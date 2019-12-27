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Гастроэнтеролог рассказал, действительно ли вредно пить чай в пакетиках

28.12.2019 — Новости Здоровья | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

В последнее время многие ученые и медицинские сотрудники твердят о том, что чай опасен для здоровья, особенно пакетированный. 

При этом приводятся весомые аргументы, например, чайные пакетики содержат вредные пестициды и токсины, некоторые обрабатываются хлором, слишком много фторидов. 

Гастроэнтеролог рассказал, действительно ли вредно пить чай в пакетиках
Фото: Pixabay

Как правило, пакетированный чай недорогой, потому что часто делают его из старых листьев, которые содержат все эти вредные элементы, что приводит к проблемам с волосами, зубами и почками.

Так пить или не пить пакетированный чай, вот в чем вопрос, на который ответил зарубежный эксперт в области гастроэнтерологии.

По мнению специалиста, многие научные работы доказывают положительное воздействие чая на сердечно-сосудистую систему, на общее психологическое состояние и настроение человека. Поэтому глупо говорить исключительно о его вреде.

Примечательно, что черный и зеленый чай обладает практически одинаковыми свойствами и благотворно воздействует на общее состояние организма.

Безусловно, существуют определенные противопоказания.

Нельзя пить горячий чай — увеличивает риск развития онкологии пищевода.

Кстати, научными сотрудниками было проведено исследование в Монголии, где традиционно пьют чуть ли не кипящий напиток. В результате у жителей этой местности риск образования злокачественной опухоли был увеличен на 60 %.

Не стоит употреблять чай на голодный желудок — это может обострить заброс желудочной кислоты в пищевод, из-за чего появится изжога.

Не желательно заваривать пакетики несколько раз, так как они рассчитаны на одну заварку, а чай лучше пить свежим.

И, наконец, специалист убежден, что пакетированный чай ничем не хуже листового, поскольку в пакетиках находятся те же листья, только размельченные в крошку.

Белновости

 
 
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В последнее время многие ученые и медицинские сотрудники твердят о том, что чай опасен для здоровья, особенно пакетированный.  При этом приводятся...
 
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