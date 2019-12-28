|
Японский нейробиолог рассказал, как «включить» мозг, когда это необходимо
28.12.2019 — Новости Здоровья | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Японский нейробиолог Такаси Цукияма на протяжении всей карьеры специализировался на секретах работоспособности мозга человека. Итогом стали несколько книг, в которых от дает советы, как как сохранить ясность ума. Воспользуйтесь этими 5 советами, чтобы навести порядок в голове, когда это необходимо.
Соблюдайте режим
Соблюдать режим, значить засыпать и просыпаться примерно в одно и тоже время. Если за этим не следить, то мозг будут пытаться отдыхать тогда, когда вам нужно работать, и включиться в работу, когда давно пора спать.
Дайте время на «разогрев»
В самую активную фазу мыслительной деятельности мозг включается через два часа после пробуждения. Поэтому если у вас важные переговоры или экзамен, встаньте минимум за 2 часа до события. А сразу после пробуждения занимайте «тренировкой» — говорите и много двигайтесь.
Гимнастика для глаз
«Старайтесь хотя бы раз в час делать небольшую гимнастику для глаз: посмотрите по сторонам, вверх-вниз, наискосок. Используйте их способность фокусироваться. Посмотрите в окно на отдалённые постройки, на небо. После этого сконцентрируйтесь на мире мелких объектов (например, прожилки листьев, копошащиеся муравьи). Это вызовет небольшие изменения в мозге, и мысли потекут более плавно», — пишет АиФ.
Порядок на столе — порядок в голове
Если у вас есть ощущение «пробуксовки» и вы запутались в собственных мыслях, начните наводить порядок на столе.
Используйте метафоры (сравнения)
Люди, которые славятся метафорической речью, активируют в мозге сложные процессы. У них даже в пожилом возрасте не снижается интеллект.
Никогда не жертвуйте сном
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Японский нейробиолог Такаси Цукияма на протяжении всей карьеры специализировался на секретах работоспособности мозга человека. Итогом стали несколько книг, в...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Здоровья)