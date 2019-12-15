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Кардиолог: вода с лимоном защищает от сердечного приступа

16.12.2019 — Новости Здоровья | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Кардиолог: вода с лимоном защищает от сердечного приступа

Немецкий врач-кардиолог, профессор Дитрих Гренемейер заявил, что от сердечного приступа, усталости и повреждения сосудов эффективно защищает простой напиток – вода с лимоном. Об этом сообщает портал Focus.de.

Хотя лимоны и являются кислыми, они помогают организму не закисать и вода с лимоном является отличным средством против дневной усталости.

«Лимоны поднимают настроение и, несмотря на кислый вкус, являются продуктами, которые нейтрализуют закисление в организме. К такому закислению ведут, в основном, мясо, алкоголь и сахар, оно оказывает негативное влияние на кости, хрящи и кожу», — пояснил крач-кардиолог.

Чтобы избежать развития вредного закисления в организме, специалист советует употреблять перед едой стакан лимонной воды. По словам Дитриха Гренемейера, это поможет восстановить равновесие в организме.

Кроме того, в лимоне много витамина С, который ускоряет выздоровление при простуде и обладает противовоспалительным эффектом, особенно хорошо ощущаемом по состоянию артерий.

«Витамин С в лимонах защищает стенки сосудов от повреждений, что снижает риск развития сердечного приступа», — резюмировал эксперт, говоря о полезности привычки пить воду с лимоном.

medikforum.ru
 
 
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Немецкий врач-кардиолог, профессор Дитрих Гренемейер заявил, что от сердечного приступа, усталости и повреждения сосудов эффективно защищает простой напиток –...
 
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