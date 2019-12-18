ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Чем отличаются пельмени от вареников и равиоли?

19.12.2019 10:58 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Чем отличаются пельмени от вареников и равиоли?
shutterstock.com

Сделать тесто, тонко раскатать, нарезать на маленькие кусочки, завернуть в него начинку и сварить в воде или на пару — пожалуй, практически в каждой стране есть блюдо, похожее на пельмени. Где-то начинку заворачивают в достаточно большие куски теста, и получаются манты, а где-то особый шик — налепить крохотные равиоли. И если грузинские хинкали мы легко узнаем по форме и отличим от вонтонов из Китая, то вот с итальянскими равиоли, русскими пельменями и украинскими варениками могут быть проблемы. Разбираемся, чем вареники и равиоли отличаются от пельменей.

Чем отличаются пельмени от вареников и равиоли? Как пельмени, только лучше. Секрет производства мясных подушечек

Чем отличаются пельмени и равиоли?

Отвечает Александр Архипов, шеф-повар ресторана Capito Cafe.

Самое важное, различается тесто по рецептуре. В равиоли кладут яичные желтки, а в пельмени — нет, там используется пресное тесто. Разумеется, различаются и начинки.

В базовом рецепте теста для равиоли желтки, мука мелкого помола, оливковое масло. Пельмени же делаются проще — из воды и муки готовят тесто, а в начинке по традиции мясо или рыба. У вареников в тесто также не идут яйца.

Классической начинкой для равиоли является рикотта со шпинатом, козий сыр, грибы, морепродукты. Впрочем, равиоли могут быть и с мясом тоже.

 

Чем отличаются пельмени от вареников и равиоли?
Хрустящий лук, эластичное тесто. Лепим вареники с картошкой Подробнее

 

Чем отличаются пельмени и вареники?

Отвечает Алена Солодовиченко, бренд-шеф кафе «Вареничная № 1» и автор книги «Мисс Вареничная».

Между варениками и пельменями много различий:

— пельмени начиняются сырым фаршем, а в вареники кладут готовый наполнитель из творога, фруктов, грибов и мяса;

— пельмени и вареники лепят по-разному: пельмени сворачивают в виде ушка, а вареникам традиционно придают форму полумесяца или даже круга;

— для пельменей тесто замешивают исключительно на воде, а для вареников можно готовить его на кефире, простокваше, йогурте или молоке;

— пельмени принято делать небольшими, а вареники можно слепить достаточно крупными.

Пельмени с говядиной


Чем отличаются пельмени от вареников и равиоли?
Фото: Гастроцентр "Зарядье"

Рецепт Максима Тарусина, бренд-шефа гастроцентра «Зарядье»

  • 500 г говядины
  • 150 г лука
  • 10 г соли
  • 10 г черного перца

Для теста

  • 700 г муки
  • 250 г воды
  • 1 крупное яйцо
  • 12 г соли

Шаг 1. Тесто. Выложить муку, в центре сделать углубление, добавить яйца и воду. Тщательно перемешать до однородной массы. Готовое тесто накрыть пищевой пленкой и дать настояться 2-3 часа.

Шаг 2. Фарш. Произвольно нарезанную говядину пропустить через мясорубку с добавлением пассерованного лука. В полученную массу добавить соль и перец.

Шаг 3. Все перемешать и отбить.

Шаг 4. Раскатать скалкой тесто, вырезать формой круги.

Шаг 5. В центр положить фарш, предварительно смоченные края водой и защепить вместе.

Шаг 6. Варить в течение 10 минут. Готовые пельмени подать со сметаной и украсить петрушкой.

Равиоли с сыром и шпинатом


Чем отличаются пельмени от вареников и равиоли?
Фото: кафе "Вареничная № 1"

Рецепт Алены Солодовиченко, бренд-шефа кафе «Вареничная № 1»

Тесто для равиоли

  • 1 яйцо
  • 70 г муки
  • 5 г соли
  • 2 мл сока укропа

Для начинки:

  • 60 г шпината
  • 50 г пармезана
  • 15 г феты
  • 15 г моцареллы
  • Соль

Для соуса:

  • 50 г сливок
  • 50 г шампиньонов
  • Соль
  • 30 мл куриного бульона
  • 15 г сливочного масла
  • 2 г петрушки

Шаг 1. Тесто для равиоли. Соединить все ингредиенты, замесить тесто. Готовое тесто обернуть пищевой пленкой и убрать в холодильник на 30 минут.

Шаг 2. Начинка для равиоли. Шпинат протушить до готовности, откинуть на дуршлаг. Сыры моцарелла и пармезан натереть на терке. После того как лишняя жидкость стекла со шпината, добавить в него измельченный сыр фета, натертые на терке моцареллу и пармезан, перемешать начинку до однородной консистенции.

Шаг 3. Сливочно-грибной соус. Мелко нарезанные шампиньоны смешать со сливками и солью, протушить 5 минут.

Шаг 4. Раскатать тесто в тонкий пласт, вырезать форму круга. Начинке придать форму шарика. На вырезанное тесто выложить начинку, накрыть вторым слоем теста, защипнуть края и нанести вилкой узор по краям. Готовые равиоли заморозить.

Шаг 5. Равиоли отварить в подсоленной воде до полуготовности.

Шаг 6. Грибной соус соединить с куриным бульоном и сливочным маслом, разогреть в сковороде, добавить равиоли, тушить до готовности 5-7 минут. Выложить готовые равиоли на тарелку, посыпать рубленой петрушкой.

Жареные вареники с картофелем и сыром


Чем отличаются пельмени от вареников и равиоли?
Фото: Издательство «БОМБОРА»/ Катя Каплар

Рецепт Алены Солодовиченко, бренд-шефа кафе «Вареничная № 1»

Для теста (на 1 кг):

  • 590 г муки (+ немного на подпыл)
  • 2 ст. л. подсолнечного рафинированного масла
  • Щепотка сахара
  • Щепотка соли
  • 50 г крахмала
  • 250 мл холодной воды

Начинка:

  • 1 кг картофеля
  • 200 г сулугуни
  • 1 зуб. чеснока
  • 100 г сливочного масла
  • Соль
  • Черный перец
  • Рафинированное растительное масло

Шаг 1. Тесто. На чистую рабочую поверхность горкой просеять муку и крахмал, сделать небольшое углубление посередине. В это углубление добавить соль, сахар и влить воду с маслом.

Шаг 2. Осторожно поднять муку с краев в середину и замесить крутое тесто. Вымешивать его нужно долго, 10-12 минут, пока тесто не превратится в упругий, не очень липкий шар.

Шаг 3. Накрыть тесто пленкой или влажным полотенцем и оставить на 30 минут при комнатной температуре.

Шаг 4. Начинка. Отварить картофель и тщательно размять его в однородное пюре вместе с растопленным маслом.

Шаг 5. Сулугуни натереть на мелкой терке. Чеснок очень мелко нарезать, добавить вместе с сыром в пюре, тщательно перемешать. Приправить начинку щепоткой перца и солью по вкусу.

Шаг 5. Тесто тонко раскатать на припыленной мукой поверхности, вырезать с помощью формы кружочки. На середину кружочка выложить фарш, защипнуть края, придать форму полумесяца.

Шаг 6. Вареники отварить в подсоленной воде в течение 3-4 минут, достать шумовкой, слить лишнюю воду.

Шаг 7. Обжарить вареники на очень горячей сковороде с большим количеством масла или во фритюре.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
shutterstock.com Сделать тесто, тонко раскатать, нарезать на маленькие кусочки, завернуть в него начинку и сварить...
 
Новости дня
Новости здоровья
 
Ботокс не спасет. Привычки, которые нас сильно старят
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Здоровья

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
19.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край

Архив (Новости Здоровья)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика