Гастроэнтеролог рассказал, действительно ли вредно пить чай в пакетиках

В последнее время многие ученые и медицинские сотрудники твердят о том, что чай опасен для здоровья, особенно пакетированный.
При этом приводятся весомые аргументы, например, чайные пакетики содержат вредные пестициды и токсины, некоторые обрабатываются хлором, слишком много фторидов.
Как правило, пакетированный чай недорогой, потому что часто делают его из старых листьев, которые содержат все эти вредные элементы, что приводит к проблемам с волосами, зубами и почками.
Так пить или не пить пакетированный чай, вот в чем вопрос, на который ответил зарубежный эксперт в области гастроэнтерологии.
По мнению специалиста, многие научные работы доказывают положительное воздействие чая на сердечно-сосудистую систему, на общее психологическое состояние и настроение человека. Поэтому глупо говорить исключительно о его вреде.
Примечательно, что черный и зеленый чай обладает практически одинаковыми свойствами и благотворно воздействует на общее состояние организма.
Безусловно, существуют определенные противопоказания.
Нельзя пить горячий чай — увеличивает риск развития онкологии пищевода.
Кстати, научными сотрудниками было проведено исследование в Монголии, где традиционно пьют чуть ли не кипящий напиток. В результате у жителей этой местности риск образования злокачественной опухоли был увеличен на 60 %.
Не желательно заваривать пакетики несколько раз, так как они рассчитаны на одну заварку, а чай лучше пить свежим.
И, наконец, специалист убежден, что пакетированный чай ничем не хуже листового, поскольку в пакетиках находятся те же листья, только размельченные в крошку.