, это ещё не успели ­показать. Успешные эксперименты на них с другими более старыми диетами продолжались 7–14 лет: эти приматы на низкобелковом или вегетарианском питании жили дольше – до 30 лет. Опыты на людях должны продолжаться не менее 30 лет, и для науки это практически нереально. Плюс человека нельзя насильно держать на очень жёстких и голодных диетах. Поэтому даже в более коротких экспериментах, в которых участвовали энтузиасты, до 40% человек «соскакивали», не выдерживая ограничений в еде. К тому же, оказывая полезные эффекты, голод и значительное ограничение калорий могут вызывать и осложнения (депрессия, снижение либидо, бесплодие, ослабление костной ткани). Поэтому учёные ищут им альтернативу.

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В первую очередь это интервальные диеты. Они лишены таких осложнений, легко переносятся, и их можно широко использовать. В своих исследованиях авторы доказали, что регулярные ограничения в питании по 5 дней в месяц достаточны для восстановления организма при болезнях, связанных со старением, и для защиты от рака. Плюс в обмене веществ происходят такие же сдвиги, как при длительном голодании и постоянной очень жёсткой низкокалорийной диете. Именно этими механизмами объясняют удлинение жизни в опытах на животных. А это значит, что если бы учёные провели эксперимент по продлению жизни на людях, продолжающийся 30–50 лет, то его результаты, скорее всего, были бы положительными.

Но и это не всё. Авторы уверены, что интервальная диета удлиняет время здоровой жизни (без болезней) и может быть использована в их лечении, если они уже есть. Они считают, что такая диета может помочь при рассеянном склерозе и даже при раке. Такое питание, пишут они, «может быть использовано отдельно или в сочетании с такими методами лечения рака, как химиотерапия».