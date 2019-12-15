Слабое горло. Какие ошибки мы совершаем, пытаясь вылечить его?

Источник материала: Аргументы и факты

Лечить горло многие любят активно и с удовольствием. При этом далеко не всегда и с особым рвением надо браться за это. Ведь иногда необдуманным лечением можно больше навредить, чем помочь. О том, какие ошибки мы часто допускаем при лечении горла, "АиФ" рассказал к. м. н., врач-оториноларинголог Владимир Зайцев.

Ингаляции

Одно из самых любимых действий, которым начинают увлекаться многие при появлении первых признаков заболевания (першении, болезненности при глотании и т. д.), — ингаляции. Они бывают разными — паровыми, ультразвуковыми и народными, когда дышат над картошкой, чайником и т. д. Особенно нежелательны паровые варианты. История с самоназначением себе ингаляции плоха тем, что если у человека есть подозрение на удушье, когда у него в горле есть отек, который, собственно, и приводит к удушью, то у него риски развития такого осложнения заметно возрастают. Распознать у себя начинающееся удушье вполне возможно — дышаться начинает тяжелее, некомфортно, может появиться ощущение инородного тела в горле.

Опасность ингаляции в такой ситуации заключается в том, что из-за нагрева усиливается отечность, и человек легко может просто задохнуться. Причем нарастать все будет мгновенно. Стоит понимать, что нельзя делать ингаляции, если есть повышенная температура тела — свыше 37,5, т. к. это также усиливает отечность. Результат все тот же — удушье. Тут наоборот следует применять противоотечную терапию, которая помогает вернуть слизистые и ткани в горле в норму. Лучше любую ингаляцию согласовывать с врачом. Он определит и основу для такой процедуры, и ее длительность, и ее необходимость.

Антибиотики без причины

Еще один вариант ошибочного лечения — при любой боли в горле сразу же покупать себе антибиотики. Ведь для многих появление неприятных болезненных ощущений, например при глотании, — это признак развивающейся ангины. На самом деле такой симптом может указывать на что угодно. И если причина болезни вирусная, антибиотики будут пропиты зря.

Кроме того, есть и такой момент, что многие назначают себе антибиотики самостоятельно, опираясь на то, что принимали раньше. То есть, например, им когда-то могли назначать антибактериальный препарат для терапии мочеполовой инфекции, и они считают, что могут допить его при болезни горла. Тут без вариантов — такую серьезную терапию может назначать только врач, никакой самодеятельности быть не должно. При подозрении на ангину следует тут же обратиться к специалисту, который проведет осмотр и сможет точно установить причину, а также определить целесообразность терапии столь серьезными лекарственными средствами.

Игнорирование антибиотиков при необходимости

Вторая крайность — отказ от антибиотиков, даже когда они необходимы. Например, все та же ангина — это состояние, которое буквально требует применения антибактериальной терапии. Ведь это не обострение тонзиллита, не фарингит, которые можно попробовать лечить полосканиями и т. д. Признаки классической ангины следующие: высокая температура, которая плохо сбивается, и жуткая боль в горле. Тут уже без вариантов должен быть постельный режим и прием специализированной серьезной терапии. Никакого лечения травами и таблетками для рассасывания без нее быть не должно. Стоит помнить, что ангина чревата своими осложнениями — интоксикация бьет по жизненно важным органам: сердцу, почкам, суставам.

Если у пациента из-за температуры и болей нет сил идти к врачу на прием, чтобы удостовериться в диагнозе и получить грамотную схему лечения, он всегда может вызвать специалиста на дом.

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Лечение керосином

Несмотря на то, что на дворе 21-й век, аптеки ломятся от всевозможных лекарственных средств и препаратов, многие предпочитают справляться с болями в горле по старинке. Например, используют керосин. Причем некоторые умудряются даже достать авиационный керосин. Другие довольствуются тем сырьем, что предлагается в магазинах, например, для заправки специальных ламп. Ни в коем случае такой метод лечения практиковать нельзя — это смертельно опасно.

Керосин — канцерогенный состав, это как бензин. Ни полоскать горло, ни смазывать, ни пытаться горло почистить им нельзя. Всегда следует помнить, что такая манипуляция вызывает развитие онкологических заболеваний — рак корня языка, рак в полости рта, рак небных миндалин, рак гортани. Причем последняя по онкориску особенно чувствительна, т. к. голосовые складки на ней не имеют настолько крепкой слизистой, как на той же задней стенке глотки, а значит, они очень уязвимы.

Неверные полоскания

Еще один вариант терапии, используемой повсеместно, — это полоскания. Одно дело, если мы покупаем специальные растворы или спреи для полоскания — тут можно только работать с концентрацией средства. Но многие же стараются использовать для санации горла все, что есть под руками — соду, соль, йод и т. д. Причем нередко кажется, что чем больше, тем лучше: не одна ложка соли, а три и т. д. При этом никто даже не догадывается, что с помощью соли можно очень сильно пересушить слизистую задней стенки глотки. Сода, применяемая для полоскания, будет давать ощущение саднения и першения, причем достаточно сильное. Из-за этого боли могут только усилиться, а выздоровление отложится.

Использование УФ-ламп без дозировки

Сегодня УФ-лампы распространены и доступны. Основывается такой метод физиотерапии на том, что ультрафиолет обеззараживает. Но он полезен только при четком соблюдении инструкции, если переусердствовать, легко можно сжечь себе всю слизистую. Время воздействия должно не превышать минуты. Минута на одну половину носа, минута на другую, минута на горло. Ребенку и того меньше.

Не стоит в процессе выполнения такой процедуры ориентироваться на свои ощущения и ждать, когда станет горячо. Тут работает отложенный эффект — потеплеет и разогреется чуть позже. А если продолжать держать лампу во рту, пока не потеплеет, можно сжечь себе всю слизистую.

Народная терапия для лечения

В нашем обществе до сих пор сильны традиции, когда считается, что с помощью разных продуктов питания можно вылечить болезни горла. Бывает, кажется, что сейчас надо взять чесночок, лучок, имбирь и все продрать в горле этой смесью. Нет, ничего не пройдет после такого издевательства над собой. Если провести аналогию, это будет как на рану на коже спирта налить — появится состояние ожога, ткани начнут рубцеваться.

Наоборот, когда болит горло по разным причинам, следует соблюдать диету — использовать все мягкое, молочное. Каши, кисели, йогурты и т. д. При этом следует соблюдать температурный режим пищи — она не должна быть ни слишком горячей, ни слишком холодной.

Таблетки для рассасывания без меры

Таблетки для рассасывания многим кажутся настоящей панацеей буквально от всего. По сути это оральные антисептики. Тут какая проблема. Человек приобретает таблетки, начинает рассасывать и не чувствует эффекта. Что он делает? Правильно — берет еще одну. Кроме того, не выдерживают и курс: если сказано, что принимать не дольше трех дней, значит — не дольше трех. Но эта рекомендация нередко игнорируется. А тут важно понять, что переизбыток таких препаратов может привести к сбоям в работе других органов. Например, один из препаратов такого рода при использовании в количестве больше, чем 4 штуки, становится причиной развития болей в животе.

Поэтому не стоит экспериментировать. Всегда лучше обратиться к врачу, чтобы получить грамотные рекомендации, соответствующие вашему актуальному состоянию. Тогда и терапия пойдет быстрее, и эффект будет более заметным.