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Назван самый приятный способ продления жизни

19.12.2019 — Новости Здоровья | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Назван самый приятный способ продления жизни

Представители из Медицинской школы Dunke-NUS, которая располагается в Сингапуре, рассказали, что даже самое маленькое ощущение счастья может продлить жизнь человека.

Специалисты провели научное исследование, где приняли участие 4478 добровольцев, возраст которых составил 60 и более лет.

В ходе научной работы участники должны были рассказать о положительных эмоциях, которые  испытали за семь дней.

Кроме того, академики учитывали такие показатели, как социальное положение, образ жизни, наличие хронических недугов или отсутствие проблем со здоровьем.

В итоге результаты работы поразили исследователей.

Выяснилось, что всего лишь увеличение на один балл по шкале счастья минимизировало вероятность летального исхода на 9 %.

Самое удивительное, что в таких условиях проблемы со здоровьем не имели никакого значения.

Фото: Pixabay

Белновости

 
 
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Представители из Медицинской школы Dunke-NUS, которая располагается в Сингапуре, рассказали, что даже самое маленькое ощущение счастья может продлить...
 
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