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Японский нейробиолог рассказал, как «включить» мозг, когда это необходимо

28.12.2019 — Новости Здоровья | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Японский нейробиолог рассказал, как «включить» мозг, когда это необходимо

Японский нейробиолог Такаси Цукияма на протяжении всей карьеры специализировался на секретах работоспособности мозга человека. Итогом стали несколько книг, в которых от дает советы, как как сохранить ясность ума. Воспользуйтесь этими 5 советами, чтобы навести порядок в голове, когда это необходимо.

Соблюдайте режим
 
Соблюдать режим, значить засыпать и просыпаться примерно в одно и тоже время. Если за этим не следить, то мозг будут пытаться отдыхать тогда, когда вам нужно работать, и включиться в работу, когда давно пора спать.
 
Дайте время на «разогрев»
 
В самую активную фазу мыслительной деятельности мозг включается через два часа после пробуждения. Поэтому если у вас важные переговоры или экзамен, встаньте минимум за 2 часа до события. А сразу после пробуждения занимайте «тренировкой» — говорите и много двигайтесь.
 
Гимнастика для глаз
 

«Старайтесь хотя бы раз в час делать небольшую гимнастику для глаз: посмотрите по сторонам, вверх-вниз, наискосок. Используйте их способность фокусироваться. Посмотрите в окно на отдалённые постройки, на небо. После этого сконцентрируйтесь на мире мелких объектов (например, прожилки листьев, копошащиеся муравьи). Это вызовет небольшие изменения в мозге, и мысли потекут более плавно», — пишет АиФ.

Порядок на столе — порядок в голове
 
Если у вас есть ощущение «пробуксовки» и вы запутались в собственных мыслях, начните наводить порядок на столе.
 
Используйте метафоры (сравнения)
 
Люди, которые славятся метафорической речью, активируют в мозге сложные процессы. У них даже в пожилом возрасте не снижается интеллект.
 
Никогда не жертвуйте сном
 

Сон важен не только для отдыха, но и для нашей памяти и мышления. Закрепление информации в памяти ночью происходит лучше, активнее протекают мыслительные процессы. Поэтому наутро часто в голову приходят идеи.

www.medikforum.ru
 
 
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Японский нейробиолог Такаси Цукияма на протяжении всей карьеры специализировался на секретах работоспособности мозга человека. Итогом стали несколько книг, в...
 
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