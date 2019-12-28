Японский нейробиолог рассказал, как «включить» мозг, когда это необходимо

Источник материала: Вороновская газета





Японский нейробиолог Такаси Цукияма на протяжении всей карьеры специализировался на секретах работоспособности мозга человека. Итогом стали несколько книг, в которых от дает советы, как как сохранить ясность ума. Воспользуйтесь этими 5 советами, чтобы навести порядок в голове, когда это необходимо.

Соблюдайте режим

Соблюдать режим, значить засыпать и просыпаться примерно в одно и тоже время. Если за этим не следить, то мозг будут пытаться отдыхать тогда, когда вам нужно работать, и включиться в работу, когда давно пора спать.

Дайте время на «разогрев»

В самую активную фазу мыслительной деятельности мозг включается через два часа после пробуждения. Поэтому если у вас важные переговоры или экзамен, встаньте минимум за 2 часа до события. А сразу после пробуждения занимайте «тренировкой» — говорите и много двигайтесь.

Гимнастика для глаз

«Старайтесь хотя бы раз в час делать небольшую гимнастику для глаз: посмотрите по сторонам, вверх-вниз, наискосок. Используйте их способность фокусироваться. Посмотрите в окно на отдалённые постройки, на небо. После этого сконцентрируйтесь на мире мелких объектов (например, прожилки листьев, копошащиеся муравьи). Это вызовет небольшие изменения в мозге, и мысли потекут более плавно», — пишет АиФ.

Порядок на столе — порядок в голове

Если у вас есть ощущение «пробуксовки» и вы запутались в собственных мыслях, начните наводить порядок на столе.

Используйте метафоры (сравнения)

Люди, которые славятся метафорической речью, активируют в мозге сложные процессы. У них даже в пожилом возрасте не снижается интеллект.

Никогда не жертвуйте сном

Сон важен не только для отдыха, но и для нашей памяти и мышления. Закрепление информации в памяти ночью происходит лучше, активнее протекают мыслительные процессы. Поэтому наутро часто в голову приходят идеи.

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