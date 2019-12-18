Назван самый приятный способ продления жизни

Источник материала: Газета Авангард





Представители из Медицинской школы Dunke-NUS, которая располагается в Сингапуре, рассказали, что даже самое маленькое ощущение счастья может продлить жизнь человека.

Специалисты провели научное исследование, где приняли участие 4478 добровольцев, возраст которых составил 60 и более лет.

В ходе научной работы участники должны были рассказать о положительных эмоциях, которые испытали за семь дней.

Кроме того, академики учитывали такие показатели, как социальное положение, образ жизни, наличие хронических недугов или отсутствие проблем со здоровьем.

В итоге результаты работы поразили исследователей.

Выяснилось, что всего лишь увеличение на один балл по шкале счастья минимизировало вероятность летального исхода на 9 %.

Самое удивительное, что в таких условиях проблемы со здоровьем не имели никакого значения.

Фото: Pixabay